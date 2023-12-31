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В гостинице "Харьков Палас" уничтожены руководители атаки на Белгород - РИА Новости Крым, 31.12.2023
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В гостинице "Харьков Палас" уничтожены руководители атаки на Белгород
В гостинице "Харьков Палас" уничтожены руководители атаки на Белгород - РИА Новости Крым, 31.12.2023
В гостинице "Харьков Палас" уничтожены руководители атаки на Белгород
В гостинице "Харьков Палас" были уничтожены представители ГУР и ВСУ, которые руководили преступными ударами по Белгороду кассетными боеприпасами. Об этом... РИА Новости Крым, 31.12.2023
2023-12-31T12:10
2023-12-31T12:33
министерство обороны рф
харьков
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
новости
белгород
атака всу на белгород
главное управление разведки украины (гур)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым. В гостинице "Харьков Палас" были уничтожены представители ГУР и ВСУ, которые руководили преступными ударами по Белгороду кассетными боеприпасами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В ответ на террористические удары российские войска поразили несколько военных объектов в Харькове, включая центры принятия решений, заявили в Минобороны."Ударами высокоточных ракет по зданию службы безопасности Украины по Харьковской области и пункту временной дислокации националистического формирования "Правый сектор"* ликвидированы представители руководящего состава СБУ, иностранные наемники и боевики подразделения "Кракен"*, непосредственно осуществлявшие подготовку диверсий на российской территории", - говорится в сообщении.Также, по данным Минобороны, высокоточными ударами поражен филиал национального центра управления космическими средствами в районе населенного пункта Залесцы Хмельницкой области. Он использовался ВСУ для ведения разведки. Уничтожены базы горючего в Харькове и Запорожье, с которых шло снабжение украинских группировок войск на Харьковском и Ореховском направлениях.В результате атак российских войск противник понес значительные потери: были уничтожены две установке РСЗО HIMARS, с помощью которых киевский режим планировал в новогодние дни наносить ракетные удары по Донецку."Еще раз подчеркиваем, что Вооруженные Силы России наносят удары только по военным объектам и непосредственно связанной с ними инфраструктуре", - конкретизировали в пресс-службе Минобороны.Напомним, воздушная тревога в ночь с 30 на 31 декабря была объявлена почти во всех областях Украины. О серии взрывов вечером и последующей атаке с воздуха ночью заявил мэр Харькова Игорь Терехов – по его информации, было не менее пяти "прилетов". О пожарах после нанесения ударов сообщали также главы Киевской и Хмельницкой военных администраций, в Одессе подтвердили информацию о взрыве на территории одного из промышленных предприятий.Атака на военные объекты Украины была предпринята российскими восками после ударов ВСУ по Белгороду кассетными боеприпасами, в ходе которой погибло 24 мирных жителя и более ста было ранено.*Экстремистские организации, запрещенные в РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:В Белгороде снова звучит сирена ракетной опасности За терактом в Белгороде стоят Британия и США - ЗахароваВСУ ударили по Белгороду кассетными боеприпасами – Минобороны
https://crimea.ria.ru/20231231/nebenzya-vystupil-v-oon-po-atake-na-belgorod-glavnye-tezisy-1133930286.html
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министерство обороны рф, харьков, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости, белгород, атака всу на белгород, главное управление разведки украины (гур)
В гостинице "Харьков Палас" уничтожены руководители атаки на Белгород

В Харькове уничтожены руководившие атаками на Белгород представители ГУР и СБУ

12:10 31.12.2023 (обновлено: 12:33 31.12.2023)
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкНанесение ударов РК "Бастион" и ракетами "Калибр" по инфраструктуре украинской армии
Нанесение ударов РК Бастион и ракетами Калибр по инфраструктуре украинской армии
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым. В гостинице "Харьков Палас" были уничтожены представители ГУР и ВСУ, которые руководили преступными ударами по Белгороду кассетными боеприпасами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Высокоточным ракетным ударом по бывшему гостиничному комплексу "Харьков Палас" уничтожены представители ГУР и ВСУ, принимавшие непосредственное участие в планировании и исполнении теракта в Белгороде. Там же находились до двухсот иностранных наемников, которых планировалось привлечь к проведению террористических рейдов на приграничной с Украиной территории Российской Федерации", - говорится в Telegram-канале ведомства.
В ответ на террористические удары российские войска поразили несколько военных объектов в Харькове, включая центры принятия решений, заявили в Минобороны.
"Ударами высокоточных ракет по зданию службы безопасности Украины по Харьковской области и пункту временной дислокации националистического формирования "Правый сектор"* ликвидированы представители руководящего состава СБУ, иностранные наемники и боевики подразделения "Кракен"*, непосредственно осуществлявшие подготовку диверсий на российской территории", - говорится в сообщении.

Также, по данным Минобороны, высокоточными ударами поражен филиал национального центра управления космическими средствами в районе населенного пункта Залесцы Хмельницкой области. Он использовался ВСУ для ведения разведки. Уничтожены базы горючего в Харькове и Запорожье, с которых шло снабжение украинских группировок войск на Харьковском и Ореховском направлениях.
"Кроме того, нанесены ракетные удары по пунктам временной дислокации подразделений 59-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и иностранных наемников общей численностью до 600 боевиков, а также местам стоянки военной техники и артиллерийских систем в населенных пунктах Селидово, Курахово и на территории шахты Коротченко в Донецкой Народной Республике".
В результате атак российских войск противник понес значительные потери: были уничтожены две установке РСЗО HIMARS, с помощью которых киевский режим планировал в новогодние дни наносить ракетные удары по Донецку.
"Еще раз подчеркиваем, что Вооруженные Силы России наносят удары только по военным объектам и непосредственно связанной с ними инфраструктуре", - конкретизировали в пресс-службе Минобороны.
Напомним, воздушная тревога в ночь с 30 на 31 декабря была объявлена почти во всех областях Украины. О серии взрывов вечером и последующей атаке с воздуха ночью заявил мэр Харькова Игорь Терехов – по его информации, было не менее пяти "прилетов". О пожарах после нанесения ударов сообщали также главы Киевской и Хмельницкой военных администраций, в Одессе подтвердили информацию о взрыве на территории одного из промышленных предприятий.
Атака на военные объекты Украины была предпринята российскими восками после ударов ВСУ по Белгороду кассетными боеприпасами, в ходе которой погибло 24 мирных жителя и более ста было ранено.
*Экстремистские организации, запрещенные в РФ.
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