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В небе над Рязанью уничтожен украинский беспилотник

В небе над Рязанью уничтожен украинский беспилотник - РИА Новости Крым, 27.11.2023

В небе над Рязанью уничтожен украинский беспилотник

Российские средства ПВО сбили беспилотник самолетного типа над Рязанью, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 27.11.2023

2023-11-27T22:26

2023-11-27T22:26

2023-11-27T22:26

беспилотник (бпла, дрон)

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

пво

вооруженные силы россии

новости

рязанская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО сбили беспилотник самолетного типа над Рязанью, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.Уточняется, что попытка киевского режима совершить террористическую атаку БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации отражена 27 ноября около 21.30.ВСУ регулярно пытаются атаковать мирные российские регионы с помощью дронов. В Ростовской области силы ПВО утром в понедельник сбили украинский беспилотник самолетного типа. В ночь на 26 ноября была отражена массированная атака украинских беспилотников на Московскую, Калужскую, Брянскую, Белгородскую и Тульскую области. Утром в воскресенье ВСУ предприняли новые попытки атаковать Тульскую и Брянскую область, а также Смоленщину. Также днем 26 ноября в Минобороны России сообщили об уничтожении двух переоборудованных украинских ракет С-200 над Азовским морем. Читайте также на РИА Новости Крым:Инфраструктурный объект атакован дроном ВСУ на БелгородчинеЕще три российских региона попали под удар ВСУ утром в воскресеньеГлава СБУ угрожает новыми ударами по Крымскому мосту

рязанская область

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), пво, вооруженные силы россии, новости, рязанская область