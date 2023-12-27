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Созданную в России беспилотную БМП опробуют в зоне спецоперации - РИА Новости Крым, 27.12.2023
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Созданную в России беспилотную БМП опробуют в зоне спецоперации
Созданную в России беспилотную БМП опробуют в зоне спецоперации - РИА Новости Крым, 27.12.2023
Созданную в России беспилотную БМП опробуют в зоне спецоперации
Новейшую российскую дистанционно управляемую боевую машину пехоты (БМП-3) с модулем "Синица" планируется опробовать в боевых условиях в зоне специальной военной РИА Новости Крым, 27.12.2023
2023-12-27T10:07
2023-12-27T10:07
ростех
сергей чемезов
оружие
новости сво
оборонно-промышленный комплекс россии
россия
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Новейшую российскую дистанционно управляемую боевую машину пехоты (БМП-3) с модулем "Синица" планируется опробовать в боевых условиях в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.По словам Чемезова, технология позволит применять БМП-3 без риска поражения экипажа на самых опасных направлениях. Также комплектом дистанционного управления планируется оснастить самоходную противотанковую пушку 2С25М.Впервые роботизированную боевую машину пехоты БМП-3 с модулем "Синица" совместной разработки "Курганмашзавода" (КМЗ) и ВНИИ "Сигнал" продемонстрировали на форуме "Армия-2022". Машина-робот с огневой мощью БМП-3 оснащена суперсовременным прицелом. Боевой модуль "Синица" обеспечивает 360-градусный обзор местности в любое время суток с возможностью ведения прицельной стрельбы, он также оборудован механизмом заряжания противотанковых управляемых ракет и автоматизированной цифровой системой управления огнем.По словам первого заместителя гендиректора "Ростеха" Владимира Артякова, госкорпорация испытает комплекс роботизации любой сухопутной боевой техники "Прометей" в разных условиях. Он позволяет превратить в робототехнический комплекс любую бронетехнику. Такая техника становится опционально пилотируемой и может применяться как в экипажном, так и в полностью безэкипажном варианте.Читайте также на РИА Новости Крым:Идентификация дронов: в России разработали систему поиска "свой-чужой"Сбивает и парализует: в России создали антидронный комплекс "Чистюля"Истребитель пятого поколения Су-75 Checkmate готовят к производству
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РИА Новости Крым
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4.7
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ростех, сергей чемезов, оружие, новости сво, оборонно-промышленный комплекс россии, россия, вооруженные силы россии
Созданную в России беспилотную БМП опробуют в зоне спецоперации

Дистанционно управляемую БМП планируется применить в зоне спецоперации – "Ростех"

10:07 27.12.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБМП-3 ведет огонь из 30-мм орудия
БМП-3 ведет огонь из 30-мм орудия - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Новейшую российскую дистанционно управляемую боевую машину пехоты (БМП-3) с модулем "Синица" планируется опробовать в боевых условиях в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.
"Сейчас машина проходит испытания, после их завершения, я думаю, она будет опробована в зоне спецоперации", – сказал он в интервью РИА Новости.
По словам Чемезова, технология позволит применять БМП-3 без риска поражения экипажа на самых опасных направлениях. Также комплектом дистанционного управления планируется оснастить самоходную противотанковую пушку 2С25М.
Впервые роботизированную боевую машину пехоты БМП-3 с модулем "Синица" совместной разработки "Курганмашзавода" (КМЗ) и ВНИИ "Сигнал" продемонстрировали на форуме "Армия-2022". Машина-робот с огневой мощью БМП-3 оснащена суперсовременным прицелом. Боевой модуль "Синица" обеспечивает 360-градусный обзор местности в любое время суток с возможностью ведения прицельной стрельбы, он также оборудован механизмом заряжания противотанковых управляемых ракет и автоматизированной цифровой системой управления огнем.
По словам первого заместителя гендиректора "Ростеха" Владимира Артякова, госкорпорация испытает комплекс роботизации любой сухопутной боевой техники "Прометей" в разных условиях. Он позволяет превратить в робототехнический комплекс любую бронетехнику. Такая техника становится опционально пилотируемой и может применяться как в экипажном, так и в полностью безэкипажном варианте.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Идентификация дронов: в России разработали систему поиска "свой-чужой"
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РостехСергей ЧемезовОружиеНовости СВООборонно-промышленный комплекс РоссииРоссияВооруженные силы России
 
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