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Масштабная реконструкция РДКБ в Крыму: когда завершат работы - РИА Новости Крым, 25.09.2024
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Масштабная реконструкция РДКБ в Крыму: когда завершат работы
Масштабная реконструкция РДКБ в Крыму: когда завершат работы - РИА Новости Крым, 25.09.2024
Масштабная реконструкция РДКБ в Крыму: когда завершат работы
В Республиканской детской клинической больнице в Симферополе завершается масштабная реконструкция. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель... РИА Новости Крым, 25.09.2024
2024-09-25T16:55
2024-09-25T17:08
владимир константинов
симферополь
новости крыма
здоровье
дети
здравоохранение в крыму и севастополе
республиканская детская клиническая больница (рдкб)
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. В Республиканской детской клинической больнице в Симферополе завершается масштабная реконструкция. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Государственного совета РК Владимир Константинов.По его словам, на данный момент в больнице занимаются внутренней отделкой помещений, заменяют системы вентиляции, прокладывают новые системы медицинских газов и слабых токов.Владимир Константинов отметил, что после завершения ремонта власти Крыма продолжат поддерживать связь с руководством РДКБ и оказывать всю необходимую поддержку.В апреле в Республиканской детской клинической больнице был завершен ремонт четырех отделений: нефрологического, офтальмологического, травматологии и ортопедии, а также эндоскопического. Владимир Константинов на протяжении многих лет возглавлял попечительский совет РБКБ.На ремонт РДКБ из бюджетов разных уровней выделено 1,5 миллиарда рублей. Кроме того, помощь оказывают благотворительные фонды. Так, по словам министра, фонд Александра Невского выделил 35 миллионов рублей, которые потратят на приобретение новых функциональных кроватей и другой мебели.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда достроят уникальный для РФ центр реабилитации детей в КрымуПод Симферополем построят новую амбулаторию за 125 миллионов рублейАксенов озвучил стоимость будущего медцентра в Феодосии
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владимир константинов, симферополь, новости крыма, здоровье, дети, здравоохранение в крыму и севастополе, республиканская детская клиническая больница (рдкб), крым
Масштабная реконструкция РДКБ в Крыму: когда завершат работы

Завершается масштабная реконструкция Республиканской детской клинической больницы Крыма

16:55 25.09.2024 (обновлено: 17:08 25.09.2024)
 
© Telegram-канал Владимира КонстантиноваРеспубликанская детская клиническая больница
Республиканская детская клиническая больница
© Telegram-канал Владимира Константинова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. В Республиканской детской клинической больнице в Симферополе завершается масштабная реконструкция. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Государственного совета РК Владимир Константинов.

"Этой работой вместе с главой республики Сергеем Аксеновым, правительством Крыма мы занимаемся уже не один год и ставим перед собой цель – полностью обновить здание, заменить оборудование, благоустроить территорию", – напомнил Константинов.

© Telegram-канал Владимира КонстантиноваБлагоустройство территории в Республиканской детской клинической больнице в Симферополе
Благоустройство территории в Республиканской детской клинической больнице в Симферополе
© Telegram-канал Владимира Константинова
Благоустройство территории в Республиканской детской клинической больнице в Симферополе
По его словам, на данный момент в больнице занимаются внутренней отделкой помещений, заменяют системы вентиляции, прокладывают новые системы медицинских газов и слабых токов.
Владимир Константинов отметил, что после завершения ремонта власти Крыма продолжат поддерживать связь с руководством РДКБ и оказывать всю необходимую поддержку.
© Telegram-канал Владимира КонстантиноваРеспубликанская детская клиническая больница
Республиканская детская клиническая больница
© Telegram-канал Владимира Константинова
Республиканская детская клиническая больница
В апреле в Республиканской детской клинической больнице был завершен ремонт четырех отделений: нефрологического, офтальмологического, травматологии и ортопедии, а также эндоскопического. Владимир Константинов на протяжении многих лет возглавлял попечительский совет РБКБ.
На ремонт РДКБ из бюджетов разных уровней выделено 1,5 миллиарда рублей. Кроме того, помощь оказывают благотворительные фонды. Так, по словам министра, фонд Александра Невского выделил 35 миллионов рублей, которые потратят на приобретение новых функциональных кроватей и другой мебели.
© Telegram-канал Владимира КонстантиноваРеспубликанская детская клиническая больница
Республиканская детская клиническая больница
© Telegram-канал Владимира Константинова
Республиканская детская клиническая больница
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Владимир КонстантиновСимферопольНовости КрымаЗдоровьедетиЗдравоохранение в Крыму и СевастополеРеспубликанская детская клиническая больница (РДКБ)Крым
 
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