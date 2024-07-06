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"Решающей битвы не будет": эксперт - о новом "контрнаступлении" ВСУ - РИА Новости Крым, 06.07.2024
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"Решающей битвы не будет": эксперт - о новом "контрнаступлении" ВСУ
"Решающей битвы не будет": эксперт - о новом "контрнаступлении" ВСУ - РИА Новости Крым, 06.07.2024
"Решающей битвы не будет": эксперт - о новом "контрнаступлении" ВСУ
В ближайшие дни Вооруженные силы Украины попытаются активизироваться в зоне проведения РФ специальной военной операции, чтобы главе киевского режима Владимиру... РИА Новости Крым, 06.07.2024
2024-07-06T09:29
2024-07-06T09:29
радио "спутник в крыму"
украина
юрий светов
мнения
политика
владимир зеленский
всу (вооруженные силы украины)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. В ближайшие дни Вооруженные силы Украины попытаются активизироваться в зоне проведения РФ специальной военной операции, чтобы главе киевского режима Владимиру Зеленскому было что говорить о некой "победе" на саммите НАТО в Вашингтоне 9 июля. Таким мнением в эфире радио "Спутник в Крыму" поделился политолог, журналист Юрий Светов.Комментируя заявление Зеленского о том, что ВСУ готовятся провести новое контрнаступление, как только поступит очередная партия вооружения от европейских и американских союзников, Светов отметил, что "великой битвы не будет"."Вероятно какие-то вещи готовятся. Но мы все время слышим от аналитиков с той стороны, и на Западе в том числе, что вот-вот произойдет "решающая битва". Речь шла сначала про весну, потом про июнь, сейчас вот июль. Теперь про август и сентябрь. Мы последовательно и целенаправленно выдавливаем врага с его позиций. И вот эта решающая битва, о которых они грезят, вряд ли она произойдет", – заключил эксперт.Накануне глава киевского режима анонсировал новое "контрнаступление" ВСУ. Зеленский утверждает, что сформировано уже около 14 бригад общей численностью 28-35 тысяч человек, и они готовы выдвинуться сразу же, как будет получена военная помощь.Ранее высказал военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов высказал мнение, что киевский режим под мощным давлением США вынужден готовить новое наступление, но оно будет обречено на провал из-за острой нехватки живой силы и техники в ВСУ. Читайте также на РИА Новости Крым:Что пытается выяснить Киев провокациями на границе с Белоруссией Хиллари Клинтон призвала Украину воевать дальше ради победы Байдена Что может лечь в основу переговоров по Украине – ответ Путина
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РИА Новости Крым
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украина, юрий светов, мнения, политика, владимир зеленский, всу (вооруженные силы украины), новости
"Решающей битвы не будет": эксперт - о новом "контрнаступлении" ВСУ

ВСУ могут активизироваться для доклада о "победах" на саммите НАТО – Светов

09:29 06.07.2024
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВСУ
ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. В ближайшие дни Вооруженные силы Украины попытаются активизироваться в зоне проведения РФ специальной военной операции, чтобы главе киевского режима Владимиру Зеленскому было что говорить о некой "победе" на саммите НАТО в Вашингтоне 9 июля. Таким мнением в эфире радио "Спутник в Крыму" поделился политолог, журналист Юрий Светов.
"Можно вполне ожидать в эти ближайшие дни, перед саммитом НАТО в Вашингтоне, который 9 числа начинается, что они попытаются что-то сделать, чтобы Зеленский туда приехал с какой-то "победой", – сказал Светов.
Комментируя заявление Зеленского о том, что ВСУ готовятся провести новое контрнаступление, как только поступит очередная партия вооружения от европейских и американских союзников, Светов отметил, что "великой битвы не будет".
"Вероятно какие-то вещи готовятся. Но мы все время слышим от аналитиков с той стороны, и на Западе в том числе, что вот-вот произойдет "решающая битва". Речь шла сначала про весну, потом про июнь, сейчас вот июль. Теперь про август и сентябрь. Мы последовательно и целенаправленно выдавливаем врага с его позиций. И вот эта решающая битва, о которых они грезят, вряд ли она произойдет", – заключил эксперт.
Накануне глава киевского режима анонсировал новое "контрнаступление" ВСУ.
Зеленский утверждает, что сформировано уже около 14 бригад общей численностью 28-35 тысяч человек, и они готовы выдвинуться сразу же, как будет получена военная помощь.
Ранее высказал военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов высказал мнение, что киевский режим под мощным давлением США вынужден готовить новое наступление, но оно будет обречено на провал из-за острой нехватки живой силы и техники в ВСУ.
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Радио "Спутник в Крыму"УкраинаЮрий СветовМненияПолитикаВладимир ЗеленскийВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости
 
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