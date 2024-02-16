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30 групповых ударов по военным объектам Украины: что поражено - РИА Новости Крым, 16.02.2024
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30 групповых ударов по военным объектам Украины: что поражено
30 групповых ударов по военным объектам Украины: что поражено - РИА Новости Крым, 16.02.2024
30 групповых ударов по военным объектам Украины: что поражено
Тридцать ударов высокоточным оружием нанесены Армией России по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса за неделю. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 16.02.2024
2024-02-16T15:32
2024-02-16T15:36
министерство обороны рф
новости сво
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Тридцать ударов высокоточным оружием нанесены Армией России по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса за неделю. Об этом сообщили в Минобороны.Объекты поражались высокоточным оружием, а также беспилотными летательными аппаратами.Накануне Минобороны сообщили о групповом ударе по местам производства авиадвигателей и радиоэлектронного оборудования, а также по заводам, которые производят топливо для ВСУ.За предыдущую неделю был нанесен 31 групповой удар, в том числе высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами.В январе российские Вооруженные силы нанесли 127 ударов высокоточным оружием по военной инфраструктуре и объектам военно-промышленного комплекса Украины. Поражены предприятия по производству, модернизации и ремонту вооружения, арсеналы, военные аэродромы, базы горючего, пункты дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников, сообщал ранее министр обороны Сергей Шойгу.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине заявили о выходе из строя крупной ТЭС в ДнепропетровскеОдна из ТЭС на Украине прекратила выработку энергииВ Николаевской области повреждены несколько объектов инфраструктуры
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу
30 групповых ударов по военным объектам Украины: что поражено

30 групповых ударов высокоточным оружием нанесены по военным объектам Украины за неделю

15:32 16.02.2024 (обновлено: 15:36 16.02.2024)
 
© РИА Новости КрымРакета "Калибр"
Ракета Калибр - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Тридцать ударов высокоточным оружием нанесены Армией России по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса за неделю. Об этом сообщили в Минобороны.
Объекты поражались высокоточным оружием, а также беспилотными летательными аппаратами.
"Поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, осуществлявшие производство и ремонт авиадвигателей, радиоэлектронного оборудования и боеприпасов. Кроме того, разбиты заводы, производившие горюче-смазочные материалы для техники ВСУ, склады военно-технического имущества, а также пункты дислокации подразделений вооруженных сил Украины и формирований националистов", - сказано в сообщении.
Накануне Минобороны сообщили о групповом ударе по местам производства авиадвигателей и радиоэлектронного оборудования, а также по заводам, которые производят топливо для ВСУ.
За предыдущую неделю был нанесен 31 групповой удар, в том числе высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами.
В январе российские Вооруженные силы нанесли 127 ударов высокоточным оружием по военной инфраструктуре и объектам военно-промышленного комплекса Украины. Поражены предприятия по производству, модернизации и ремонту вооружения, арсеналы, военные аэродромы, базы горючего, пункты дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников, сообщал ранее министр обороны Сергей Шойгу.
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Министерство обороны РФНовости СВОВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
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