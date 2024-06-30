Зеленский недоволен американскими ЗРК Patriot
Американские ЗРК Patriot не могут бороться с российскими корректируемыми авиабомбами
17:42 30.06.2024 (обновлено: 17:44 30.06.2024)
© AFP 2024 / URS FLUEELERВладимир Зеленский выступает на заключительной пресс-конференции саммита по миру на Украине в Швейцарии
© AFP 2024 / URS FLUEELER
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. Американские зенитные ракетные комплексы Patriot не могут бороться с российскими корректируемыми авиабомбами (КАБ). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление Владимира Зеленского журналисту The Philadelphia Inquirer Труди Рубин.
"Patriot не может бороться с КАБами", — заявил Зеленский.
Зеленский отметил, что ракеты Patriot стоят около трех миллионов долларов за штуку, а КАБов может быть тысячи, поэтому нельзя рассчитывать на дорогостоящее американское ПВО.
"И здесь не только вопрос в деньгах, их столько просто не производят", — сказал Зеленский.
В апреле президент Украины на встрече в так называемом формате "Рамштайн" в ультимативной форме потребовал у союзников дальнобойные ракеты, а также семь комплексов ПВО Patriot американского производства.
Позже советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что у Америки нет свободных ЗРК Patriot, которые можно было бы передать Киеву.
Еще раньше в поставках этих комплексов Зеленскому отказал президент Польши Анджей Дуда. По его словам, на тот момент у страны не было возможности что-либо передать, "даже если бы мы и хотели".
В середине июня заместитель министра национальной обороны Польши Цезарий Томчик заявил, что Варшава не отправит свою батарею Patriot на Украину, а размещенная в Польше американская батарея Patriot будет заменена системой из другой части мира.
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