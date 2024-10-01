https://crimea.ria.ru/20241001/sklonyali-detey-k-nasiliyu---fsb-zaderzhala-39-proukrainskikh-radikalov-1140772690.html

ФСБ задержала 39 проукраинских радикалов за склонение детей к насилию

ФСБ задержала 39 проукраинских радикалов за склонение детей к насилию - РИА Новости Крым, 01.10.2024

ФСБ задержала 39 проукраинских радикалов за склонение детей к насилию

ФСБ задержаны 39 проукраинских радикалов, по указанию Киева склонявших подростков к насильственным акциям. Об этом сообщает Центр общественных связей ведомства. РИА Новости Крым, 01.10.2024

2024-10-01T13:57

2024-10-01T13:57

2024-10-01T14:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. ФСБ задержаны 39 проукраинских радикалов, по указанию Киева склонявших подростков к насильственным акциям. Об этом сообщает Центр общественных связей ведомства.Уточняется, что задержанные склоняли детей и подростков к насилию в отношении представителей государственных органов, одноклассников и учителей. Установлена причастность девяти из них к подготовке вооруженных нападений в образовательных и религиозных учреждениях, а также в местах с массовым пребыванием граждан.Изъято огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы, компоненты для изготовления самодельных взрывных и зажигательных устройств, символика и пропагандистские материалы террористических организаций. Переписку с украинскими кураторами задержанные вели через мессенджер Discord.В Севастополе задержали двух гражданок Российской Федерации, которые передавали украинской разведке сведения о размещении военных объектов, сообщал ранее во вторник ЦОС ФСБ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму украинец обвиняется в шпионажеСевастополец "сливал" СБУ данные о фортификациях в бухте – приговор судаВ Крыму задержали трех агентов украинской разведки

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), россия, украина, дети