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Три мирных жителя ранены при атаке дрона ВСУ на машину в Курской области - РИА Новости Крым, 02.06.2024
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Три мирных жителя ранены при атаке дрона ВСУ на машину в Курской области
Три мирных жителя ранены при атаке дрона ВСУ на машину в Курской области - РИА Новости Крым, 02.06.2024
Три мирных жителя ранены при атаке дрона ВСУ на машину в Курской области
Легковой автомобиль в Курской области был атакован беспилотником ВСУ в воскресенье. Ранены мирные жители. Об этом сообщает врио губернатора региона Алексей... РИА Новости Крым, 02.06.2024
2024-06-02T11:12
2024-06-02T11:13
курская область
обстрелы всу
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Легковой автомобиль в Курской области был атакован беспилотником ВСУ в воскресенье. Ранены мирные жители. Об этом сообщает врио губернатора региона Алексей Смирнов.Пострадавшие доставлены в больницу, им оказывается медицинская помощь.В воскресенье утром в Белгородской области при детонации боеприпаса погиб заместитель главы администрации Корочанского района – секретарь совета безопасности района Игорь Нечипоренко. В результате отсрелов украинских боевиков ранены трое чиновников и шесть мирных жителей.Утром силы ПВО уничтожили над Белгородской и Курской областями и акваторией Азовского моря три беспилотника ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрывные устройства с дронов ВСУ сброшены на жилые дома в Курской областиСпецслужбы Украины наращивают активность разведки у границ России – ФСБРазрешить нельзя запретить: дадут ли Украине бить по РФ ракетами Запада
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РИА Новости Крым
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курская область, обстрелы всу, происшествия, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), новости
Три мирных жителя ранены при атаке дрона ВСУ на машину в Курской области

Три мирных жителя получили ожоги при атаке беспилотника ВСУ по машине в Курской области

11:12 02.06.2024 (обновлено: 11:13 02.06.2024)
 
© РИА Новости КрымСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Легковой автомобиль в Курской области был атакован беспилотником ВСУ в воскресенье. Ранены мирные жители. Об этом сообщает врио губернатора региона Алексей Смирнов.
"Сегодня утром недалеко от села Крупец Рыльского района украинский коптер сбросил взрывное устройство на легковой автомобиль. Ранения и ожоги получили три местных жителя", - говорится в сообщении.
Пострадавшие доставлены в больницу, им оказывается медицинская помощь.
В воскресенье утром в Белгородской области при детонации боеприпаса погиб заместитель главы администрации Корочанского района – секретарь совета безопасности района Игорь Нечипоренко. В результате отсрелов украинских боевиков ранены трое чиновников и шесть мирных жителей.
Утром силы ПВО уничтожили над Белгородской и Курской областями и акваторией Азовского моря три беспилотника ВСУ.
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Курская областьОбстрелы ВСУПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)Беспилотник (БПЛА, дрон)Новости
 
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