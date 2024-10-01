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Есть даже игровая зона: в Евпатории обновили детское отделение больницы

Есть даже игровая зона: в Евпатории обновили детское отделение больницы - РИА Новости Крым, 01.10.2024

Есть даже игровая зона: в Евпатории обновили детское отделение больницы

В Евпаторийской городской больнице завершился капитальный ремонт отделения педиатрии. Об этом сообщается в Telegram-канале минздрава Крыма. РИА Новости Крым, 01.10.2024

2024-10-01T17:28

2024-10-01T17:28

2024-10-01T17:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. В Евпаторийской городской больнице завершился капитальный ремонт отделения педиатрии. Об этом сообщается в Telegram-канале минздрава Крыма.Отмечается, что отделение находится в соматическом корпусе детской клинической больницы. В трехэтажном здании ведется поэтапный капитальный ремонт в рамках целевой программы "Модернизация государственных учреждений здравоохранения".Педиатрическое отделение рассчитано на 28 коек. В отремонтированные помещения закуплена новая мебель в соответствии со стандартом оснащения. Для маленьких пациентов создана даже игровая зона.На данный момент медицинские работники и пациенты уже переведены в обновленное отделение.Ремонтные работы в соматическом корпусе евпаторийской больницы стартовали в сентябре прошлого года. Работы проводились поэтапно, они должны полностью завершиться до конца 2025 года. Цена контракта - 75,6 млн рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Уже не фантастика: в крымском санатории лечат с помощью экзоскелетаОграничение работы больницы в Белогорске – новый фейкМасштабная реконструкция РДКБ в Крыму: когда завершат работы

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2024

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