https://crimea.ria.ru/20231227/unichtozheny-sklad-topliva-i-komandnyy-punkt-natsgvardii-ukrainy-1133840612.html

Уничтожены склад топлива и командный пункт нацгвардии Украины

Уничтожены склад топлива и командный пункт нацгвардии Украины - РИА Новости Крым, 27.12.2023

Уничтожены склад топлива и командный пункт нацгвардии Украины

Вооруженные силы России поразили склад топлива и командно-наблюдательный пункт бригады нацгвардии Украины. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 27.12.2023

2023-12-27T14:26

2023-12-27T14:26

2023-12-27T14:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России поразили склад топлива и командно-наблюдательный пункт бригады нацгвардии Украины. Об этом сообщили в Минобороны.Удары наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 560 самолетов, 262 вертолета, 10 121 беспилотный летательный аппарат, 442 зенитных ракетных комплекса, 14 341 танк и других боевых бронированных машин, 1189 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7527 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16 765 единиц специальной военной автомобильной техники.Всего с начала спецоперации Вооруженные силы Российской Федерации поразили около 1500 объектов ВСУ высокоточным оружием большой дальности.Читайте также на РИА Новости Крым:Созданную в России беспилотную БМП опробуют в зоне спецоперацииРоссийская "оборонка" бросила вызов военно-техническому потенциалу ЗападаШойгу: армия России выполнила главную цель СВО на 2023 год

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу