Рейтинг@Mail.ru
Уничтожены склад топлива и командный пункт нацгвардии Украины - РИА Новости Крым, 27.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231227/unichtozheny-sklad-topliva-i-komandnyy-punkt-natsgvardii-ukrainy-1133840612.html
Уничтожены склад топлива и командный пункт нацгвардии Украины
Уничтожены склад топлива и командный пункт нацгвардии Украины - РИА Новости Крым, 27.12.2023
Уничтожены склад топлива и командный пункт нацгвардии Украины
Вооруженные силы России поразили склад топлива и командно-наблюдательный пункт бригады нацгвардии Украины. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 27.12.2023
2023-12-27T14:26
2023-12-27T14:31
министерство обороны рф
новости сво
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/19/1132315013_0:123:2691:1637_1920x0_80_0_0_8e193a57573a410b99182d2b265d8e5c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России поразили склад топлива и командно-наблюдательный пункт бригады нацгвардии Украины. Об этом сообщили в Минобороны.Удары наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 560 самолетов, 262 вертолета, 10 121 беспилотный летательный аппарат, 442 зенитных ракетных комплекса, 14 341 танк и других боевых бронированных машин, 1189 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7527 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16 765 единиц специальной военной автомобильной техники.Всего с начала спецоперации Вооруженные силы Российской Федерации поразили около 1500 объектов ВСУ высокоточным оружием большой дальности.Читайте также на РИА Новости Крым:Созданную в России беспилотную БМП опробуют в зоне спецоперацииРоссийская "оборонка" бросила вызов военно-техническому потенциалу ЗападаШойгу: армия России выполнила главную цель СВО на 2023 год
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/19/1132315013_174:0:2518:1758_1920x0_80_0_0_fb5fab44679c7f4c66011a44d35a6a77.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, новости сво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу
Уничтожены склад топлива и командный пункт нацгвардии Украины

ВС России поразили склад топлива и командный пункт бригады нацгвардии Украины

14:26 27.12.2023 (обновлено: 14:31 27.12.2023)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкЧлены экипажа боевой машины пехоты БМП-1АМ
Члены экипажа боевой машины пехоты БМП-1АМ - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России поразили склад топлива и командно-наблюдательный пункт бригады нацгвардии Украины. Об этом сообщили в Минобороны.
Удары наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией.
"Поражены командно-наблюдательные пункты 67-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины, склад топлива, а также живая сила и военная техника в 127 районах", - сказано в сообщении.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 560 самолетов, 262 вертолета, 10 121 беспилотный летательный аппарат, 442 зенитных ракетных комплекса, 14 341 танк и других боевых бронированных машин, 1189 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7527 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16 765 единиц специальной военной автомобильной техники.
Всего с начала спецоперации Вооруженные силы Российской Федерации поразили около 1500 объектов ВСУ высокоточным оружием большой дальности.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Созданную в России беспилотную БМП опробуют в зоне спецоперации
Российская "оборонка" бросила вызов военно-техническому потенциалу Запада
Шойгу: армия России выполнила главную цель СВО на 2023 год
 
Министерство обороны РФНовости СВОВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииПотери ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:35ВСУ потеряли еще около 700 боевиков и западную технику
15:24В Крыму участники СВО получили удостоверения ветеранов боевых действий
15:07Крымчанин получил 12 суток ареста за лозунг "Слава Украине"*
14:52Над Донбассом сбит украинский Ми-8 и семь снарядов HIMARS
14:39Глава администрации Черноморского района Крыма уходит в отставку
14:26Уничтожены склад топлива и командный пункт нацгвардии Украины
13:47В Крыму раскрыт картельный сговор по закупке медикаментов
13:29Зеленский уподобился гитлеровцам при праздновании Рождества – МИД РФ
13:19Очередь на Крымский мост растет: оперативные данные
12:56В Севастополе охранник детсада уговаривал детей делать интимные фото
12:47Штормовой ветер в Крыму: когда ожидается усиление
12:33Украинцев превращают в рабов: МИД о новых правилах мобилизации от Киева
12:26Теракт на железной дороге предотвратила ФСБ – подозреваемый арестован
12:12Какая погода будет в Крыму в новогоднюю ночь и 1 января
12:01Киев готовит провокацию с химическим оружием в зоне СВО – Захарова
11:46Иномарка сбила восьмилетнего мальчика под Симферополем
11:23Состояние пострадавших от атаки ВСУ на Феодосию: ответ Минздрава РК
11:17В Крыму установили тарифы на проезд в общественном транспорте с 1 января
11:11ВСУ усилили обстрелы левобережья Херсонской области
10:48Воздушно-космические силы провели пуск ракеты в интересах Минобороны РФ
Лента новостейМолния