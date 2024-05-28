https://crimea.ria.ru/20240528/pri-detonatsii-drona-v-belgorodskoy-oblasti-ranen-mirnyy-zhitel-1137662515.html

При детонации дрона в Белгородской области ранен мирный житель

При детонации дрона в Белгородской области ранен мирный житель - РИА Новости Крым, 28.05.2024

При детонации дрона в Белгородской области ранен мирный житель

Мужчина ранен при детонации украинского беспилотника в селе Щетиновка в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 28.05.2024

2024-05-28T16:35

2024-05-28T16:35

2024-05-28T16:35

белгородская область

обстрелы белгородской области

беспилотник (бпла, дрон)

происшествия

обстрелы всу

общество

вячеслав гладков

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости Крым. Мужчина ранен при детонации украинского беспилотника в селе Щетиновка в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.П его данным, БПЛА взорвался на земле.Губернатор добавил, что взрывной волной в селе поврежден забор в частном жилом домовладении.Накануне ВСУ атаковали беспилотником самолетного типа автостоянку в центре города Грайворон. В результате пострадала женщина, повреждены 13 машин. Ранее в понедельник пять человек получили ранения в результате ракетного обстрела поселка Нижние Серогозы Генического района Херсонской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Два мирных жителя ранены при атаке ВСУ на Белгородскую областьБеспилотная атака ВСУ на Белгород - мирный житель получил ранения лицаЧисло погибших в результате атак ВСУ на Белгород выросло до 4 человек

белгородская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, обстрелы белгородской области, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, обстрелы всу, общество, вячеслав гладков, новости