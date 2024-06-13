https://crimea.ria.ru/20240613/varshava-otkazala-kievu-v-peredache-patriot-1138090869.html

Варшава отказала Киеву в передаче Patriot

Варшава отказала Киеву в передаче Patriot - РИА Новости Крым, 13.06.2024

Варшава отказала Киеву в передаче Patriot

Варшава не отправит свою батарею Patriot на Украину, а размещенная в Польше американская батарея Patriot будет заменена системой из другой части мира, сообщил... РИА Новости Крым, 13.06.2024

2024-06-13T19:43

2024-06-13T19:43

2024-06-13T19:43

польша

новости

patriot (зенитный ракетный комплекс)

политика

украина

сша

поставки западного оружия украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июня – РИА Новости. Варшава не отправит свою батарею Patriot на Украину, а размещенная в Польше американская батарея Patriot будет заменена системой из другой части мира, сообщил на платформе Х заместитель министра национальной обороны Цезарий Томчик, пишет РИА Новости.Так представитель ведомства прокомментировал сообщение газеты New York Times о том, что американские зенитные установки Patriot, дислоцированные в Польше, будут отправлены на Украину. New York Times не уточнила, была ли это вся батарея (8 пусковых установок с радарами и другим оборудованием) или только некоторые ее элементы.На данный момент США отправили на Украину одну систему Patriot. За последние недели об отправке оборудования заявили Германия и Нидерланды.Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что в США нет свободных комплексов ЗРК Patriot, которые можно было бы передать Киеву.Премьер-министр Польши Дональд Туск также сообщал, что у Польши нет возможности передать батарею Patriot Украине: Польша находится только на этапе внедрения этих систем в вооруженные силы – первые две батареи, как ожидается, вступят в строй к концу этого года. Действующая батарея Patriot в Польше принадлежит вооруженным силам США. Его задача, среди прочего, охрана логистического узла в Жешуве, через который осуществляются поставки оружия на Украину.Владимир Зеленский на встрече в так называемом формате "Рамштайн" в ультимативной форме требовал у союзников дальнобойные ракеты, а также семь комплесов ПВО Patriot американского производства.В поставках этих комплексов Зеленскому отказал президент Польши Анджей Дуда. По его словам, у страны нет возможности что-либо передать, "даже если бы мы и хотели".Читайте также на РИА Новости Крым:Взрыв прогремел на заводе по производству боеприпасов для ВСУ в ПольшеПододвинуть систему ПРО к Калининградской области предложили в ПольшеЕще один американский Patriot уничтожен в зоне спецоперации

польша

украина

сша

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

польша, новости, patriot (зенитный ракетный комплекс), политика, украина, сша, поставки западного оружия украине