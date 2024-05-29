https://crimea.ria.ru/20240529/vzryvnye-ustroystva-s-dronov-vsu-sbrosheny-na-zhilye-doma-v-kurskoy-oblasti-1137675706.html
Взрывные устройства с дронов ВСУ сброшены на жилые дома в Курской области
Взрывные устройства с дронов ВСУ сброшены на жилые дома в Курской области - РИА Новости Крым, 29.05.2024
Взрывные устройства с дронов ВСУ сброшены на жилые дома в Курской области
На жилые дома в Курской области ночью с украинских беспилотников были сброшены взрывные устройства. Об этом сообщил и. о. губернатора региона Алексей Смирнов. РИА Новости Крым, 29.05.2024
2024-05-29T08:02
2024-05-29T08:02
2024-05-29T08:18
курская область
алексей смирнов
новости
пво
пожар
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. На жилые дома в Курской области ночью с украинских беспилотников были сброшены взрывные устройства. Об этом сообщил и. о. губернатора региона Алексей Смирнов.Возникшие пожары в двух домах, трех дворовых постройках и гараже удалось оперативно потушить силами спасателей и добровольных пожарных дружин. Никто из жителей не пострадал, уточнил губернатор.Также в ночь на среду боевики киевского режима попытались атаковать беспилотниками Краснодарский край.Как сообщили утром в среду в Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО один беспилотник и семь снарядов РСЗО "Град" были уничтожены над территорией Белгородской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Спецслужбы Украины наращивают активность разведки у границ России – ФСБРазрешить нельзя запретить: дадут ли Украине бить по РФ ракетами ЗападаДва беспилотника упали на АЗС в Орловской области: есть погибший
курская область
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курская область, алексей смирнов, новости, пво, пожар, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины)
Взрывные устройства с дронов ВСУ сброшены на жилые дома в Курской области
Взрывные устройства с украинских беспилотников сброшены на жилые дома в Курской области
08:02 29.05.2024 (обновлено: 08:18 29.05.2024)