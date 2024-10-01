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Есть даже игровая зона: в Евпатории обновили детское отделение больницы - РИА Новости Крым, 01.10.2024
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Есть даже игровая зона: в Евпатории обновили детское отделение больницы
Есть даже игровая зона: в Евпатории обновили детское отделение больницы - РИА Новости Крым, 01.10.2024
Есть даже игровая зона: в Евпатории обновили детское отделение больницы
В Евпаторийской городской больнице завершился капитальный ремонт отделения педиатрии. Об этом сообщается в Telegram-канале минздрава Крыма. РИА Новости Крым, 01.10.2024
2024-10-01T17:28
2024-10-01T17:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. В Евпаторийской городской больнице завершился капитальный ремонт отделения педиатрии. Об этом сообщается в Telegram-канале минздрава Крыма.Отмечается, что отделение находится в соматическом корпусе детской клинической больницы. В трехэтажном здании ведется поэтапный капитальный ремонт в рамках целевой программы "Модернизация государственных учреждений здравоохранения".Педиатрическое отделение рассчитано на 28 коек. В отремонтированные помещения закуплена новая мебель в соответствии со стандартом оснащения. Для маленьких пациентов создана даже игровая зона.На данный момент медицинские работники и пациенты уже переведены в обновленное отделение.Ремонтные работы в соматическом корпусе евпаторийской больницы стартовали в сентябре прошлого года. Работы проводились поэтапно, они должны полностью завершиться до конца 2025 года. Цена контракта - 75,6 млн рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Уже не фантастика: в крымском санатории лечат с помощью экзоскелетаОграничение работы больницы в Белогорске – новый фейкМасштабная реконструкция РДКБ в Крыму: когда завершат работы
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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60
крым, евпатория, минздрав крыма, общество, здравоохранение в крыму и севастополе, дети, новости крыма, благоустройство
Есть даже игровая зона: в Евпатории обновили детское отделение больницы

В Евпатории завершили ремонт педиатрического отделения городской больницы

17:28 01.10.2024
 
© Пресс-служба минздрава РКВ педиатрическом отделении Евпаторийской городской больницы завершен капитальный ремонт
В педиатрическом отделении Евпаторийской городской больницы завершен капитальный ремонт
© Пресс-служба минздрава РК
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. В Евпаторийской городской больнице завершился капитальный ремонт отделения педиатрии. Об этом сообщается в Telegram-канале минздрава Крыма.
Отмечается, что отделение находится в соматическом корпусе детской клинической больницы. В трехэтажном здании ведется поэтапный капитальный ремонт в рамках целевой программы "Модернизация государственных учреждений здравоохранения".
© Пресс-служба минздрава РКВ педиатрическом отделении Евпаторийской городской больницы завершен капитальный ремонт
В педиатрическом отделении Евпаторийской городской больницы завершен капитальный ремонт
© Пресс-служба минздрава РК
В педиатрическом отделении Евпаторийской городской больницы завершен капитальный ремонт
"В корпусе отремонтирована кровля, заменены инженерные сети на всех трех этажах объекта. На данный момент подрядчиком завершен капремонт третьего и второго этажей, ведутся работы на первом этаже - в помещениях диагностического отделения", - уточнили в ведомстве.
Педиатрическое отделение рассчитано на 28 коек. В отремонтированные помещения закуплена новая мебель в соответствии со стандартом оснащения. Для маленьких пациентов создана даже игровая зона.
© Пресс-служба минздрава РКВ педиатрическом отделении Евпаторийской городской больницы завершен капитальный ремонт
В педиатрическом отделении Евпаторийской городской больницы завершен капитальный ремонт
© Пресс-служба минздрава РК
В педиатрическом отделении Евпаторийской городской больницы завершен капитальный ремонт
На данный момент медицинские работники и пациенты уже переведены в обновленное отделение.
Ремонтные работы в соматическом корпусе евпаторийской больницы стартовали в сентябре прошлого года. Работы проводились поэтапно, они должны полностью завершиться до конца 2025 года. Цена контракта - 75,6 млн рублей.
© Пресс-служба минздрава РКВ педиатрическом отделении Евпаторийской городской больницы завершен капитальный ремонт
В педиатрическом отделении Евпаторийской городской больницы завершен капитальный ремонт
© Пресс-служба минздрава РК
В педиатрическом отделении Евпаторийской городской больницы завершен капитальный ремонт
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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