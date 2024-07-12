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НАТО встала на путь подготовки войны - Антонов

НАТО встала на путь подготовки войны - Антонов - РИА Новости Крым, 12.07.2024

НАТО встала на путь подготовки войны - Антонов

Страны НАТО бесповоротно следуют курсу конфронтации и подготовки войны, это наглядно продемонстрировал саммит Североатлантического альянса в Вашингтоне, заявил... РИА Новости Крым, 12.07.2024

2024-07-12T06:59

2024-07-12T06:59

2024-07-12T06:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Страны НАТО бесповоротно следуют курсу конфронтации и подготовки войны, это наглядно продемонстрировал саммит Североатлантического альянса в Вашингтоне, заявил посол России в США Анатолий Антонов.Он заметил, что врагами объявляются все, кто отказывается подчиняться диктату и воле Запада. "Россия вновь названа первостепенной угрозой. Подтверждена политика НАТО по отказу от серьезных переговоров с нашей страной. США не хотят искать компромиссы и требуют от нас безропотно согласиться с движением военной машины альянса на восток", - заявил Антонов.Посол подчеркнул, что НАТО уже не хватает Европы, "ее интересы простираются за пределы Евро-Атлантики, в первую очередь - на Азию". "Государства "золотого миллиарда" хотят держать в придавленном состоянии и высасывать соки из всех регионов мира. Ради насаждения неоколониальных порядков Североатлантический альянс фактически декларирует право применять силу в любой точке планеты, будь то под предлогом экспорта демократии, защиты прав человека или борьбы с терроризмом", - констатировал Антонов.Также, по его слова, США и их союзники хотят занять роль "мирового полицейского", требуя, чтобы все придерживались правил, которые были придуманы в Вашингтоне.А в итоге это приводит к разрушению государств, военным преступлениям, разгулу экстремизма и массовой гибели мирного населения.По итогу саммита НАТО, который проходил с 9 по 11 июля в Вашингтоне, страны альянса договорились о поддержке Украины на 40 миллиардов евро только на 2025 год, дальнейшие финансовые обязательства страны обсудят на следующем саммите в Нидерландах в июне следующего года. Кроме того, НАТО будет консультировать разработку и реализацию архитектуры ПВО и ПРО Украины для полной совместимости с альянсом. Также страны НАТО подтвердили, что направят Украине приглашение о вступлении в альянс, когда союзники достигнут согласия и когда Киев выполнит необходимые условия.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый пакет помощи Украине: что дадутСтрана недорого - как американская частная компания выкупила УкраинуСтрана недорого - как американская частная компания выкупила УкраинуБудут в створе российских прицелов: в МИД оценили планы по РСМД в Европе

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, нато, россия, украина, политика, анатолий антонов, новости, безопасность