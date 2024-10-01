https://crimea.ria.ru/20241001/vyacheslav-dobrynin-biografiya-1140769219.html

Вячеслав Добрынин: биография

Вячеслав Добрынин: биография - РИА Новости Крым, 01.10.2024

Вячеслав Добрынин: биография

Вячеслав Григорьевич Добрынин родился 25 января 1946 года в Москве. В школьные годы носил фамилию матери – Антонов. РИА Новости Крым, 01.10.2024

2024-10-01T13:00

2024-10-01T13:00

2024-10-01T13:04

память

утраты

вячеслав добрынин

музыка

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Вячеслав Григорьевич Добрынин родился 25 января 1946 года в Москве. В школьные годы носил фамилию матери – Антонов.Любовь к музыке родители заметили у ребенка еще в раннем детстве. Уже в три года он мог подобрать на слух известные песни, мелодии, в семь лет поступил в музыкальную школу. Позже учился в Музыкальном училище имени Октябрьской революции, сразу на двух отделениях – дирижерско-хоровом и народном, играл на баяне.Параллельно он занимался на историческом факультете МГУ им. М.В. Ломоносова, который окончил в 1970 году по специальности "историк и теоретик искусств".В год окончания университета он устроился гитаристом в оркестр Олега Лундстрема и параллельно руководил вокально-инструментальным квартетом "Лада", который позже стал самостоятельным коллективом.В 1971 году артист стал выступать в ансамбле "Бременские музыканты" с Олегом Анофриевым в качестве солиста. Потом на некоторое время вошел в состав ВИА "Самоцветы" под руководством Юрия Маликова. Одним из первых хитов, написанных для "Самоцветов", стала песня на стихи Владимира Харитонова "У нас, молодых..." ("Наши руки не для скуки").В 1972 году артист сменил фамилию Антонов на фамилию Добрынин.Официальный дебют Вячеслава Добрынина как композитора состоялся в 1974 году, когда впервые на фирме "Мелодия" выпустили гибкую грампластинку с его песней "Я вас люблю", которую исполнил Лев Лещенко.Популярность пришла к Добрынину к середине 1970-х годов. Настоящими хитами того времени были песни "Белая черемуха" в исполнении Анны Герман, "Засыпят листья" в исполнении Валерия Ободзинского, "Напиши мне письмо" в исполнении Льва Лещенко, а также вокально-инструментального ансамбля (ВИА) "Веселые ребята".Вместе с поэтом Леонидом Дербеневым они сочинили больше сотни песен. Также Добрынин работал с Робертом Рождественским, Михаилом Пляцковским, Ильей Резником, Ларисой Рубальской и другимии авторами.В 1986 году музыкант впервые вышел на эстраду, исполнив свою песню на стихи Симона Осиашвили "Спасатель". Еще через год, когда исполнил в "Новогоднем огоньке" свою песню "Бабушки-старушки", Добрынин стал давать сольные концерты, собирать многотысячные стадионы.В конце 1980-х годов Добрынин написал и исполнил шлягеры "Синий туман" и "Не сыпь мне соль на рану".В 1974-1990 годах на фирме грамзаписи "Мелодия" было записано более 300 песен композитора. Всего Вячеслав Добрынин написал около тысячи песен.Также он стал автором музыки к нескольким фильмам и сериалам. В качестве актера Добрынин сыграл роли в фильмах "Американский дедушка" (1993) и "Двойник" (1995), сериале "Кулагин и партнеры" (2008).В 2006 году Добрынин был удостоен ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени. В 2018 году награжден орденом Дружбы.От первого брака у Вячеслава Добрынина есть дочь – Екатерина Добрынина-Макгаффи, ей 46 лет.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

память, утраты, вячеслав добрынин, музыка