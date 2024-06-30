https://crimea.ria.ru/20240630/zelenskiy-nedovolen-amerikanskimi-zrk-patriot-1138475707.html

Зеленский недоволен американскими ЗРК Patriot

Зеленский недоволен американскими ЗРК Patriot - РИА Новости Крым, 30.06.2024

Зеленский недоволен американскими ЗРК Patriot

Американские зенитные ракетные комплексы Patriot не могут бороться с российскими корректируемыми авиабомбами (КАБ). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 30.06.2024

2024-06-30T17:42

2024-06-30T17:42

2024-06-30T17:44

владимир зеленский

поставки западного оружия украине

patriot (зенитный ракетный комплекс)

оружие

новости

всу (вооруженные силы украины)

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. Американские зенитные ракетные комплексы Patriot не могут бороться с российскими корректируемыми авиабомбами (КАБ). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление Владимира Зеленского журналисту The Philadelphia Inquirer Труди Рубин.Зеленский отметил, что ракеты Patriot стоят около трех миллионов долларов за штуку, а КАБов может быть тысячи, поэтому нельзя рассчитывать на дорогостоящее американское ПВО.В апреле президент Украины на встрече в так называемом формате "Рамштайн" в ультимативной форме потребовал у союзников дальнобойные ракеты, а также семь комплексов ПВО Patriot американского производства.Позже советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что у Америки нет свободных ЗРК Patriot, которые можно было бы передать Киеву.Еще раньше в поставках этих комплексов Зеленскому отказал президент Польши Анджей Дуда. По его словам, на тот момент у страны не было возможности что-либо передать, "даже если бы мы и хотели".В середине июня заместитель министра национальной обороны Польши Цезарий Томчик заявил, что Варшава не отправит свою батарею Patriot на Украину, а размещенная в Польше американская батарея Patriot будет заменена системой из другой части мира.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Харьковом разбит Patriot и два украинских Ми-8 сбиты в ДНРЕще один американский Patriot уничтожен в зоне спецоперацииНовости СВО: российские войска уничтожили еще один танк Abrams

украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир зеленский, поставки западного оружия украине, patriot (зенитный ракетный комплекс), оружие, новости, всу (вооруженные силы украины), украина