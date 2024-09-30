https://crimea.ria.ru/20240930/avariya-s-avtobusom-i-furoy-na-kubani-v-kakom-sostoyanii-postradavshie-1140743206.html

Авария с автобусом и фурой на Кубани: в каком состоянии пострадавшие

Авария с автобусом и фурой на Кубани: в каком состоянии пострадавшие - РИА Новости Крым, 30.09.2024

Авария с автобусом и фурой на Кубани: в каком состоянии пострадавшие

В больнице краевого центра остаются трое пострадавших в столкновении пассажирского автобуса и грузовика в Краснодарском крае, их жизни ничего не угрожает. Об... РИА Новости Крым, 30.09.2024

2024-09-30T12:26

2024-09-30T12:26

2024-09-30T12:26

дтп

краснодарский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. В больнице краевого центра остаются трое пострадавших в столкновении пассажирского автобуса и грузовика в Краснодарском крае, их жизни ничего не угрожает. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Евгений Филиппов.Министр добавил, что пациенты находятся под наблюдением квалифицированных специалистов.Столкновение пассажирского автобуса с грузовиком в районе станицы Старокорсунской Краснодарского края произошло вечером в воскресенье. В момент ДТП в автобусе, который осуществлял заказной рейс из Краснодара в Ставрополь, находились 49 пассажиров. Все они успели покинуть горящее транспортное средство.Погиб водитель грузовика. Пострадал 31 человек, девять получили помощь амбулаторно, 22 пострадавших доставили в больницу.В краевой прокуратуре началась проверка по факту ДТП. Следком возбудил уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

краснодарский край

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп, краснодарский край, происшествия, новости, краснодар