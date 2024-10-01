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ФСБ задержала 39 проукраинских радикалов за склонение детей к насилию
ФСБ задержала 39 проукраинских радикалов за склонение детей к насилию - РИА Новости Крым, 01.10.2024
ФСБ задержала 39 проукраинских радикалов за склонение детей к насилию
ФСБ задержаны 39 проукраинских радикалов, по указанию Киева склонявших подростков к насильственным акциям. Об этом сообщает Центр общественных связей ведомства. РИА Новости Крым, 01.10.2024
2024-10-01T13:57
2024-10-01T13:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. ФСБ задержаны 39 проукраинских радикалов, по указанию Киева склонявших подростков к насильственным акциям. Об этом сообщает Центр общественных связей ведомства.Уточняется, что задержанные склоняли детей и подростков к насилию в отношении представителей государственных органов, одноклассников и учителей. Установлена причастность девяти из них к подготовке вооруженных нападений в образовательных и религиозных учреждениях, а также в местах с массовым пребыванием граждан.Изъято огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы, компоненты для изготовления самодельных взрывных и зажигательных устройств, символика и пропагандистские материалы террористических организаций. Переписку с украинскими кураторами задержанные вели через мессенджер Discord.В Севастополе задержали двух гражданок Российской Федерации, которые передавали украинской разведке сведения о размещении военных объектов, сообщал ранее во вторник ЦОС ФСБ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму украинец обвиняется в шпионажеСевастополец "сливал" СБУ данные о фортификациях в бухте – приговор судаВ Крыму задержали трех агентов украинской разведки
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новости, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), россия, украина, дети
ФСБ задержала 39 проукраинских радикалов за склонение детей к насилию
В 78 регионах России ФСБ задержаны 39 радикалов за склонение подростков к насилию
13:57 01.10.2024 (обновлено: 14:21 01.10.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. ФСБ задержаны 39 проукраинских радикалов, по указанию Киева склонявших подростков к насильственным акциям. Об этом сообщает Центр общественных связей ведомства.
"В 78 регионах РФ проведены оперативно-розыскные и профилактические мероприятия в отношении 252 участников деструктивных интернет-сообществ, в том числе 156 несовершеннолетних. В результате данных мероприятий задержаны 39 радикалов возрастом от 14 до 35 лет, сторонников деятельности запрещенных в России украинских террористических организаций", – цитирует сообщение РИА Новости.
Уточняется, что задержанные склоняли детей и подростков к насилию в отношении представителей государственных органов, одноклассников и учителей. Установлена причастность девяти из них к подготовке вооруженных нападений в образовательных и религиозных учреждениях, а также в местах с массовым пребыванием граждан.
Изъято огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы, компоненты для изготовления самодельных взрывных и зажигательных устройств, символика и пропагандистские материалы террористических организаций. Переписку с украинскими кураторами задержанные вели через мессенджер Discord.
"В средствах связи задержанных выявлена переписка в сети Интернет, в частности в мессенджере "Discord", с украинскими кураторами, содержащая инструкции по ведению диверсионно-террористической деятельности, изготовлению и применению средств террора, планы подготовки вооруженных нападений", – добавили в ФСБ.
В Севастополе задержали двух гражданок Российской Федерации, которые передавали украинской разведке сведения о размещении военных объектов, сообщал ранее во вторник
ЦОС ФСБ.
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