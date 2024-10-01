Рейтинг@Mail.ru
В Крыму отмечен рост финансовой грамотности у пенсионеров - РИА Новости Крым, 01.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241001/v-krymu-otmechen-rost-finansovoy-gramotnosti-u-pensionerov-1140773165.html
В Крыму отмечен рост финансовой грамотности у пенсионеров
В Крыму отмечен рост финансовой грамотности у пенсионеров - РИА Новости Крым, 01.10.2024
В Крыму отмечен рост финансовой грамотности у пенсионеров
По данным на 1 октября, пятая часть всех клиентов РНКБ (входит в группу ВТБ) – это владельцы пенсионных карт (более 480 тысяч человек), среди старшего поколения РИА Новости Крым, 01.10.2024
2024-10-01T14:21
2024-10-01T14:22
рнкб (пао)
крым
севастополь
новости крыма
общество
финансовая грамотность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111511/34/1115113441_0:176:3071:1903_1920x0_80_0_0_0569a23a14a5cef1c846d4f958a2a307.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. По данным на 1 октября, пятая часть всех клиентов РНКБ (входит в группу ВТБ) – это владельцы пенсионных карт (более 480 тысяч человек), среди старшего поколения отмечен рост финансовой грамотности, сообщает пресс-служба кредитной организации.1 октября в России отмечается День пожилого человека. Всего в Республике Крым и Севастополе зарегистрировано около 730 тысяч получателей гражданских и военных пенсионных выплат (порядка 600 тысяч человек в Республике Крым и около 130 тысяч человек в Севастополе). Самому старшему владельцу пенсионной карты 105 лет, она живет в Керчи.
https://crimea.ria.ru/20240919/rnkb-vyroslo-chislo-zayavok-na-obrazovatelnye-kredity-s-gospodderzhkoy-1140463279.html
крым
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111511/34/1115113441_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_7f45f4e70ab8ffcedfd433ee6d56f85d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
рнкб (пао), крым, севастополь, новости крыма, общество, финансовая грамотность

В Крыму отмечен рост финансовой грамотности у пенсионеров

14:21 01.10.2024 (обновлено: 14:22 01.10.2024)
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЖенщина держит пенсионное удостоверение и денежные купюры
Женщина держит пенсионное удостоверение и денежные купюры - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. По данным на 1 октября, пятая часть всех клиентов РНКБ (входит в группу ВТБ) – это владельцы пенсионных карт (более 480 тысяч человек), среди старшего поколения отмечен рост финансовой грамотности, сообщает пресс-служба кредитной организации.
1 октября в России отмечается День пожилого человека. Всего в Республике Крым и Севастополе зарегистрировано около 730 тысяч получателей гражданских и военных пенсионных выплат (порядка 600 тысяч человек в Республике Крым и около 130 тысяч человек в Севастополе). Самому старшему владельцу пенсионной карты 105 лет, она живет в Керчи.
"Мы видим активный рост финансовой грамотности клиентов пенсионного и предпенсионного возраста, которые пользуются современными банковскими сервисами наравне с молодыми людьми", – сказал вице-президент — директор департамента розничного бизнеса РНКБ Александр Козинкин, его слова приводит пресс-служба.
Билеты Банка России номиналом 5000 рублей. - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
19 сентября, 12:57
РНКБ: выросло число заявок на образовательные кредиты с господдержкой
РНКБ (ПАО)КрымСевастопольНовости КрымаОбществоФинансовая грамотность
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:39Экс-сотрудницу "Крымэнерго" будут судить за взятки в 300 тысяч рублей
14:25Причиной отравления жителей Керчи стал сальмонеллез
14:21В Крыму отмечен рост финансовой грамотности у пенсионеров
14:02ВСУ ударили по библиотеке в Запорожской области – идет разбор завалов
13:57ФСБ задержала 39 проукраинских радикалов за склонение детей к насилию
13:51Стало известно о состоянии пострадавших при массовом отравлении в Керчи
13:43Армия РФ продолжает продвижение: уничтожены еще более 2000 боевиков ВСУ
13:36На Красноармейском направлении за месяц освободили 12 населенных пунктов
13:24Российская ПВО отразила удар ракет ATACMS и снарядов HIMARS
13:15Крымский мост: очередь выросла в несколько раз с обеих сторон
13:00Вячеслав Добрынин: биография
12:43Умер Вячеслав Добрынин
12:39В Ялте предприниматель загородил пляж для отдыхающих
12:29Массовое отравление в Керчи: люди заказали еду из доставки
12:19В Крыму установят "справедливые тарифы" на уборку подъездов и дворов
12:05Армия РФ освободила два населенных пункта в Харьковской области и ДНР
11:57Новый генсек НАТО Рютте: Украина должна получить место в альянсе
11:35В Армянске простились с погибшими на СВО бойцами
11:17Крымский мост сейчас: со стороны Керчи растет очередь
11:1121 населенный пункт Крыма остался без света
Лента новостейМолния