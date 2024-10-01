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Экс-сотрудницу "Крымэнерго" будут судить за взятки в 300 тысяч рублей - РИА Новости Крым, 01.10.2024
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Экс-сотрудницу "Крымэнерго" будут судить за взятки в 300 тысяч рублей
Экс-сотрудницу "Крымэнерго" будут судить за взятки в 300 тысяч рублей - РИА Новости Крым, 01.10.2024
Экс-сотрудницу "Крымэнерго" будут судить за взятки в 300 тысяч рублей
Экс-начальница одного из отделов предприятия "Крымэнерго" предстанет перед судом по обвинению в получении взяток за ускорение процедуры проверки счетчиков. Об... РИА Новости Крым, 01.10.2024
2024-10-01T14:39
2024-10-01T14:41
новости крыма
прокуратура республики крым
гуп рк "крымэнерго"
взятка
симферополь
уголовный кодекс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Экс-начальница одного из отделов предприятия "Крымэнерго" предстанет перед судом по обвинению в получении взяток за ускорение процедуры проверки счетчиков. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.Общий доход от преступной деятельности женщины составил 300 тысяч рублей. Преступление выявили и пресекли сотрудники органов внутренних дел.Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд Симферополя для рассмотрения по существу.Ранее в суд поступили уголовное дела в отношении взяткодателей.В сентябре в Бахчисарайском районе Крыма осудили начальника одного из отделов "Крымгазсети". Он потребовал от местного жителя незаконное вознаграждение в размере 150 тысяч рублей за подключение домовладения к газу. Суд приговорил мужчину к штрафу в размере 500 тысяч рублей с лишением права занимать должности на государственной службе сроком на один год.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Замгендиректора строительной фирмы в Керчи обвиняется в получении взяткиЭкс-глава села в Крыму осуждена за растрату и взяткиОтдала чужую землю за 2,6 миллиона: экс-чиновницу в Крыму ждет суд
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РИА Новости Крым
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новости крыма, прокуратура республики крым, гуп рк "крымэнерго", взятка, симферополь, уголовный кодекс, суд
Экс-сотрудницу "Крымэнерго" будут судить за взятки в 300 тысяч рублей

Экс-начальнице отдела "Крымэнерго" грозит срок за взятки в 300 тысяч рублей – прокуратура

14:39 01.10.2024 (обновлено: 14:41 01.10.2024)
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Экс-начальница одного из отделов предприятия "Крымэнерго" предстанет перед судом по обвинению в получении взяток за ускорение процедуры проверки счетчиков. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.

"Будучи ответственной за проведение процедуры поверки счетчиков потребленной электроэнергии, обвиняемая вступила в сговор с лицами, осуществляющими установку приборов учета, в рамках которого получала от указанных лиц денежные средства за ускорение процедуры поверки таких приборов", – говорится в сообщении.

Общий доход от преступной деятельности женщины составил 300 тысяч рублей. Преступление выявили и пресекли сотрудники органов внутренних дел.
Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд Симферополя для рассмотрения по существу.
Ранее в суд поступили уголовное дела в отношении взяткодателей.
В сентябре в Бахчисарайском районе Крыма осудили начальника одного из отделов "Крымгазсети". Он потребовал от местного жителя незаконное вознаграждение в размере 150 тысяч рублей за подключение домовладения к газу. Суд приговорил мужчину к штрафу в размере 500 тысяч рублей с лишением права занимать должности на государственной службе сроком на один год.
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Новости КрымаПрокуратура Республики КрымГУП РК "Крымэнерго"ВзяткаСимферопольУголовный кодексСуд
 
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