https://crimea.ria.ru/20231214/putin-nazval-chislo-rossiyskikh-voennykh-v-zone-spetsoperatsii-1133541935.html

Путин назвал число российских военных в зоне спецоперации

Путин назвал число российских военных в зоне спецоперации - РИА Новости Крым, 14.12.2023

Путин назвал число российских военных в зоне спецоперации

В зоне специальной военной операции сейчас находится российская группировка, насчитывающая 617 тысяч человек. Такую цифру привел президент России Владимир Путин РИА Новости Крым, 14.12.2023

2023-12-14T13:48

2023-12-14T13:48

2023-12-14T13:50

прямая линия с владимиром путиным в 2023 году

владимир путин (политик)

армия и флот

вооруженные силы россии

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. В зоне специальной военной операции сейчас находится российская группировка, насчитывающая 617 тысяч человек. Такую цифру привел президент России Владимир Путин во время "Прямой линии".Практически по всей линии соприкосновения в зоне СВО Вооруженные силы России улучшают свое положение, сказал глава российского государства. Панее противник анонсировал большое контрнаступление, однако "нигде ничего не получилось". Читайте также на РИА Новости Крым:Путин о "плацдарме" ВСУ в районе Крынок: скоро все закончитсяАрмия России с начала контрнаступления ВСУ уничтожила 747 танковПутин назвал Одессу русским городом

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

прямая линия с владимиром путиным в 2023 году, владимир путин (политик), армия и флот, вооруженные силы россии, новости сво