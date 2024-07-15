Рейтинг@Mail.ru
Из Крыма в Анапу запустили новый автобусный маршрут - РИА Новости Крым, 15.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240715/iz-kryma-v-anapu-zapustili-novyy-avtobusnyy-marshrut-1138866379.html
Из Крыма в Анапу запустили новый автобусный маршрут
Из Крыма в Анапу запустили новый автобусный маршрут - РИА Новости Крым, 15.07.2024
Из Крыма в Анапу запустили новый автобусный маршрут
новый автобусный маршрут "Черноморское - Анапа". Об этом сообщает республиканский Минтранс. РИА Новости Крым, 15.07.2024
2024-07-15T13:56
2024-07-15T13:56
транспорт
крым
анапа
логистика
минтранс крыма
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/0f/1138866268_0:201:960:741_1920x0_80_0_0_2b87d9b36a3d7e87a42663f9461ba232.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. В Крыму запускают новый автобусный маршрут "Черноморское - Анапа". Об этом сообщает республиканский Минтранс.В обратном направлении автобус будет отправляться в 11.10 из Анапы и прибывать в Черноморское в 18.00. Поездки осуществляются на комфортабельном автобусе MAN на 35 мест. Автобус следует через Евпаторию и Симферополь. Стоимость билета по полному маршруту "Черноморское - Анапа" - 1 700 рублей.По информации Минтранса, за первое полугодие 2024 года межрегиональными и международными маршрутами из Крыма и в Крым воспользовалось 118 643 человек, пригородными маршрутами - 1 620 137 человек, междугородними (по Крыму) – 1 827 724 человек.Несколько дней назад "Крымтроллейбус" сообщил о запуске в тестовом режиме еще одного автобусного маршрута, который соединил город Белогорск и село в Белогорском районе Барабаново.Читайте также на РИА Новости Крым:Тренд на путешествия: где отдыхают крымчане и сколько это стоитЖара и нет кондиционера в автобусе: власти Симферополя назвали причиныВ Симферополе появился новый автобусный маршрут
крым
анапа
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/0f/1138866268_0:111:960:831_1920x0_80_0_0_c741ae75f1c96b9ff52117c8d2d2e289.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
транспорт, крым, анапа, логистика, минтранс крыма, новости крыма
Из Крыма в Анапу запустили новый автобусный маршрут

Новый автобусный маршрут запустили из Крыма в Анапу

13:56 15.07.2024
 
© Минтранс КрымаИз Крыма в Анапу запускают новый автобусный маршрут
Из Крыма в Анапу запускают новый автобусный маршрут
© Минтранс Крыма
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. В Крыму запускают новый автобусный маршрут "Черноморское - Анапа". Об этом сообщает республиканский Минтранс.
"Автобус отправляется с остановочного пункта "Черноморское" через день, время отправления – 10.00. Время прибытия на автовокзал города Анапы в 19.00", - говорится в сообщении министерства.
В обратном направлении автобус будет отправляться в 11.10 из Анапы и прибывать в Черноморское в 18.00. Поездки осуществляются на комфортабельном автобусе MAN на 35 мест. Автобус следует через Евпаторию и Симферополь. Стоимость билета по полному маршруту "Черноморское - Анапа" - 1 700 рублей.
По информации Минтранса, за первое полугодие 2024 года межрегиональными и международными маршрутами из Крыма и в Крым воспользовалось 118 643 человек, пригородными маршрутами - 1 620 137 человек, междугородними (по Крыму) – 1 827 724 человек.
Несколько дней назад "Крымтроллейбус" сообщил о запуске в тестовом режиме еще одного автобусного маршрута, который соединил город Белогорск и село в Белогорском районе Барабаново.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Тренд на путешествия: где отдыхают крымчане и сколько это стоит
Жара и нет кондиционера в автобусе: власти Симферополя назвали причины
В Симферополе появился новый автобусный маршрут
 
ТранспортКрымАнапаЛогистикаМинтранс КрымаНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:03Как будет работать транспорт Севастополя при воздушной тревоге
15:49РФ лидирует в мире по производству никеля, алюминия и стали - Путин
15:40Погиб ребенок и четверо пострадали в ДТП: на водителя в Крыму завели дело
15:31Покушение на общественника – в Феодосии будут судить пособников СБУ
15:21ВС РФ громят врага и натовскую технику - противник потерял 2000 боевиков
15:10Северная сторона в огне: ситуация с пожаром в Севастополе к этому часу
15:01Память военкора Ростислава Журавлева увековечили в камне
14:37Украинский беспилотник сбит над Черным морем у берегов Крыма
14:32Площадь пожара под Коктебелем выросла в 10 раз
14:30Заторы на въезде в Крым: водителей призывают запастись водой и временем
14:04Российские средства ПВО сбили украинский самолет МиГ-29
13:56Из Крыма в Анапу запустили новый автобусный маршрут
13:43Что стало главным достижением Крыма на выставке "Россия"
13:19Пожар охватил пять гектаров травы под Симферополем
13:02Под Севастополем горит трава - людей эвакуировали
12:47Как обеспечивают безопасность Путина
12:32Продавец сувениров в Крыму скрыл более 130 млн рублей дохода
12:08За сиротой в Крыму закрепили разрушающееся жилье: СК проводит проверку
11:52Пожар в районе Карадага в Крыму: что известно
11:33Шесть погибших и 24 пострадавших - недельная статистика по ДТП в Крыму
Лента новостейМолния