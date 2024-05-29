https://crimea.ria.ru/20240529/vzryvnye-ustroystva-s-dronov-vsu-sbrosheny-na-zhilye-doma-v-kurskoy-oblasti-1137675706.html

Взрывные устройства с дронов ВСУ сброшены на жилые дома в Курской области

Взрывные устройства с дронов ВСУ сброшены на жилые дома в Курской области - РИА Новости Крым, 29.05.2024

Взрывные устройства с дронов ВСУ сброшены на жилые дома в Курской области

На жилые дома в Курской области ночью с украинских беспилотников были сброшены взрывные устройства. Об этом сообщил и. о. губернатора региона Алексей Смирнов. РИА Новости Крым, 29.05.2024

2024-05-29T08:02

2024-05-29T08:02

2024-05-29T08:18

курская область

алексей смирнов

новости

пво

пожар

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/1d/1137675821_0:280:960:820_1920x0_80_0_0_61ff9bdea5bfb4aea4b206688414cc33.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. На жилые дома в Курской области ночью с украинских беспилотников были сброшены взрывные устройства. Об этом сообщил и. о. губернатора региона Алексей Смирнов.Возникшие пожары в двух домах, трех дворовых постройках и гараже удалось оперативно потушить силами спасателей и добровольных пожарных дружин. Никто из жителей не пострадал, уточнил губернатор.Также в ночь на среду боевики киевского режима попытались атаковать беспилотниками Краснодарский край.Как сообщили утром в среду в Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО один беспилотник и семь снарядов РСЗО "Град" были уничтожены над территорией Белгородской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Спецслужбы Украины наращивают активность разведки у границ России – ФСБРазрешить нельзя запретить: дадут ли Украине бить по РФ ракетами ЗападаДва беспилотника упали на АЗС в Орловской области: есть погибший

курская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, алексей смирнов, новости, пво, пожар, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины)