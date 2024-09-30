https://crimea.ria.ru/20240930/avariya-s-avtobusom-i-furoy-na-kubani-v-kakom-sostoyanii-postradavshie-1140743206.html
Авария с автобусом и фурой на Кубани: в каком состоянии пострадавшие
Авария с автобусом и фурой на Кубани: в каком состоянии пострадавшие - РИА Новости Крым, 30.09.2024
Авария с автобусом и фурой на Кубани: в каком состоянии пострадавшие
В больнице краевого центра остаются трое пострадавших в столкновении пассажирского автобуса и грузовика в Краснодарском крае, их жизни ничего не угрожает. Об... РИА Новости Крым, 30.09.2024
2024-09-30T12:26
2024-09-30T12:26
2024-09-30T12:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. В больнице краевого центра остаются трое пострадавших в столкновении пассажирского автобуса и грузовика в Краснодарском крае, их жизни ничего не угрожает. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Евгений Филиппов.Министр добавил, что пациенты находятся под наблюдением квалифицированных специалистов.Столкновение пассажирского автобуса с грузовиком в районе станицы Старокорсунской Краснодарского края произошло вечером в воскресенье. В момент ДТП в автобусе, который осуществлял заказной рейс из Краснодара в Ставрополь, находились 49 пассажиров. Все они успели покинуть горящее транспортное средство.Погиб водитель грузовика. Пострадал 31 человек, девять получили помощь амбулаторно, 22 пострадавших доставили в больницу.В краевой прокуратуре началась проверка по факту ДТП. Следком возбудил уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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дтп, краснодарский край, происшествия, новости, краснодар
Авария с автобусом и фурой на Кубани: в каком состоянии пострадавшие
Трое пострадавших в ДТП с автобусом и грузовиком на Кубани остаются в больницах
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. В больнице краевого центра остаются трое пострадавших в столкновении пассажирского автобуса и грузовика в Краснодарском крае, их жизни ничего не угрожает. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Евгений Филиппов.
"На данный момент в больнице краевого центра остаются три пострадавших с травмами и ожогами разной степени тяжести. Пациенты прооперированы, их жизни непосредственно ничего не угрожает", - написал глава ведомства в своем Telegram-канале
Министр добавил, что пациенты находятся под наблюдением квалифицированных специалистов.
Столкновение пассажирского автобуса с грузовиком
в районе станицы Старокорсунской Краснодарского края произошло вечером в воскресенье. В момент ДТП в автобусе, который осуществлял заказной рейс из Краснодара в Ставрополь, находились 49 пассажиров. Все они успели покинуть горящее транспортное средство.
Погиб водитель грузовика. Пострадал 31 человек, девять получили помощь амбулаторно, 22 пострадавших доставили в больницу.
В краевой прокуратуре началась проверка по факту ДТП. Следком возбудил уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека.
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