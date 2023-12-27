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Уничтожены склад топлива и командный пункт нацгвардии Украины
Уничтожены склад топлива и командный пункт нацгвардии Украины - РИА Новости Крым, 27.12.2023
Уничтожены склад топлива и командный пункт нацгвардии Украины
Вооруженные силы России поразили склад топлива и командно-наблюдательный пункт бригады нацгвардии Украины. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 27.12.2023
2023-12-27T14:26
2023-12-27T14:26
2023-12-27T14:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России поразили склад топлива и командно-наблюдательный пункт бригады нацгвардии Украины. Об этом сообщили в Минобороны.Удары наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 560 самолетов, 262 вертолета, 10 121 беспилотный летательный аппарат, 442 зенитных ракетных комплекса, 14 341 танк и других боевых бронированных машин, 1189 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7527 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16 765 единиц специальной военной автомобильной техники.Всего с начала спецоперации Вооруженные силы Российской Федерации поразили около 1500 объектов ВСУ высокоточным оружием большой дальности.Читайте также на РИА Новости Крым:Созданную в России беспилотную БМП опробуют в зоне спецоперацииРоссийская "оборонка" бросила вызов военно-техническому потенциалу ЗападаШойгу: армия России выполнила главную цель СВО на 2023 год
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министерство обороны рф, новости сво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу
Уничтожены склад топлива и командный пункт нацгвардии Украины
ВС России поразили склад топлива и командный пункт бригады нацгвардии Украины
14:26 27.12.2023 (обновлено: 14:31 27.12.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России поразили склад топлива и командно-наблюдательный пункт бригады нацгвардии Украины. Об этом сообщили в Минобороны.
Удары наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией.
"Поражены командно-наблюдательные пункты 67-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины, склад топлива, а также живая сила и военная техника в 127 районах", - сказано в сообщении.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 560 самолетов, 262 вертолета, 10 121 беспилотный летательный аппарат, 442 зенитных ракетных комплекса, 14 341 танк и других боевых бронированных машин, 1189 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7527 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16 765 единиц специальной военной автомобильной техники.
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