https://crimea.ria.ru/20240127/udary-po-kirovogradskoy-i-dnepropetrovskoy-oblastyam-ukrainy-chto-porazheno-1134499643.html

Удары по Кировоградской и Днепропетровской областям Украины: что поражено

Удары по Кировоградской и Днепропетровской областям Украины: что поражено - РИА Новости Крым, 27.01.2024

Удары по Кировоградской и Днепропетровской областям Украины: что поражено

Вооруженные силы России за сутки нанесли серию мощных ударов по складам с топливом и хранилищам боеприпасов в Кировоградской, Днепропетровской и Черкасской... РИА Новости Крым, 27.01.2024

2024-01-27T14:17

2024-01-27T14:17

2024-01-27T14:24

министерство обороны рф

новости сво

вооруженные силы россии

черкасская область

днепропетровская область

кировоградская область

украина

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за сутки нанесли серию мощных ударов по складам с топливом и хранилищам боеприпасов в Кировоградской, Днепропетровской и Черкасской областях Украины. Об этом сообщили в Минобороны.Удары оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией.За минувшую неделю армия России нанесла 13 групповых ударов ракетами и беспилотниками по предприятиям, производящим безэкипажные катера и ракеты, а также по арсеналам с топливом и боеприпасами и военным аэродромам ВСУ. Цель ударов достигнута. Все назначенные объекты были пораженыЧитайте также на РИА Новости Крым:Взрывы гремели в трех областях Украины в ночь на четвергУничтожены два склада украинских боеприпасов и французская ЗРКВысокоточный удар нанесен по объектам ВПК Украины

черкасская область

днепропетровская область

украина

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, черкасская область, днепропетровская область, кировоградская область, украина, потери всу