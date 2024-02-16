https://crimea.ria.ru/20240216/30-gruppovykh-udarov-po-voennym-obektam-ukrainy-chto-porazheno-1134998106.html

30 групповых ударов по военным объектам Украины: что поражено

30 групповых ударов по военным объектам Украины: что поражено - РИА Новости Крым, 16.02.2024

30 групповых ударов по военным объектам Украины: что поражено

Тридцать ударов высокоточным оружием нанесены Армией России по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса за неделю. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 16.02.2024

2024-02-16T15:32

2024-02-16T15:32

2024-02-16T15:36

министерство обороны рф

новости сво

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Тридцать ударов высокоточным оружием нанесены Армией России по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса за неделю. Об этом сообщили в Минобороны.Объекты поражались высокоточным оружием, а также беспилотными летательными аппаратами.Накануне Минобороны сообщили о групповом ударе по местам производства авиадвигателей и радиоэлектронного оборудования, а также по заводам, которые производят топливо для ВСУ.За предыдущую неделю был нанесен 31 групповой удар, в том числе высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами.В январе российские Вооруженные силы нанесли 127 ударов высокоточным оружием по военной инфраструктуре и объектам военно-промышленного комплекса Украины. Поражены предприятия по производству, модернизации и ремонту вооружения, арсеналы, военные аэродромы, базы горючего, пункты дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников, сообщал ранее министр обороны Сергей Шойгу.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине заявили о выходе из строя крупной ТЭС в ДнепропетровскеОдна из ТЭС на Украине прекратила выработку энергииВ Николаевской области повреждены несколько объектов инфраструктуры

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу