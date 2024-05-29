https://crimea.ria.ru/20240529/vsu-udarili-gradami-po-belgorodskoy-oblasti-1137674492.html

ВСУ ударили "Градами" по Белгородской области

ВСУ ударили "Градами" по Белгородской области - РИА Новости Крым, 29.05.2024

ВСУ ударили "Градами" по Белгородской области

В ночь на среду украинские боевики предприняли новую попытку атаковать Белгородскую область. Российские системы ПВО пресекли попытку ударить реактивными... РИА Новости Крым, 29.05.2024

2024-05-29T07:36

2024-05-29T07:36

2024-05-29T07:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. В ночь на среду украинские боевики предприняли новую попытку атаковать Белгородскую область. Российские системы ПВО пресекли попытку ударить реактивными снарядами. Об этом сообщили в Минобороны.Дежурными средствами ПВО один беспилотник и семь снарядов РСЗО "Град" уничтожены над территорией Белгородской области, уточнили в оборонном ведомстве.Накануне над регионом были сбиты управляемая авиационная бомба Hammer и снаряд РСЗО "Ольха".В одном из населенных пунктов области при детонации украинского беспилотника мирный житель получил осколочное ранение.По данным посла по особым поручениям по преступлениям киевского режима Министерства иностранных дел РФ Родиона Мирошника, с начала года в прифронтовых российских регионах погибли 30 детей.Он напомнил, что из-за удара по Белгороду погиб четырехмесячный ребенок, а совсем недавно в Белгородской области дрон-камикадзе ВСУ атаковал машину, в которой ехала семья с ребенком. Женщина погибла сразу, а раненый отец на попутках довез сына до больницы, но спасти жизнь ребенка не удалось.Читайте также на РИА Новости Крым:Спецслужбы Украины наращивают активность разведки у границ России – ФСБУкраинские дроны пытались атаковать ГеленджикДва беспилотника упали на АЗС в Орловской области: есть погибший

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, министерство обороны рф, новости, рзсо "град", беспилотник (бпла, дрон), пво, обстрелы всу