https://crimea.ria.ru/20231227/sozdannuyu-v-rossii-bespilotnuyu-bmp-oprobuyut-v-zone-spetsoperatsii-1133835897.html

Созданную в России беспилотную БМП опробуют в зоне спецоперации

Созданную в России беспилотную БМП опробуют в зоне спецоперации - РИА Новости Крым, 27.12.2023

Созданную в России беспилотную БМП опробуют в зоне спецоперации

Новейшую российскую дистанционно управляемую боевую машину пехоты (БМП-3) с модулем "Синица" планируется опробовать в боевых условиях в зоне специальной военной РИА Новости Крым, 27.12.2023

2023-12-27T10:07

2023-12-27T10:07

2023-12-27T10:07

ростех

сергей чемезов

оружие

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оборонно-промышленный комплекс россии

россия

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Новейшую российскую дистанционно управляемую боевую машину пехоты (БМП-3) с модулем "Синица" планируется опробовать в боевых условиях в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.По словам Чемезова, технология позволит применять БМП-3 без риска поражения экипажа на самых опасных направлениях. Также комплектом дистанционного управления планируется оснастить самоходную противотанковую пушку 2С25М.Впервые роботизированную боевую машину пехоты БМП-3 с модулем "Синица" совместной разработки "Курганмашзавода" (КМЗ) и ВНИИ "Сигнал" продемонстрировали на форуме "Армия-2022". Машина-робот с огневой мощью БМП-3 оснащена суперсовременным прицелом. Боевой модуль "Синица" обеспечивает 360-градусный обзор местности в любое время суток с возможностью ведения прицельной стрельбы, он также оборудован механизмом заряжания противотанковых управляемых ракет и автоматизированной цифровой системой управления огнем.По словам первого заместителя гендиректора "Ростеха" Владимира Артякова, госкорпорация испытает комплекс роботизации любой сухопутной боевой техники "Прометей" в разных условиях. Он позволяет превратить в робототехнический комплекс любую бронетехнику. Такая техника становится опционально пилотируемой и может применяться как в экипажном, так и в полностью безэкипажном варианте.Читайте также на РИА Новости Крым:Идентификация дронов: в России разработали систему поиска "свой-чужой"Сбивает и парализует: в России создали антидронный комплекс "Чистюля"Истребитель пятого поколения Су-75 Checkmate готовят к производству

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростех, сергей чемезов, оружие, новости сво, оборонно-промышленный комплекс россии, россия, вооруженные силы россии