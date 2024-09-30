Рейтинг@Mail.ru
Авария с автобусом и фурой на Кубани: в каком состоянии пострадавшие - РИА Новости Крым, 30.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240930/avariya-s-avtobusom-i-furoy-na-kubani-v-kakom-sostoyanii-postradavshie-1140743206.html
Авария с автобусом и фурой на Кубани: в каком состоянии пострадавшие
Авария с автобусом и фурой на Кубани: в каком состоянии пострадавшие - РИА Новости Крым, 30.09.2024
Авария с автобусом и фурой на Кубани: в каком состоянии пострадавшие
В больнице краевого центра остаются трое пострадавших в столкновении пассажирского автобуса и грузовика в Краснодарском крае, их жизни ничего не угрожает. Об... РИА Новости Крым, 30.09.2024
2024-09-30T12:26
2024-09-30T12:26
дтп
краснодарский край
происшествия
новости
краснодар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/1d/1140734545_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3cba0ecf36fec11e6ed0f48490cae264.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. В больнице краевого центра остаются трое пострадавших в столкновении пассажирского автобуса и грузовика в Краснодарском крае, их жизни ничего не угрожает. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Евгений Филиппов.Министр добавил, что пациенты находятся под наблюдением квалифицированных специалистов.Столкновение пассажирского автобуса с грузовиком в районе станицы Старокорсунской Краснодарского края произошло вечером в воскресенье. В момент ДТП в автобусе, который осуществлял заказной рейс из Краснодара в Ставрополь, находились 49 пассажиров. Все они успели покинуть горящее транспортное средство.Погиб водитель грузовика. Пострадал 31 человек, девять получили помощь амбулаторно, 22 пострадавших доставили в больницу.В краевой прокуратуре началась проверка по факту ДТП. Следком возбудил уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
краснодарский край
краснодар
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/1d/1140734545_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_d8a7267d80d410b74eb27eda671ace05.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дтп, краснодарский край, происшествия, новости, краснодар
Авария с автобусом и фурой на Кубани: в каком состоянии пострадавшие

Трое пострадавших в ДТП с автобусом и грузовиком на Кубани остаются в больницах

12:26 30.09.2024
 
© Telegram-канал полиция КубаниДТП в Краснодарском крае 29.09.24
ДТП в Краснодарском крае 29.09.24
© Telegram-канал полиция Кубани
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. В больнице краевого центра остаются трое пострадавших в столкновении пассажирского автобуса и грузовика в Краснодарском крае, их жизни ничего не угрожает. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Евгений Филиппов.
"На данный момент в больнице краевого центра остаются три пострадавших с травмами и ожогами разной степени тяжести. Пациенты прооперированы, их жизни непосредственно ничего не угрожает", - написал глава ведомства в своем Telegram-канале
Министр добавил, что пациенты находятся под наблюдением квалифицированных специалистов.
Столкновение пассажирского автобуса с грузовиком в районе станицы Старокорсунской Краснодарского края произошло вечером в воскресенье. В момент ДТП в автобусе, который осуществлял заказной рейс из Краснодара в Ставрополь, находились 49 пассажиров. Все они успели покинуть горящее транспортное средство.
Погиб водитель грузовика. Пострадал 31 человек, девять получили помощь амбулаторно, 22 пострадавших доставили в больницу.
В краевой прокуратуре началась проверка по факту ДТП. Следком возбудил уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ДТПКраснодарский крайПроисшествияНовостиКраснодар
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:29Весной в армию России призвали 150 тысяч человек – где служили крымчане
13:22Ливни с грозами и градом обрушатся на Крым
13:11Экс-мэр города Саки стал замминистра транспорта Крыма
13:08Во время разгрузки уничтожен воинский эшелон ВСУ
12:51Сколько срочников призовут осенью - указ Путина
12:44Армия России освободила еще один населенный пункт в ДНР
12:34В России стартует осенний призыв: особенности кампании
12:26Авария с автобусом и фурой на Кубани: в каком состоянии пострадавшие
11:57"Триумф справедливости": главы новых регионов о воссоединении с Россией
11:48Как пройдет проверка систем оповещения в Крыму и Севастополе
11:21В Генштабе ответили на вопрос о привлечении призывников к участию в СВО
11:16Отделяет зрелые ягоды - в Севастополе виноград убирает "умный" комбайн
11:09Аксенов уволил Торубарову с поста министра спорта Крыма
11:02Хранила в комоде не ту "синтетику": в Севастополе раскрыли наркодилера
10:37Сколько туристов едут отдыхать в Крым через новые территории РФ
10:19Черное море и Крым показали из космоса
09:59Серию терактов и диверсий предотвратили в Ингушетии
09:35Правда на нашей стороне: Путин поздравил новые регионы
08:48В Крыму поздравили Донбасс и Новороссию с Днем воссоединения с Россией
08:39Уже не фантастика: в крымском санатории лечат с помощью экзоскелета
Лента новостейМолния