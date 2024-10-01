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Восемь семей в Ялте добились переезда из аварийного жилья - РИА Новости Крым, 01.10.2024
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Восемь семей в Ялте добились переезда из аварийного жилья
Восемь семей в Ялте добились переезда из аварийного жилья - РИА Новости Крым, 01.10.2024
Восемь семей в Ялте добились переезда из аварийного жилья
В Ялте после вмешательства прокуратуры восьми семьям предоставили благоустроенное жилье взамен аварийного, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. РИА Новости Крым, 01.10.2024
2024-10-01T15:47
2024-10-01T15:47
ялта
сакский район
прокуратура республики крым
новости крыма
переселение из аварийного жилья
следком крыма и севастополя
жилье в крыму
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. В Ялте после вмешательства прокуратуры восьми семьям предоставили благоустроенное жилье взамен аварийного, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.По данным ведомства, в 2021 году многоквартирный дом, в котором проживали несколько семей, признали аварийным и подлежащим сносу, однако в администрации города мер не приняли и жильцов не переселили.Требования прокуратуры судом удовлетворены. Благодаря вмешательству надзорного ведомства восемь семей обеспечены благоустроенными квартирами.В Сакском районе Крыма правоохранители взяли на контроль вопрос с ремонтом аварийного жилья семьи из села Яркое. Многодетная семья проживает в доме барачного типа, которому более ста лет и не может добиться ремонта здания, сообщили ранее в Следкоме по Крыму и Севастополю.При этом жильцы не могут выяснить, кому принадлежит земельный участок под домом, чтобы организовать его ремонт, уточняют в Следкоме. Глава ведомства Владимир Терентьев поручил провести проверку по статье "Халатность".По данным МинЖКХ Крыма, до конца года более 560 человек в республике переедут в новые квартиры в рамках программ по переселению из аварийного жилья. Для этого министерством реализуются две региональные адресные программы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:За сиротой в Крыму закрепили разрушающееся жилье: СК проводит проверкуПереселение из аварийного жилья в России идет с опережением графикаЖильцы аварийного исторического дома в Евпатории просят помощи у СК
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РИА Новости Крым
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ялта, сакский район, прокуратура республики крым, новости крыма, переселение из аварийного жилья, следком крыма и севастополя, жилье в крыму, крым
Восемь семей в Ялте добились переезда из аварийного жилья

Восемь семей в Ялте переехали из аварийного жилья после вмешательства прокуратуры

15:47 01.10.2024
 
© Пресс-служба Прокуратуры Республики КрымВосемь семей в Ялте добились переезда из аварийного жилья
Восемь семей в Ялте добились переезда из аварийного жилья
© Пресс-служба Прокуратуры Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. В Ялте после вмешательства прокуратуры восьми семьям предоставили благоустроенное жилье взамен аварийного, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
По данным ведомства, в 2021 году многоквартирный дом, в котором проживали несколько семей, признали аварийным и подлежащим сносу, однако в администрации города мер не приняли и жильцов не переселили.

"В целях защиты прав жильцов прокуратура обратилась в суд с исковыми заявлениями о возложении на орган местного самоуправления обязанности предоставить заявителям жилье на сновании договоров социального найма", – говорится в сообщении.

Требования прокуратуры судом удовлетворены. Благодаря вмешательству надзорного ведомства восемь семей обеспечены благоустроенными квартирами.
В Сакском районе Крыма правоохранители взяли на контроль вопрос с ремонтом аварийного жилья семьи из села Яркое. Многодетная семья проживает в доме барачного типа, которому более ста лет и не может добиться ремонта здания, сообщили ранее в Следкоме по Крыму и Севастополю.
При этом жильцы не могут выяснить, кому принадлежит земельный участок под домом, чтобы организовать его ремонт, уточняют в Следкоме. Глава ведомства Владимир Терентьев поручил провести проверку по статье "Халатность".
По данным МинЖКХ Крыма, до конца года более 560 человек в республике переедут в новые квартиры в рамках программ по переселению из аварийного жилья. Для этого министерством реализуются две региональные адресные программы.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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ЯлтаСакский районПрокуратура Республики КрымНовости КрымаПереселение из аварийного жильяСледком Крыма и СевастополяЖилье в КрымуКрым
 
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