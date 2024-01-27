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Удары по Кировоградской и Днепропетровской областям Украины: что поражено - РИА Новости Крым, 27.01.2024
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Удары по Кировоградской и Днепропетровской областям Украины: что поражено
Удары по Кировоградской и Днепропетровской областям Украины: что поражено - РИА Новости Крым, 27.01.2024
Удары по Кировоградской и Днепропетровской областям Украины: что поражено
Вооруженные силы России за сутки нанесли серию мощных ударов по складам с топливом и хранилищам боеприпасов в Кировоградской, Днепропетровской и Черкасской... РИА Новости Крым, 27.01.2024
2024-01-27T14:17
2024-01-27T14:24
министерство обороны рф
новости сво
вооруженные силы россии
черкасская область
днепропетровская область
кировоградская область
украина
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за сутки нанесли серию мощных ударов по складам с топливом и хранилищам боеприпасов в Кировоградской, Днепропетровской и Черкасской областях Украины. Об этом сообщили в Минобороны.Удары оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией.За минувшую неделю армия России нанесла 13 групповых ударов ракетами и беспилотниками по предприятиям, производящим безэкипажные катера и ракеты, а также по арсеналам с топливом и боеприпасами и военным аэродромам ВСУ. Цель ударов достигнута. Все назначенные объекты были пораженыЧитайте также на РИА Новости Крым:Взрывы гремели в трех областях Украины в ночь на четвергУничтожены два склада украинских боеприпасов и французская ЗРКВысокоточный удар нанесен по объектам ВПК Украины
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министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, черкасская область, днепропетровская область, кировоградская область, украина, потери всу
Удары по Кировоградской и Днепропетровской областям Украины: что поражено

Склады авиационных средств поражения разбиты в Кировоградской и Днепропетровской областях

14:17 27.01.2024 (обновлено: 14:24 27.01.2024)
 
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Работа РСЗО Град в зоне проведения СВО
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за сутки нанесли серию мощных ударов по складам с топливом и хранилищам боеприпасов в Кировоградской, Днепропетровской и Черкасской областях Украины. Об этом сообщили в Минобороны.
Удары оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией.

"Поражены зенитный ракетный комплекс С-300 в Черкасской области, склады горючего и авиационных средств поражения в Кировоградской и Днепропетровской областях, живая сила и военная техника ВСУ в 102-х районах", - сказано в сводке оборонного ведомства.

За минувшую неделю армия России нанесла 13 групповых ударов ракетами и беспилотниками по предприятиям, производящим безэкипажные катера и ракеты, а также по арсеналам с топливом и боеприпасами и военным аэродромам ВСУ. Цель ударов достигнута. Все назначенные объекты были поражены
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Министерство обороны РФНовости СВОВооруженные силы РоссииЧеркасская областьДнепропетровская областьКировоградская областьУкраинаПотери ВСУ
 
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