https://crimea.ria.ru/20240603/dvadtsat-ukrainskikh-bespilotnikov-obezvrezheny-reb-v-kurskoy-oblasti-1137822558.html

Двадцать украинских беспилотников обезврежены РЭБ в Курской области

Двадцать украинских беспилотников обезврежены РЭБ в Курской области - РИА Новости Крым, 03.06.2024

Двадцать украинских беспилотников обезврежены РЭБ в Курской области

20 украинских дронов за сутки обезврежено в приграничных районах Курской области. Об этом сообщил губернатор Алексей Смирнов. РИА Новости Крым, 03.06.2024

2024-06-03T21:34

2024-06-03T21:34

2024-06-03T21:34

обстрелы курской области

курская область

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

новости

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. 20 украинских дронов за сутки обезврежено в приграничных районах Курской области. Об этом сообщил губернатор Алексей Смирнов.В течение дня обстреливались село Гордеевка Кореневского района, поселок Краснооктябрьский, села Кульбаки и Сергеевка, деревня Елизаветовка Глушковского района, село Горналь и деревня Куриловка Суджанского района.Сбросы с украинских коптеров и атаки дронов-камикадзе зафиксированы вблизи Суджи, села Гордеевка Кореневского района, деревни Обуховки Глушковского района. Обошлось без пострадавших. В Обуховке после сброса взрывного устройства с коптера повреждено одно домовладение.Днем ранее в результате атаки беспилотника ВСУ на легковой автомобиль в Курской области пострадали мирные жители.Утром в воскресенье силы ПВО уничтожили над Белгородской и Курской областями и акваторией Азовского моря три беспилотника ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрывные устройства с дронов ВСУ сброшены на жилые дома в Курской областиСпецслужбы Украины наращивают активность разведки у границ России – ФСБРазрешить нельзя запретить: дадут ли Украине бить по РФ ракетами Запада

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы курской области, курская область, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости, беспилотник (бпла, дрон)