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Массированный удар – взрывы звучат на Украине - РИА Новости Крым, 23.01.2024
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Массированный удар – взрывы звучат на Украине
Массированный удар – взрывы звучат на Украине - РИА Новости Крым, 23.01.2024
Массированный удар – взрывы звучат на Украине
Серия взрывов прогремела утром во вторник в ряде регионов Украины. Об ударах сообщили власти Харькова, Киева и Днепропетровской области. РИА Новости Крым, 23.01.2024
2024-01-23T08:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Серия взрывов прогремела утром во вторник в ряде регионов Украины. Об ударах сообщили власти Харькова, Киева и Днепропетровской области.При этом на всей территории Украины объявлена воздушная тревога.В Киеве известно о возгораниях и взрывах по меньшей мере в трех районах города.В Харькове утром взрывы звучат повторно. Первый раз власти сообщили об ударах около пяти часов утра, второй - ближе к 8:00."Снова удары по Харькову. Зафиксирована серия повторных взрывов в городе", - сообщил в своем Telegram-канале мэр Игорь Терехов.Сообщается об ударах и в Никопольском районе Днепропетровской области.В субботу власти подконтрольных Киеву частей Херсонской и Запорожской областей сообщали о разрушениях объектов инфраструктуры, в том числе объекта критической инфраструктуры.За минувшую неделю ВС России нанесли 17 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми авиационными ракетными комплексами "Кинжал", а также беспилотными летательными аппаратами по предприятия военно-промышленного комплекса Украины. Были поражены предприятия по ремонту вооружения и техники, изготовлению боеприпасов, пороха и разведывательно-ударных беспилотников, а также пункты дислокации подразделений вооруженных сил Украины, формирований иностранных наемников и националистов.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который взяли на себя украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. При этом российские военные не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по объектам на Украине и ликвидация угроз: эксперт сделал прогнозАрмия России нанесла более 50 ударов по аэродромам и арсеналам ВСУВС России уничтожили пункт дислокации иностранных наемников в Харькове
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Новости
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4.7
96
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украина, киев, харьков, днепропетровская область, одесса, в мире, виталий кличко, новости
Массированный удар – взрывы звучат на Украине

Серия мощных взрывов прозвучала во вторник в Харькове, Киеве и Днепропетровской области

08:42 23.01.2024 (обновлено: 08:51 23.01.2024)
 
© Пресс-служба Офиса президента УкраиныМЧС Украины во время ликвидации пожара
МЧС Украины во время ликвидации пожара
© Пресс-служба Офиса президента Украины
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Серия взрывов прогремела утром во вторник в ряде регионов Украины. Об ударах сообщили власти Харькова, Киева и Днепропетровской области.
При этом на всей территории Украины объявлена воздушная тревога.
В Киеве известно о возгораниях и взрывах по меньшей мере в трех районах города.

"Взрывы в городе. В Печерском районе попадание в нежилое строение", - написал своем Telegram-канале мэр Киева Владимир Кличко.

В Харькове утром взрывы звучат повторно. Первый раз власти сообщили об ударах около пяти часов утра, второй - ближе к 8:00.
"Снова удары по Харькову. Зафиксирована серия повторных взрывов в городе", - сообщил в своем Telegram-канале мэр Игорь Терехов.
Сообщается об ударах и в Никопольском районе Днепропетровской области.
В субботу власти подконтрольных Киеву частей Херсонской и Запорожской областей сообщали о разрушениях объектов инфраструктуры, в том числе объекта критической инфраструктуры.
За минувшую неделю ВС России нанесли 17 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми авиационными ракетными комплексами "Кинжал", а также беспилотными летательными аппаратами по предприятия военно-промышленного комплекса Украины. Были поражены предприятия по ремонту вооружения и техники, изготовлению боеприпасов, пороха и разведывательно-ударных беспилотников, а также пункты дислокации подразделений вооруженных сил Украины, формирований иностранных наемников и националистов.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который взяли на себя украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. При этом российские военные не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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УкраинаКиевХарьковДнепропетровская областьОдессаВ миреВиталий КличкоНовости
 
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