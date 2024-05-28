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При детонации дрона в Белгородской области ранен мирный житель
При детонации дрона в Белгородской области ранен мирный житель - РИА Новости Крым, 28.05.2024
При детонации дрона в Белгородской области ранен мирный житель
Мужчина ранен при детонации украинского беспилотника в селе Щетиновка в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 28.05.2024
2024-05-28T16:35
2024-05-28T16:35
2024-05-28T16:35
белгородская область
обстрелы белгородской области
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
обстрелы всу
общество
вячеслав гладков
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости Крым. Мужчина ранен при детонации украинского беспилотника в селе Щетиновка в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.П его данным, БПЛА взорвался на земле.Губернатор добавил, что взрывной волной в селе поврежден забор в частном жилом домовладении.Накануне ВСУ атаковали беспилотником самолетного типа автостоянку в центре города Грайворон. В результате пострадала женщина, повреждены 13 машин. Ранее в понедельник пять человек получили ранения в результате ракетного обстрела поселка Нижние Серогозы Генического района Херсонской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Два мирных жителя ранены при атаке ВСУ на Белгородскую областьБеспилотная атака ВСУ на Белгород - мирный житель получил ранения лицаЧисло погибших в результате атак ВСУ на Белгород выросло до 4 человек
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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белгородская область, обстрелы белгородской области, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, обстрелы всу, общество, вячеслав гладков, новости
При детонации дрона в Белгородской области ранен мирный житель
Мирный житель получил осколочное ранение при детонации дрона ВСУ в Белгородской области