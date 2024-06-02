https://crimea.ria.ru/20240602/tri-mirnykh-zhitelya-raneny-pri-atake-drona-na-mashinu-v-kurskoy-oblasti-1137791788.html

Три мирных жителя ранены при атаке дрона ВСУ на машину в Курской области

Три мирных жителя ранены при атаке дрона ВСУ на машину в Курской области - РИА Новости Крым, 02.06.2024

Три мирных жителя ранены при атаке дрона ВСУ на машину в Курской области

Легковой автомобиль в Курской области был атакован беспилотником ВСУ в воскресенье. Ранены мирные жители. Об этом сообщает врио губернатора региона Алексей... РИА Новости Крым, 02.06.2024

2024-06-02T11:12

2024-06-02T11:12

2024-06-02T11:13

курская область

обстрелы всу

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

беспилотник (бпла, дрон)

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/1b/1136918155_0:1:3639:2048_1920x0_80_0_0_cb423b3cd241d0127f847be85d5202c4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Легковой автомобиль в Курской области был атакован беспилотником ВСУ в воскресенье. Ранены мирные жители. Об этом сообщает врио губернатора региона Алексей Смирнов.Пострадавшие доставлены в больницу, им оказывается медицинская помощь.В воскресенье утром в Белгородской области при детонации боеприпаса погиб заместитель главы администрации Корочанского района – секретарь совета безопасности района Игорь Нечипоренко. В результате отсрелов украинских боевиков ранены трое чиновников и шесть мирных жителей.Утром силы ПВО уничтожили над Белгородской и Курской областями и акваторией Азовского моря три беспилотника ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрывные устройства с дронов ВСУ сброшены на жилые дома в Курской областиСпецслужбы Украины наращивают активность разведки у границ России – ФСБРазрешить нельзя запретить: дадут ли Украине бить по РФ ракетами Запада

курская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, обстрелы всу, происшествия, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), новости