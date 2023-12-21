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Армия России поразила около 1500 объектов ВСУ высокоточным оружием - РИА Новости Крым, 21.12.2023
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Армия России поразила около 1500 объектов ВСУ высокоточным оружием
Армия России поразила около 1500 объектов ВСУ высокоточным оружием - РИА Новости Крым, 21.12.2023
Армия России поразила около 1500 объектов ВСУ высокоточным оружием
С начала спецоперации Вооруженные силы Российской Федерации поразили около 1500 объектов ВСУ высокоточным оружием большой дальности. Об этом со ссылкой на... РИА Новости Крым, 21.12.2023
2023-12-21T13:42
2023-12-21T13:47
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
валерий герасимов
новости сво
армия и флот
россия
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости Крым. С начала спецоперации Вооруженные силы Российской Федерации поразили около 1500 объектов ВСУ высокоточным оружием большой дальности. Об этом со ссылкой на начальника Генштаба ВС РФ, первого заместителя Министра обороны России генерала армии Валерия Герасимова, сообщает пресс-служба военного ведомства.Также уточняется, что на Украине наблюдается значительное снижение производства продукции военно-промышленного комплекса, что также является одним из результатов применения высокоточного оружия армией России.Также Герасимов заявил, что российские военнослужащие мужественно и решительно действуют в самых сложных условиях боевой обстановки и эффективно выполняют поставленные задачи.Читайте также на РИА Новости Крым:Коллегия Минобороны: главные заявления Путина и ШойгуПутин о ситуации в зоне СВО: наши войска владеют инициативойПутин назвал число российских военных в зоне спецоперации
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вооруженные силы россии, министерство обороны рф, валерий герасимов, новости сво, армия и флот, россия, потери всу
Армия России поразила около 1500 объектов ВСУ высокоточным оружием

Минобороны: ВС РФ поразили около 1500 объектов ВСУ высокоточным оружием большой дальности

13:42 21.12.2023 (обновлено: 13:47 21.12.2023)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости Крым. С начала спецоперации Вооруженные силы Российской Федерации поразили около 1500 объектов ВСУ высокоточным оружием большой дальности. Об этом со ссылкой на начальника Генштаба ВС РФ, первого заместителя Министра обороны России генерала армии Валерия Герасимова, сообщает пресс-служба военного ведомства.

"Для достижения целей специальной военной операции высокоточным оружием большой дальности наносится поражение пунктам управления группировок войск ВСУ, оборонным предприятиям и критически важным объектам военного назначения. Всего поражено около 1500 объектов", – цитирует пресс-служба Минобороны России слова Герасимова.

Также уточняется, что на Украине наблюдается значительное снижение производства продукции военно-промышленного комплекса, что также является одним из результатов применения высокоточного оружия армией России.
Также Герасимов заявил, что российские военнослужащие мужественно и решительно действуют в самых сложных условиях боевой обстановки и эффективно выполняют поставленные задачи.
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Вооруженные силы РоссииМинистерство обороны РФВалерий ГерасимовНовости СВОАрмия и флотРоссияПотери ВСУ
 
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