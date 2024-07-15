https://crimea.ria.ru/20240715/iz-kryma-v-anapu-zapustili-novyy-avtobusnyy-marshrut-1138866379.html
Из Крыма в Анапу запустили новый автобусный маршрут
Из Крыма в Анапу запустили новый автобусный маршрут - РИА Новости Крым, 15.07.2024
Из Крыма в Анапу запустили новый автобусный маршрут
новый автобусный маршрут "Черноморское - Анапа". Об этом сообщает республиканский Минтранс. РИА Новости Крым, 15.07.2024
2024-07-15T13:56
2024-07-15T13:56
2024-07-15T13:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. В Крыму запускают новый автобусный маршрут "Черноморское - Анапа". Об этом сообщает республиканский Минтранс.В обратном направлении автобус будет отправляться в 11.10 из Анапы и прибывать в Черноморское в 18.00. Поездки осуществляются на комфортабельном автобусе MAN на 35 мест. Автобус следует через Евпаторию и Симферополь. Стоимость билета по полному маршруту "Черноморское - Анапа" - 1 700 рублей.По информации Минтранса, за первое полугодие 2024 года межрегиональными и международными маршрутами из Крыма и в Крым воспользовалось 118 643 человек, пригородными маршрутами - 1 620 137 человек, междугородними (по Крыму) – 1 827 724 человек.Несколько дней назад "Крымтроллейбус" сообщил о запуске в тестовом режиме еще одного автобусного маршрута, который соединил город Белогорск и село в Белогорском районе Барабаново.Читайте также на РИА Новости Крым:Тренд на путешествия: где отдыхают крымчане и сколько это стоитЖара и нет кондиционера в автобусе: власти Симферополя назвали причиныВ Симферополе появился новый автобусный маршрут
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РИА Новости Крым
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транспорт, крым, анапа, логистика, минтранс крыма, новости крыма
Из Крыма в Анапу запустили новый автобусный маршрут
Новый автобусный маршрут запустили из Крыма в Анапу
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. В Крыму запускают новый автобусный маршрут "Черноморское - Анапа". Об этом сообщает республиканский Минтранс.
"Автобус отправляется с остановочного пункта "Черноморское" через день, время отправления – 10.00. Время прибытия на автовокзал города Анапы в 19.00", - говорится в сообщении министерства.
В обратном направлении автобус будет отправляться в 11.10 из Анапы и прибывать в Черноморское в 18.00. Поездки осуществляются на комфортабельном автобусе MAN на 35 мест. Автобус следует через Евпаторию и Симферополь. Стоимость билета по полному маршруту "Черноморское - Анапа" - 1 700 рублей.
По информации Минтранса, за первое полугодие 2024 года межрегиональными и международными маршрутами из Крыма и в Крым воспользовалось 118 643 человек, пригородными маршрутами - 1 620 137 человек, междугородними (по Крыму) – 1 827 724 человек.
Несколько дней назад "Крымтроллейбус" сообщил о запуске в тестовом режиме еще одного автобусного маршрута
, который соединил город Белогорск и село в Белогорском районе Барабаново.
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