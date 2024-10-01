https://crimea.ria.ru/20241001/vosem-semey-v-yalte-dobilis-pereezda-iz-avariynogo-zhilya-1140776202.html
Восемь семей в Ялте добились переезда из аварийного жилья
Восемь семей в Ялте добились переезда из аварийного жилья - РИА Новости Крым, 01.10.2024
Восемь семей в Ялте добились переезда из аварийного жилья
В Ялте после вмешательства прокуратуры восьми семьям предоставили благоустроенное жилье взамен аварийного, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. РИА Новости Крым, 01.10.2024
2024-10-01T15:47
2024-10-01T15:47
2024-10-01T15:47
ялта
сакский район
прокуратура республики крым
новости крыма
переселение из аварийного жилья
следком крыма и севастополя
жилье в крыму
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/01/1140776015_0:266:720:671_1920x0_80_0_0_c315e7a0147d45648b42baa0bd15a6b7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. В Ялте после вмешательства прокуратуры восьми семьям предоставили благоустроенное жилье взамен аварийного, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.По данным ведомства, в 2021 году многоквартирный дом, в котором проживали несколько семей, признали аварийным и подлежащим сносу, однако в администрации города мер не приняли и жильцов не переселили.Требования прокуратуры судом удовлетворены. Благодаря вмешательству надзорного ведомства восемь семей обеспечены благоустроенными квартирами.В Сакском районе Крыма правоохранители взяли на контроль вопрос с ремонтом аварийного жилья семьи из села Яркое. Многодетная семья проживает в доме барачного типа, которому более ста лет и не может добиться ремонта здания, сообщили ранее в Следкоме по Крыму и Севастополю.При этом жильцы не могут выяснить, кому принадлежит земельный участок под домом, чтобы организовать его ремонт, уточняют в Следкоме. Глава ведомства Владимир Терентьев поручил провести проверку по статье "Халатность".По данным МинЖКХ Крыма, до конца года более 560 человек в республике переедут в новые квартиры в рамках программ по переселению из аварийного жилья. Для этого министерством реализуются две региональные адресные программы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:За сиротой в Крыму закрепили разрушающееся жилье: СК проводит проверкуПереселение из аварийного жилья в России идет с опережением графикаЖильцы аварийного исторического дома в Евпатории просят помощи у СК
ялта
сакский район
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/01/1140776015_0:259:720:799_1920x0_80_0_0_9846a43944fba37e8aa5c5a373c2c1ba.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ялта, сакский район, прокуратура республики крым, новости крыма, переселение из аварийного жилья, следком крыма и севастополя, жилье в крыму, крым
Восемь семей в Ялте добились переезда из аварийного жилья
Восемь семей в Ялте переехали из аварийного жилья после вмешательства прокуратуры
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. В Ялте после вмешательства прокуратуры восьми семьям предоставили благоустроенное жилье взамен аварийного, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
По данным ведомства, в 2021 году многоквартирный дом, в котором проживали несколько семей, признали аварийным и подлежащим сносу, однако в администрации города мер не приняли и жильцов не переселили.
"В целях защиты прав жильцов прокуратура обратилась в суд с исковыми заявлениями о возложении на орган местного самоуправления обязанности предоставить заявителям жилье на сновании договоров социального найма", – говорится в сообщении.
Требования прокуратуры судом удовлетворены. Благодаря вмешательству надзорного ведомства восемь семей обеспечены благоустроенными квартирами.
В Сакском районе Крыма правоохранители взяли на контроль вопрос с ремонтом аварийного жилья семьи из села Яркое. Многодетная семья проживает в доме барачного типа, которому более ста лет и не может добиться ремонта здания, сообщили ранее в Следкоме по Крыму и Севастополю.
При этом жильцы не могут выяснить, кому принадлежит земельный участок под домом, чтобы организовать его ремонт, уточняют в Следкоме. Глава ведомства Владимир Терентьев поручил провести проверку по статье "Халатность".
По данным МинЖКХ Крыма, до конца года более 560 человек в республике переедут
в новые квартиры в рамках программ по переселению из аварийного жилья. Для этого министерством реализуются две региональные адресные программы.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: