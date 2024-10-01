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ВСУ потеряли в Курской области 340 боевиков за сутки - РИА Новости Крым, 01.10.2024
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ВСУ потеряли в Курской области 340 боевиков за сутки
ВСУ потеряли в Курской области 340 боевиков за сутки - РИА Новости Крым, 01.10.2024
ВСУ потеряли в Курской области 340 боевиков за сутки
Вооруженные силы Украины за сутки в Курской области потеряли более 300 боевиков. Об этом сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 01.10.2024
2024-10-01T14:52
2024-10-01T14:52
курская область
новости
вооруженные силы россии
ситуация в курской области после нападения всу
россия
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины за сутки в Курской области потеряли более 300 боевиков. Об этом сообщает Минобороны России.По данным ведомства, вооруженные силы РФ ударами авиации и артиллерии нанесли удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка, Гуево, Дарьино, Зеленый Шлях, Любимовка, Малая Локня, Мартыновка, Мирный, Новый Путь, Орловка, Плехово, Правда, Русское Поречное, Толстый Луг, Черкасская Конопелька, Черкасское Поречное и Южный. Отражено две контратаки противника.Кроме того, оперативно-тактическая авиация и ракетные войска нанесли удары по районам сосредоточения украинских войск и резервам в районах 12 населенных пунктов Сумской области.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 19250 военнослужащих, 135 танков, 65 боевых машин пехоты, 98 бронетранспортеров, 859 боевых бронированных машин.6 августа подразделения ВСУ прорвались через российскую границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).12 августа в ходе совещания по обстановке в Курской области президент РФ Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории страны. Глава российского государства исключил переговоры с киевскими властями, сказав, что с атакующими мирных людей и объекты ядерной энергетики ни о чем договариваться нельзя.Также глава государства заявил, что киевский режим предпринял в Курской области провокацию, целью которой является попытка остановить наступление российских войск в Донбассе. Однако этой цели курская провокация не достигла, подчеркнул российский лидер.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия РФ продолжает продвижение: уничтожены еще более 2000 боевиков ВСУНа Красноармейском направлении за месяц освободили 12 населенных пунктовРоссийская ПВО отразила удар ракет ATACMS и снарядов HIMARS
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РИА Новости Крым
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курская область, новости, вооруженные силы россии, ситуация в курской области после нападения всу, россия, всу (вооруженные силы украины), потери всу
ВСУ потеряли в Курской области 340 боевиков за сутки

Потери ВСУ в Курской области за сутки превысили 340 человек – Минобороны

14:52 01.10.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота минометного расчета спецназа "Ахмат"
Работа минометного расчета спецназа Ахмат - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины за сутки в Курской области потеряли более 300 боевиков. Об этом сообщает Минобороны России.

"За сутки потери ВСУ составили более 340 военнослужащих, пять единиц бронетехники, в том числе два танка и три боевых бронированных машины, а также пять артиллерийских орудий и семь автомобилей. Два военнослужащих ВСУ сдались в плен", – говорится в сообщении.

По данным ведомства, вооруженные силы РФ ударами авиации и артиллерии нанесли удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка, Гуево, Дарьино, Зеленый Шлях, Любимовка, Малая Локня, Мартыновка, Мирный, Новый Путь, Орловка, Плехово, Правда, Русское Поречное, Толстый Луг, Черкасская Конопелька, Черкасское Поречное и Южный. Отражено две контратаки противника.
Кроме того, оперативно-тактическая авиация и ракетные войска нанесли удары по районам сосредоточения украинских войск и резервам в районах 12 населенных пунктов Сумской области.
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 19250 военнослужащих, 135 танков, 65 боевых машин пехоты, 98 бронетранспортеров, 859 боевых бронированных машин.
6 августа подразделения ВСУ прорвались через российскую границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).
12 августа в ходе совещания по обстановке в Курской области президент РФ Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории страны. Глава российского государства исключил переговоры с киевскими властями, сказав, что с атакующими мирных людей и объекты ядерной энергетики ни о чем договариваться нельзя.
Также глава государства заявил, что киевский режим предпринял в Курской области провокацию, целью которой является попытка остановить наступление российских войск в Донбассе. Однако этой цели курская провокация не достигла, подчеркнул российский лидер.
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