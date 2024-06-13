https://crimea.ria.ru/20240613/varshava-otkazala-kievu-v-peredache-patriot-1138090869.html
Варшава отказала Киеву в передаче Patriot
Варшава отказала Киеву в передаче Patriot - РИА Новости Крым, 13.06.2024
Варшава отказала Киеву в передаче Patriot
Варшава не отправит свою батарею Patriot на Украину, а размещенная в Польше американская батарея Patriot будет заменена системой из другой части мира, сообщил... РИА Новости Крым, 13.06.2024
2024-06-13T19:43
2024-06-13T19:43
2024-06-13T19:43
польша
новости
patriot (зенитный ракетный комплекс)
политика
украина
сша
поставки западного оружия украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июня – РИА Новости. Варшава не отправит свою батарею Patriot на Украину, а размещенная в Польше американская батарея Patriot будет заменена системой из другой части мира, сообщил на платформе Х заместитель министра национальной обороны Цезарий Томчик, пишет РИА Новости.Так представитель ведомства прокомментировал сообщение газеты New York Times о том, что американские зенитные установки Patriot, дислоцированные в Польше, будут отправлены на Украину. New York Times не уточнила, была ли это вся батарея (8 пусковых установок с радарами и другим оборудованием) или только некоторые ее элементы.На данный момент США отправили на Украину одну систему Patriot. За последние недели об отправке оборудования заявили Германия и Нидерланды.Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что в США нет свободных комплексов ЗРК Patriot, которые можно было бы передать Киеву.Премьер-министр Польши Дональд Туск также сообщал, что у Польши нет возможности передать батарею Patriot Украине: Польша находится только на этапе внедрения этих систем в вооруженные силы – первые две батареи, как ожидается, вступят в строй к концу этого года. Действующая батарея Patriot в Польше принадлежит вооруженным силам США. Его задача, среди прочего, охрана логистического узла в Жешуве, через который осуществляются поставки оружия на Украину.Владимир Зеленский на встрече в так называемом формате "Рамштайн" в ультимативной форме требовал у союзников дальнобойные ракеты, а также семь комплесов ПВО Patriot американского производства.В поставках этих комплексов Зеленскому отказал президент Польши Анджей Дуда. По его словам, у страны нет возможности что-либо передать, "даже если бы мы и хотели".Читайте также на РИА Новости Крым:Взрыв прогремел на заводе по производству боеприпасов для ВСУ в ПольшеПододвинуть систему ПРО к Калининградской области предложили в ПольшеЕще один американский Patriot уничтожен в зоне спецоперации
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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польша, новости, patriot (зенитный ракетный комплекс), политика, украина, сша, поставки западного оружия украине
Варшава отказала Киеву в передаче Patriot
Польша не отправит свою батарею Patriot на Украину – МО страны
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июня – РИА Новости. Варшава не отправит свою батарею Patriot на Украину, а размещенная в Польше американская батарея Patriot будет заменена системой из другой части мира, сообщил на платформе Х заместитель министра национальной обороны Цезарий Томчик, пишет РИА Новости.
Так представитель ведомства прокомментировал сообщение газеты New York Times о том, что американские зенитные установки Patriot, дислоцированные в Польше, будут отправлены на Украину. New York Times не уточнила, была ли это вся батарея (8 пусковых установок с радарами и другим оборудованием) или только некоторые ее элементы.
"Американская батарея будет заменена батареей из другой части мира. Польша не согласилась передать польскую батарею. Польские Patriot защищают польское небо, и это не изменится", – написал Томчик.
На данный момент США отправили на Украину одну систему Patriot. За последние недели об отправке оборудования заявили Германия и Нидерланды.
Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил
, что в США нет свободных комплексов ЗРК Patriot, которые можно было бы передать Киеву.
Премьер-министр Польши Дональд Туск также сообщал, что у Польши нет возможности передать батарею Patriot Украине: Польша находится только на этапе внедрения этих систем в вооруженные силы – первые две батареи, как ожидается, вступят в строй к концу этого года. Действующая батарея Patriot в Польше принадлежит вооруженным силам США. Его задача, среди прочего, охрана логистического узла в Жешуве, через который осуществляются поставки оружия на Украину.
Владимир Зеленский на встрече в так называемом формате "Рамштайн" в ультимативной форме требовал
у союзников дальнобойные ракеты, а также семь комплесов ПВО Patriot американского производства.
В поставках этих комплексов Зеленскому отказал президент Польши Анджей Дуда
. По его словам, у страны нет возможности что-либо передать, "даже если бы мы и хотели".
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