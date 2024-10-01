https://crimea.ria.ru/20241001/v-krymu-otmechen-rost-finansovoy-gramotnosti-u-pensionerov-1140773165.html
В Крыму отмечен рост финансовой грамотности у пенсионеров
В Крыму отмечен рост финансовой грамотности у пенсионеров - РИА Новости Крым, 01.10.2024
В Крыму отмечен рост финансовой грамотности у пенсионеров
По данным на 1 октября, пятая часть всех клиентов РНКБ (входит в группу ВТБ) – это владельцы пенсионных карт (более 480 тысяч человек), среди старшего поколения РИА Новости Крым, 01.10.2024
2024-10-01T14:21
2024-10-01T14:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. По данным на 1 октября, пятая часть всех клиентов РНКБ (входит в группу ВТБ) – это владельцы пенсионных карт (более 480 тысяч человек), среди старшего поколения отмечен рост финансовой грамотности, сообщает пресс-служба кредитной организации.1 октября в России отмечается День пожилого человека. Всего в Республике Крым и Севастополе зарегистрировано около 730 тысяч получателей гражданских и военных пенсионных выплат (порядка 600 тысяч человек в Республике Крым и около 130 тысяч человек в Севастополе). Самому старшему владельцу пенсионной карты 105 лет, она живет в Керчи.
https://crimea.ria.ru/20240919/rnkb-vyroslo-chislo-zayavok-na-obrazovatelnye-kredity-s-gospodderzhkoy-1140463279.html
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