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ВСУ ударили по Белгородской области французской авиабомбой Hammer - РИА Новости Крым, 28.05.2024
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ВСУ ударили по Белгородской области французской авиабомбой Hammer
ВСУ ударили по Белгородской области французской авиабомбой Hammer - РИА Новости Крым, 28.05.2024
ВСУ ударили по Белгородской области французской авиабомбой Hammer
Российские системы ПВО пресекли очередную попытку ВСУ ударить по Белгородской области с применением боеприпасов западного образца. Об этом сообщили в Минобороны РИА Новости Крым, 28.05.2024
2024-05-28T21:54
2024-05-28T22:00
белгородская область
обстрелы белгородской области
пво
министерство обороны рф
поставки западного оружия украине
рсзо "ольха"
авиабомба hammer
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. Российские системы ПВО пресекли очередную попытку ВСУ ударить по Белгородской области с применением боеприпасов западного образца. Об этом сообщили в Минобороны России.Отмечается, что атака была отбита около 20:00.Во вторник в селе Щетиновка при детонации украинского беспилотника мирный житель получил осколочное ранение. По данным посла по особым поручениям по преступлениям киевского режима Министерства иностранных дел РФ Родиона Мирошника, с начала года в прифронтовых российских регионах погибли 30 детей. Он напомнил, что из-за удара по Белгороду погиб четырехмесячный ребенок, а совсем недавно в Белгородской области дрон-камикадзе ВСУ атаковал машину, в которой ехала семья с ребенком. Женщина погибла сразу, а раненый отец на попутках довез сына до больницы, но спасти жизнь ребенка не удалось.Читайте также на РИА Новости Крым:Спецслужбы Украины наращивают активность разведки у границ России – ФСБУкраинские дроны пытались атаковать ГеленджикДва беспилотника упали на АЗС в Орловской области: есть погибший
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белгородская область, обстрелы белгородской области, пво, министерство обороны рф, поставки западного оружия украине, рсзо "ольха", авиабомба hammer, россия
ВСУ ударили по Белгородской области французской авиабомбой Hammer

Французская авиабомба Hammer и реактивный снаряд "Ольха" сбиты над Белгородской областью

21:54 28.05.2024 (обновлено: 22:00 28.05.2024)
 
© РИА НовостиПВО
ПВО - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. Российские системы ПВО пресекли очередную попытку ВСУ ударить по Белгородской области с применением боеприпасов западного образца. Об этом сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что атака была отбита около 20:00.
"Дежурными средствами ПВО одна управляемая авиационная бомба Hammer французского производства и один реактивный снаряд РСЗО "Ольха" уничтожены над территорией Белгородской области", - сказано в сообщении.
Во вторник в селе Щетиновка при детонации украинского беспилотника мирный житель получил осколочное ранение.
По данным посла по особым поручениям по преступлениям киевского режима Министерства иностранных дел РФ Родиона Мирошника, с начала года в прифронтовых российских регионах погибли 30 детей.
Он напомнил, что из-за удара по Белгороду погиб четырехмесячный ребенок, а совсем недавно в Белгородской области дрон-камикадзе ВСУ атаковал машину, в которой ехала семья с ребенком. Женщина погибла сразу, а раненый отец на попутках довез сына до больницы, но спасти жизнь ребенка не удалось.
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Белгородская областьОбстрелы Белгородской областиПВОМинистерство обороны РФПоставки западного оружия УкраинеРСЗО "Ольха"Авиабомба HammerРоссия
 
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