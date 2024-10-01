https://crimea.ria.ru/20241001/eks-sotrudnitsu-krymenergo-budut-sudit-za-vzyatki-v-300-tysyach-rubley-1140774363.html

Экс-сотрудницу "Крымэнерго" будут судить за взятки в 300 тысяч рублей

Экс-сотрудницу "Крымэнерго" будут судить за взятки в 300 тысяч рублей - РИА Новости Крым, 01.10.2024

Экс-сотрудницу "Крымэнерго" будут судить за взятки в 300 тысяч рублей

Экс-начальница одного из отделов предприятия "Крымэнерго" предстанет перед судом по обвинению в получении взяток за ускорение процедуры проверки счетчиков. Об... РИА Новости Крым, 01.10.2024

2024-10-01T14:39

2024-10-01T14:39

2024-10-01T14:41

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суд

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Экс-начальница одного из отделов предприятия "Крымэнерго" предстанет перед судом по обвинению в получении взяток за ускорение процедуры проверки счетчиков. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.Общий доход от преступной деятельности женщины составил 300 тысяч рублей. Преступление выявили и пресекли сотрудники органов внутренних дел.Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд Симферополя для рассмотрения по существу.Ранее в суд поступили уголовное дела в отношении взяткодателей.В сентябре в Бахчисарайском районе Крыма осудили начальника одного из отделов "Крымгазсети". Он потребовал от местного жителя незаконное вознаграждение в размере 150 тысяч рублей за подключение домовладения к газу. Суд приговорил мужчину к штрафу в размере 500 тысяч рублей с лишением права занимать должности на государственной службе сроком на один год.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Замгендиректора строительной фирмы в Керчи обвиняется в получении взяткиЭкс-глава села в Крыму осуждена за растрату и взяткиОтдала чужую землю за 2,6 миллиона: экс-чиновницу в Крыму ждет суд

симферополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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