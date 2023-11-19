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На подлете к Москве сбит беспилотник – Минобороны - РИА Новости Крым, 19.11.2023
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На подлете к Москве сбит беспилотник – Минобороны
На подлете к Москве сбит беспилотник – Минобороны - РИА Новости Крым, 19.11.2023
На подлете к Москве сбит беспилотник – Минобороны
Армия РФ пресекла очередную попытку террористической атаки киевского режима по Москве и Московской области. Об этом сообщают Минобороны РФ и мэр Москвы Сергей... РИА Новости Крым, 19.11.2023
2023-11-19T07:43
2023-11-19T08:01
москва
новости
министерство обороны рф
сергей собянин
пво
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. Армия РФ пресекла очередную попытку террористической атаки киевского режима по Москве и Московской области. Об этом сообщают Минобороны РФ и мэр Москвы Сергей Собянин.В ночь на воскресенье дежурные системы противовоздушной обороны сбили над областью беспилотник самолетного типа.Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Богородского городского округа Московской области, рассказали подробности в Минобороны.Мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что на месте падения обломков дрона обошлось без жертв и разрушений.ВСУ регулярно пытаются атаковать российские регионы с помощью беспилотников. В ряде российских регионов действует "желтый" уровень террористической опасности.В пятницу две украинские противокорабельные ракеты "Нептун" были сбиты над Черным морем у берегов Крыма.В ночь на четверг над полуостровом перехвачены три беспилотника.9 ноября дежурными средствами ПВО украинская противокорабельная ракета "Нептун" была обнаружена и уничтожена над акваторией Черного моря у побережья Крыма.8 ноября губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о ракетном нападении на российский юг. Над Геническим муниципальным округом средствами ПВО были сбиты три вражеские ракеты.7 ноября российские военные отразили атаку беспилотников на Севастополь, обломки одного из сбитых БПЛА упали на крышу частного дома в поселке Андреевка на Северной стороне города. По информации Минобороны, атака на Крым была предпринята ВСУ силами 17 беспилотников. По данным ведомства, российские силы ПВО уничтожили девять из них, остальные восемь перехватили над Черным морем и Крымом. Позже губернатор Севастополя уточнил, что фрагменты сбитых дронов также упали в поселке Кача и во дворе частного дома в селе Орловка, получил ранения мужчина. Изначально сообщалось, что у пострадавшего перелом руки. Но позже стало известно, что состояние раненого жителя Орловки тяжелое.5 ноября атака была предпринята на Керчь, ВСУ выпустили 15 крылатых ракет по судостроительному заводу "Залив". Средства ПВО сбили 13, в результате попадания одной из ракет получил повреждения корабль, находившийся на территории предприятия.1 ноября российские военные отразили массированную ракетную атаку на юге, над Херсонской областью были уничтожены семь летевших на Крым ракет.
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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москва, новости, министерство обороны рф, сергей собянин, пво, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины)
На подлете к Москве сбит беспилотник – Минобороны

На подлете к Москве ПВО уничтожен беспилотник самолетного типа – Минобороны

07:43 19.11.2023 (обновлено: 08:01 19.11.2023)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота противовоздушной обороны России
Работа противовоздушной обороны России - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. Армия РФ пресекла очередную попытку террористической атаки киевского режима по Москве и Московской области. Об этом сообщают Минобороны РФ и мэр Москвы Сергей Собянин.
В ночь на воскресенье дежурные системы противовоздушной обороны сбили над областью беспилотник самолетного типа.
"19 ноября в 01.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", – сказано в сообщении оборонного ведомства.
Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Богородского городского округа Московской области, рассказали подробности в Минобороны.
Мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что на месте падения обломков дрона обошлось без жертв и разрушений.

"Сегодня ночью в Богородском городском округе силами ПВО пресечена попытка атаки беспилотника на Москву. Разрушений и пострадавших в результате падения обломков предварительно нет. На месте работают экстренные службы", написал он в своем Telegram-канале.

ВСУ регулярно пытаются атаковать российские регионы с помощью беспилотников. В ряде российских регионов действует "желтый" уровень террористической опасности.
В пятницу две украинские противокорабельные ракеты "Нептун" были сбиты над Черным морем у берегов Крыма.
В ночь на четверг над полуостровом перехвачены три беспилотника.
9 ноября дежурными средствами ПВО украинская противокорабельная ракета "Нептун" была обнаружена и уничтожена над акваторией Черного моря у побережья Крыма.
8 ноября губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о ракетном нападении на российский юг. Над Геническим муниципальным округом средствами ПВО были сбиты три вражеские ракеты.
7 ноября российские военные отразили атаку беспилотников на Севастополь, обломки одного из сбитых БПЛА упали на крышу частного дома в поселке Андреевка на Северной стороне города. По информации Минобороны, атака на Крым была предпринята ВСУ силами 17 беспилотников. По данным ведомства, российские силы ПВО уничтожили девять из них, остальные восемь перехватили над Черным морем и Крымом. Позже губернатор Севастополя уточнил, что фрагменты сбитых дронов также упали в поселке Кача и во дворе частного дома в селе Орловка, получил ранения мужчина. Изначально сообщалось, что у пострадавшего перелом руки. Но позже стало известно, что состояние раненого жителя Орловки тяжелое.
5 ноября атака была предпринята на Керчь, ВСУ выпустили 15 крылатых ракет по судостроительному заводу "Залив". Средства ПВО сбили 13, в результате попадания одной из ракет получил повреждения корабль, находившийся на территории предприятия.
1 ноября российские военные отразили массированную ракетную атаку на юге, над Херсонской областью были уничтожены семь летевших на Крым ракет.
 
МоскваНовостиМинистерство обороны РФСергей СобянинПВОБеспилотник (БПЛА, дрон)ВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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