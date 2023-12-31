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В гостинице "Харьков Палас" уничтожены руководители атаки на Белгород

В гостинице "Харьков Палас" уничтожены руководители атаки на Белгород - РИА Новости Крым, 31.12.2023

В гостинице "Харьков Палас" уничтожены руководители атаки на Белгород

В гостинице "Харьков Палас" были уничтожены представители ГУР и ВСУ, которые руководили преступными ударами по Белгороду кассетными боеприпасами. Об этом... РИА Новости Крым, 31.12.2023

2023-12-31T12:10

2023-12-31T12:10

2023-12-31T12:33

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харьков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым. В гостинице "Харьков Палас" были уничтожены представители ГУР и ВСУ, которые руководили преступными ударами по Белгороду кассетными боеприпасами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В ответ на террористические удары российские войска поразили несколько военных объектов в Харькове, включая центры принятия решений, заявили в Минобороны."Ударами высокоточных ракет по зданию службы безопасности Украины по Харьковской области и пункту временной дислокации националистического формирования "Правый сектор"* ликвидированы представители руководящего состава СБУ, иностранные наемники и боевики подразделения "Кракен"*, непосредственно осуществлявшие подготовку диверсий на российской территории", - говорится в сообщении.Также, по данным Минобороны, высокоточными ударами поражен филиал национального центра управления космическими средствами в районе населенного пункта Залесцы Хмельницкой области. Он использовался ВСУ для ведения разведки. Уничтожены базы горючего в Харькове и Запорожье, с которых шло снабжение украинских группировок войск на Харьковском и Ореховском направлениях.В результате атак российских войск противник понес значительные потери: были уничтожены две установке РСЗО HIMARS, с помощью которых киевский режим планировал в новогодние дни наносить ракетные удары по Донецку."Еще раз подчеркиваем, что Вооруженные Силы России наносят удары только по военным объектам и непосредственно связанной с ними инфраструктуре", - конкретизировали в пресс-службе Минобороны.Напомним, воздушная тревога в ночь с 30 на 31 декабря была объявлена почти во всех областях Украины. О серии взрывов вечером и последующей атаке с воздуха ночью заявил мэр Харькова Игорь Терехов – по его информации, было не менее пяти "прилетов". О пожарах после нанесения ударов сообщали также главы Киевской и Хмельницкой военных администраций, в Одессе подтвердили информацию о взрыве на территории одного из промышленных предприятий.Атака на военные объекты Украины была предпринята российскими восками после ударов ВСУ по Белгороду кассетными боеприпасами, в ходе которой погибло 24 мирных жителя и более ста было ранено.*Экстремистские организации, запрещенные в РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:В Белгороде снова звучит сирена ракетной опасности За терактом в Белгороде стоят Британия и США - ЗахароваВСУ ударили по Белгороду кассетными боеприпасами – Минобороны

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