https://crimea.ria.ru/20240127/udary-po-kirovogradskoy-i-dnepropetrovskoy-oblastyam-ukrainy-chto-porazheno-1134499643.html
Удары по Кировоградской и Днепропетровской областям Украины: что поражено
Удары по Кировоградской и Днепропетровской областям Украины: что поражено - РИА Новости Крым, 27.01.2024
Удары по Кировоградской и Днепропетровской областям Украины: что поражено
Вооруженные силы России за сутки нанесли серию мощных ударов по складам с топливом и хранилищам боеприпасов в Кировоградской, Днепропетровской и Черкасской... РИА Новости Крым, 27.01.2024
2024-01-27T14:17
2024-01-27T14:17
2024-01-27T14:24
министерство обороны рф
новости сво
вооруженные силы россии
черкасская область
днепропетровская область
кировоградская область
украина
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/1b/1126624742_0:29:1307:764_1920x0_80_0_0_cb1b3b48c27ce336e0a7c68ed6306778.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за сутки нанесли серию мощных ударов по складам с топливом и хранилищам боеприпасов в Кировоградской, Днепропетровской и Черкасской областях Украины. Об этом сообщили в Минобороны.Удары оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией.За минувшую неделю армия России нанесла 13 групповых ударов ракетами и беспилотниками по предприятиям, производящим безэкипажные катера и ракеты, а также по арсеналам с топливом и боеприпасами и военным аэродромам ВСУ. Цель ударов достигнута. Все назначенные объекты были пораженыЧитайте также на РИА Новости Крым:Взрывы гремели в трех областях Украины в ночь на четвергУничтожены два склада украинских боеприпасов и французская ЗРКВысокоточный удар нанесен по объектам ВПК Украины
черкасская область
днепропетровская область
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/1b/1126624742_126:0:1182:792_1920x0_80_0_0_af5559f6f0c9ef2cf02a07aaa55e70e5.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, черкасская область, днепропетровская область, кировоградская область, украина, потери всу
Удары по Кировоградской и Днепропетровской областям Украины: что поражено
Склады авиационных средств поражения разбиты в Кировоградской и Днепропетровской областях
14:17 27.01.2024 (обновлено: 14:24 27.01.2024)