https://crimea.ria.ru/20240528/vsu-udarili-po-belgorodskoy-oblasti-frantsuzskoy-aviabomboy-hammer-1137669358.html

ВСУ ударили по Белгородской области французской авиабомбой Hammer

ВСУ ударили по Белгородской области французской авиабомбой Hammer - РИА Новости Крым, 28.05.2024

ВСУ ударили по Белгородской области французской авиабомбой Hammer

Российские системы ПВО пресекли очередную попытку ВСУ ударить по Белгородской области с применением боеприпасов западного образца. Об этом сообщили в Минобороны РИА Новости Крым, 28.05.2024

2024-05-28T21:54

2024-05-28T21:54

2024-05-28T22:00

белгородская область

обстрелы белгородской области

пво

министерство обороны рф

поставки западного оружия украине

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россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. Российские системы ПВО пресекли очередную попытку ВСУ ударить по Белгородской области с применением боеприпасов западного образца. Об этом сообщили в Минобороны России.Отмечается, что атака была отбита около 20:00.Во вторник в селе Щетиновка при детонации украинского беспилотника мирный житель получил осколочное ранение. По данным посла по особым поручениям по преступлениям киевского режима Министерства иностранных дел РФ Родиона Мирошника, с начала года в прифронтовых российских регионах погибли 30 детей. Он напомнил, что из-за удара по Белгороду погиб четырехмесячный ребенок, а совсем недавно в Белгородской области дрон-камикадзе ВСУ атаковал машину, в которой ехала семья с ребенком. Женщина погибла сразу, а раненый отец на попутках довез сына до больницы, но спасти жизнь ребенка не удалось.Читайте также на РИА Новости Крым:Спецслужбы Украины наращивают активность разведки у границ России – ФСБУкраинские дроны пытались атаковать ГеленджикДва беспилотника упали на АЗС в Орловской области: есть погибший

белгородская область

россия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, обстрелы белгородской области, пво, министерство обороны рф, поставки западного оружия украине, рсзо "ольха", авиабомба hammer, россия