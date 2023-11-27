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В небе над Рязанью уничтожен украинский беспилотник - РИА Новости Крым, 27.11.2023
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В небе над Рязанью уничтожен украинский беспилотник
В небе над Рязанью уничтожен украинский беспилотник - РИА Новости Крым, 27.11.2023
В небе над Рязанью уничтожен украинский беспилотник
Российские средства ПВО сбили беспилотник самолетного типа над Рязанью, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 27.11.2023
2023-11-27T22:26
2023-11-27T22:26
беспилотник (бпла, дрон)
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
пво
вооруженные силы россии
новости
рязанская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО сбили беспилотник самолетного типа над Рязанью, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.Уточняется, что попытка киевского режима совершить террористическую атаку БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации отражена 27 ноября около 21.30.ВСУ регулярно пытаются атаковать мирные российские регионы с помощью дронов. В Ростовской области силы ПВО утром в понедельник сбили украинский беспилотник самолетного типа. В ночь на 26 ноября была отражена массированная атака украинских беспилотников на Московскую, Калужскую, Брянскую, Белгородскую и Тульскую области. Утром в воскресенье ВСУ предприняли новые попытки атаковать Тульскую и Брянскую область, а также Смоленщину. Также днем 26 ноября в Минобороны России сообщили об уничтожении двух переоборудованных украинских ракет С-200 над Азовским морем. Читайте также на РИА Новости Крым:Инфраструктурный объект атакован дроном ВСУ на БелгородчинеЕще три российских региона попали под удар ВСУ утром в воскресеньеГлава СБУ угрожает новыми ударами по Крымскому мосту
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Новости
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РИА Новости Крым
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беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), пво, вооруженные силы россии, новости, рязанская область
В небе над Рязанью уничтожен украинский беспилотник

Российская ПВО сбила украинский дрон над Рязанью

22:26 27.11.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота противовоздушной обороны России
Работа противовоздушной обороны России - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО сбили беспилотник самолетного типа над Рязанью, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Рязанской области", - сказано в сообщении оборонного ведомства.
Уточняется, что попытка киевского режима совершить террористическую атаку БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации отражена 27 ноября около 21.30.
ВСУ регулярно пытаются атаковать мирные российские регионы с помощью дронов. В Ростовской области силы ПВО утром в понедельник сбили украинский беспилотник самолетного типа. В ночь на 26 ноября была отражена массированная атака украинских беспилотников на Московскую, Калужскую, Брянскую, Белгородскую и Тульскую области. Утром в воскресенье ВСУ предприняли новые попытки атаковать Тульскую и Брянскую область, а также Смоленщину. Также днем 26 ноября в Минобороны России сообщили об уничтожении двух переоборудованных украинских ракет С-200 над Азовским морем.
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Беспилотник (БПЛА, дрон)Министерство обороны РФВСУ (Вооруженные силы Украины)ПВОВооруженные силы РоссииНовостиРязанская область
 
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