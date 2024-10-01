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Армия РФ продолжает продвижение: уничтожены еще более 2000 боевиков ВСУ

Армия РФ продолжает продвижение: уничтожены еще более 2000 боевиков ВСУ - РИА Новости Крым, 01.10.2024

Армия РФ продолжает продвижение: уничтожены еще более 2000 боевиков ВСУ

Бойцы российской армии за сутки вышли на выгодные рубежи, уничтожили более 2000 боевиков ВСУ, разбили вражекую технику, вооружения и склады. Об этом сообщает во РИА Новости Крым, 01.10.2024

2024-10-01T13:43

2024-10-01T13:43

2024-10-01T13:43

министерство обороны рф

новости сво

вооруженные силы россии

новые регионы россии

харьковская область

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. Бойцы российской армии за сутки вышли на выгодные рубежи, уничтожили более 2000 боевиков ВСУ, разбили вражекую технику, вооружения и склады. Об этом сообщает во вторник Минобороны РФ.Подразделениями группировки войск "Север" уничтожены до 95 военнослужащих ВСУ, две боевые бронированные машины и три автомобиля, полевой склад боеприпасов.Подразделения "Южной" группировки заняли более выгодные рубежи, отразили контратаку противника, уничтожили до 900 боевиков, пять автомобилей, американские гаубицы М777 и М198, САУ "Акация", орудие Д-20, гаубицу Д-30 и британскую гаубицу L-119, склад с боеприпасами.Бойцы группы "Восток" улучшили тактическое положение, отразили две контратаки, ликвидировали до 125 неонацистов, танк, боевую машину пехоты, шесть автомобилей, польскую САУ Krab, гаубицу Д-30,два склада боеприпасов.Подразделения "Днепра" разбили до 60 военных ВСУ, три автомобиля, станцию РЭБ "Анклав-Н" и три полевых склада боеприпасов.Группировки войск "Запад" и "Центр" освободили населенные пункты Вишневое Харьковской области и Крутой Яр Донецкой Народной Республики, сообщали ранее в Минобороны. В зонах действия двух указанных подразделений отражены 11 контратак противника, уничтожены 1045 боевиков, семь автомобилей, гаубицы М777, FH-70, "Мста-Б", четыре гаубицы Д-30, три орудия Д-20, орудия М119 и станция РЭБ "Анклав-Н", бронетранспортер М113, три боевые бронированные машины, , два склада с боеприпасами.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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новые регионы россии

харьковская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, новые регионы россии, харьковская область, всу (вооруженные силы украины), потери всу