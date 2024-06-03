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Двадцать украинских беспилотников обезврежены РЭБ в Курской области - РИА Новости Крым, 03.06.2024
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Двадцать украинских беспилотников обезврежены РЭБ в Курской области
Двадцать украинских беспилотников обезврежены РЭБ в Курской области - РИА Новости Крым, 03.06.2024
Двадцать украинских беспилотников обезврежены РЭБ в Курской области
20 украинских дронов за сутки обезврежено в приграничных районах Курской области. Об этом сообщил губернатор Алексей Смирнов. РИА Новости Крым, 03.06.2024
2024-06-03T21:34
2024-06-03T21:34
обстрелы курской области
курская область
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
новости
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. 20 украинских дронов за сутки обезврежено в приграничных районах Курской области. Об этом сообщил губернатор Алексей Смирнов.В течение дня обстреливались село Гордеевка Кореневского района, поселок Краснооктябрьский, села Кульбаки и Сергеевка, деревня Елизаветовка Глушковского района, село Горналь и деревня Куриловка Суджанского района.Сбросы с украинских коптеров и атаки дронов-камикадзе зафиксированы вблизи Суджи, села Гордеевка Кореневского района, деревни Обуховки Глушковского района. Обошлось без пострадавших. В Обуховке после сброса взрывного устройства с коптера повреждено одно домовладение.Днем ранее в результате атаки беспилотника ВСУ на легковой автомобиль в Курской области пострадали мирные жители.Утром в воскресенье силы ПВО уничтожили над Белгородской и Курской областями и акваторией Азовского моря три беспилотника ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрывные устройства с дронов ВСУ сброшены на жилые дома в Курской областиСпецслужбы Украины наращивают активность разведки у границ России – ФСБРазрешить нельзя запретить: дадут ли Украине бить по РФ ракетами Запада
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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обстрелы курской области, курская область, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости, беспилотник (бпла, дрон)
Двадцать украинских беспилотников обезврежены РЭБ в Курской области

Двадцать украинских беспилотников обезврежены РЭБ в Курской области за сутки

21:34 03.06.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. 20 украинских дронов за сутки обезврежено в приграничных районах Курской области. Об этом сообщил губернатор Алексей Смирнов.
"Средствами радиоэлектронной борьбы в приграничных районах ликвидировано и обезврежено 20 украинских дронов", - написал Смирнов.
В течение дня обстреливались село Гордеевка Кореневского района, поселок Краснооктябрьский, села Кульбаки и Сергеевка, деревня Елизаветовка Глушковского района, село Горналь и деревня Куриловка Суджанского района.
"Никто из жителей не пострадал. В селе Гордеевка после обстрела была повреждена линия электропередачи. В настоящее время свет частично восстановлен, ремонтные работы продолжаются", – уточнил глава региона.
Сбросы с украинских коптеров и атаки дронов-камикадзе зафиксированы вблизи Суджи, села Гордеевка Кореневского района, деревни Обуховки Глушковского района. Обошлось без пострадавших. В Обуховке после сброса взрывного устройства с коптера повреждено одно домовладение.
Днем ранее в результате атаки беспилотника ВСУ на легковой автомобиль в Курской области пострадали мирные жители.
Утром в воскресенье силы ПВО уничтожили над Белгородской и Курской областями и акваторией Азовского моря три беспилотника ВСУ.
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Обстрелы Курской областиКурская областьОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)НовостиБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
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