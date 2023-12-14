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Путин назвал число российских военных в зоне спецоперации - РИА Новости Крым, 14.12.2023
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Путин назвал число российских военных в зоне спецоперации
Путин назвал число российских военных в зоне спецоперации - РИА Новости Крым, 14.12.2023
Путин назвал число российских военных в зоне спецоперации
В зоне специальной военной операции сейчас находится российская группировка, насчитывающая 617 тысяч человек. Такую цифру привел президент России Владимир Путин РИА Новости Крым, 14.12.2023
2023-12-14T13:48
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прямая линия с владимиром путиным в 2023 году
владимир путин (политик)
армия и флот
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. В зоне специальной военной операции сейчас находится российская группировка, насчитывающая 617 тысяч человек. Такую цифру привел президент России Владимир Путин во время "Прямой линии".Практически по всей линии соприкосновения в зоне СВО Вооруженные силы России улучшают свое положение, сказал глава российского государства. Панее противник анонсировал большое контрнаступление, однако "нигде ничего не получилось". Читайте также на РИА Новости Крым:Путин о "плацдарме" ВСУ в районе Крынок: скоро все закончитсяАрмия России с начала контрнаступления ВСУ уничтожила 747 танковПутин назвал Одессу русским городом
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РИА Новости Крым
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прямая линия с владимиром путиным в 2023 году, владимир путин (политик), армия и флот, вооруженные силы россии, новости сво
Путин назвал число российских военных в зоне спецоперации

Путин: российская группировка в зоне СВО насчитывает 617 тысяч человек

13:48 14.12.2023 (обновлено: 13:50 14.12.2023)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГруппа военнослужащих ВС РФ возвращается с боевого вылета в зоне СВО.
Группа военнослужащих ВС РФ возвращается с боевого вылета в зоне СВО. - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. В зоне специальной военной операции сейчас находится российская группировка, насчитывающая 617 тысяч человек. Такую цифру привел президент России Владимир Путин во время "Прямой линии".

"Протяженность линии соприкосновения – свыше двух тысяч километров. В зоне боевых действий находится 617 тысяч человек группировка", – сообщил президент.

Практически по всей линии соприкосновения в зоне СВО Вооруженные силы России улучшают свое положение, сказал глава российского государства. Панее противник анонсировал большое контрнаступление, однако "нигде ничего не получилось".
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Прямая линия с Владимиром Путиным в 2023 годуВладимир Путин (политик)Армия и флотВооруженные силы РоссииНовости СВО
 
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