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Восемь семей в Ялте добились переезда из аварийного жилья

Восемь семей в Ялте добились переезда из аварийного жилья - РИА Новости Крым, 01.10.2024

Восемь семей в Ялте добились переезда из аварийного жилья

В Ялте после вмешательства прокуратуры восьми семьям предоставили благоустроенное жилье взамен аварийного, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. РИА Новости Крым, 01.10.2024

2024-10-01T15:47

2024-10-01T15:47

2024-10-01T15:47

ялта

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прокуратура республики крым

новости крыма

переселение из аварийного жилья

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. В Ялте после вмешательства прокуратуры восьми семьям предоставили благоустроенное жилье взамен аварийного, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.По данным ведомства, в 2021 году многоквартирный дом, в котором проживали несколько семей, признали аварийным и подлежащим сносу, однако в администрации города мер не приняли и жильцов не переселили.Требования прокуратуры судом удовлетворены. Благодаря вмешательству надзорного ведомства восемь семей обеспечены благоустроенными квартирами.В Сакском районе Крыма правоохранители взяли на контроль вопрос с ремонтом аварийного жилья семьи из села Яркое. Многодетная семья проживает в доме барачного типа, которому более ста лет и не может добиться ремонта здания, сообщили ранее в Следкоме по Крыму и Севастополю.При этом жильцы не могут выяснить, кому принадлежит земельный участок под домом, чтобы организовать его ремонт, уточняют в Следкоме. Глава ведомства Владимир Терентьев поручил провести проверку по статье "Халатность".По данным МинЖКХ Крыма, до конца года более 560 человек в республике переедут в новые квартиры в рамках программ по переселению из аварийного жилья. Для этого министерством реализуются две региональные адресные программы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:За сиротой в Крыму закрепили разрушающееся жилье: СК проводит проверкуПереселение из аварийного жилья в России идет с опережением графикаЖильцы аварийного исторического дома в Евпатории просят помощи у СК

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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