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Варшава отказала Киеву в передаче Patriot - РИА Новости Крым, 13.06.2024
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Варшава отказала Киеву в передаче Patriot
Варшава отказала Киеву в передаче Patriot - РИА Новости Крым, 13.06.2024
Варшава отказала Киеву в передаче Patriot
Варшава не отправит свою батарею Patriot на Украину, а размещенная в Польше американская батарея Patriot будет заменена системой из другой части мира, сообщил... РИА Новости Крым, 13.06.2024
2024-06-13T19:43
2024-06-13T19:43
польша
новости
patriot (зенитный ракетный комплекс)
политика
украина
сша
поставки западного оружия украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июня – РИА Новости. Варшава не отправит свою батарею Patriot на Украину, а размещенная в Польше американская батарея Patriot будет заменена системой из другой части мира, сообщил на платформе Х заместитель министра национальной обороны Цезарий Томчик, пишет РИА Новости.Так представитель ведомства прокомментировал сообщение газеты New York Times о том, что американские зенитные установки Patriot, дислоцированные в Польше, будут отправлены на Украину. New York Times не уточнила, была ли это вся батарея (8 пусковых установок с радарами и другим оборудованием) или только некоторые ее элементы.На данный момент США отправили на Украину одну систему Patriot. За последние недели об отправке оборудования заявили Германия и Нидерланды.Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что в США нет свободных комплексов ЗРК Patriot, которые можно было бы передать Киеву.Премьер-министр Польши Дональд Туск также сообщал, что у Польши нет возможности передать батарею Patriot Украине: Польша находится только на этапе внедрения этих систем в вооруженные силы – первые две батареи, как ожидается, вступят в строй к концу этого года. Действующая батарея Patriot в Польше принадлежит вооруженным силам США. Его задача, среди прочего, охрана логистического узла в Жешуве, через который осуществляются поставки оружия на Украину.Владимир Зеленский на встрече в так называемом формате "Рамштайн" в ультимативной форме требовал у союзников дальнобойные ракеты, а также семь комплесов ПВО Patriot американского производства.В поставках этих комплексов Зеленскому отказал президент Польши Анджей Дуда. По его словам, у страны нет возможности что-либо передать, "даже если бы мы и хотели".Читайте также на РИА Новости Крым:Взрыв прогремел на заводе по производству боеприпасов для ВСУ в ПольшеПододвинуть систему ПРО к Калининградской области предложили в ПольшеЕще один американский Patriot уничтожен в зоне спецоперации
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Новости
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РИА Новости Крым
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news.crimea@rian.ru
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польша, новости, patriot (зенитный ракетный комплекс), политика, украина, сша, поставки западного оружия украине
Варшава отказала Киеву в передаче Patriot

Польша не отправит свою батарею Patriot на Украину – МО страны

19:43 13.06.2024
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкАмериканские ракеты Patriot размещены в Польше
Американские ракеты Patriot размещены в Польше - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июня – РИА Новости. Варшава не отправит свою батарею Patriot на Украину, а размещенная в Польше американская батарея Patriot будет заменена системой из другой части мира, сообщил на платформе Х заместитель министра национальной обороны Цезарий Томчик, пишет РИА Новости.
Так представитель ведомства прокомментировал сообщение газеты New York Times о том, что американские зенитные установки Patriot, дислоцированные в Польше, будут отправлены на Украину. New York Times не уточнила, была ли это вся батарея (8 пусковых установок с радарами и другим оборудованием) или только некоторые ее элементы.

"Американская батарея будет заменена батареей из другой части мира. Польша не согласилась передать польскую батарею. Польские Patriot защищают польское небо, и это не изменится", – написал Томчик.

На данный момент США отправили на Украину одну систему Patriot. За последние недели об отправке оборудования заявили Германия и Нидерланды.
Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что в США нет свободных комплексов ЗРК Patriot, которые можно было бы передать Киеву.
Премьер-министр Польши Дональд Туск также сообщал, что у Польши нет возможности передать батарею Patriot Украине: Польша находится только на этапе внедрения этих систем в вооруженные силы – первые две батареи, как ожидается, вступят в строй к концу этого года. Действующая батарея Patriot в Польше принадлежит вооруженным силам США. Его задача, среди прочего, охрана логистического узла в Жешуве, через который осуществляются поставки оружия на Украину.
Владимир Зеленский на встрече в так называемом формате "Рамштайн" в ультимативной форме требовал у союзников дальнобойные ракеты, а также семь комплесов ПВО Patriot американского производства.
В поставках этих комплексов Зеленскому отказал президент Польши Анджей Дуда. По его словам, у страны нет возможности что-либо передать, "даже если бы мы и хотели".
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ПольшаНовостиPatriot (зенитный ракетный комплекс)ПолитикаУкраинаСШАПоставки западного оружия Украине
 
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