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Вяжут нашлемники и ходят в музеи: чем в Крыму занимают пожилых людей - РИА Новости Крым, 01.10.2024
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Вяжут нашлемники и ходят в музеи: чем в Крыму занимают пожилых людей
Вяжут нашлемники и ходят в музеи: чем в Крыму занимают пожилых людей - РИА Новости Крым, 01.10.2024
Вяжут нашлемники и ходят в музеи: чем в Крыму занимают пожилых людей
В Крыму действует девять Центров общения старшего поколения, где пенсионеры могут получить консультацию юристов и врачей, освоить новую специальность и сходить... РИА Новости Крым, 01.10.2024
2024-10-01T19:28
2024-10-01T19:28
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психология
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. В Крыму действует девять Центров общения старшего поколения, где пенсионеры могут получить консультацию юристов и врачей, освоить новую специальность и сходить в музей или сделать блиндажные свечи или носки для российских бойцов. Об этом в Международный день пожилых людей, который отмечается в России 1 октября, рассказали в Отделении Социального фонда России по Республике Крым.Такие центры созданы для творчества, учебы и организации досуга пожилых людей. В них есть зоны отдыха, мини-библиотеки, компьютеры с выходом в интернет. Особое внимание уделяют компьютерной и финансовой грамотности. Также пожилые люди могут освоить искусство фотографии и видеомонтажа, получить консультацию психолога."Сотрудники банков и полиции разъясняют представителям старшего поколения, как не стать жертвой мошенников. Также очень востребованы встречи с медработниками, на которых рассказывают о том, как следить за здоровьем в зрелом возрасте", - уточняется в сообщении.Посетители этих центров ходят вместе в музеи, библиотеки и на экскурсии. Занимаются скандинавской ходьбой, пением, танцами.Организовать в центрах общения сбор посылок на передовую и отправить их бойцам и жителям территорий в зоне спецоперации помогают сотрудники республиканского Отделения соцфонда России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму работающим пенсионерам пересчитали пенсииКрымским пенсионерам рассказали, что важно знать о банковских картахНа какие льготы могут рассчитывать пенсионеры
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353
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
отделение социального фонда россии по республике крым, общество, крым, новости крыма, помощь бойцам сво, психология
Вяжут нашлемники и ходят в музеи: чем в Крыму занимают пожилых людей

В отдаленных районах Крыма открыты девять центров общения для старшего поколения

19:28 01.10.2024
 
© СФРЦентр общения старшего поколения в Крыму
Центр общения старшего поколения в Крыму
© СФР
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. В Крыму действует девять Центров общения старшего поколения, где пенсионеры могут получить консультацию юристов и врачей, освоить новую специальность и сходить в музей или сделать блиндажные свечи или носки для российских бойцов. Об этом в Международный день пожилых людей, который отмечается в России 1 октября, рассказали в Отделении Социального фонда России по Республике Крым.

"С 2023 года в Крыму открываются Центры общения старшего поколения. Сейчас их уже девять, большая часть – на отдаленных территориях республики. Их посетителями стали более 3600 крымчан", - говорится в сообщении.

Такие центры созданы для творчества, учебы и организации досуга пожилых людей. В них есть зоны отдыха, мини-библиотеки, компьютеры с выходом в интернет. Особое внимание уделяют компьютерной и финансовой грамотности. Также пожилые люди могут освоить искусство фотографии и видеомонтажа, получить консультацию психолога.
"Сотрудники банков и полиции разъясняют представителям старшего поколения, как не стать жертвой мошенников. Также очень востребованы встречи с медработниками, на которых рассказывают о том, как следить за здоровьем в зрелом возрасте", - уточняется в сообщении.
Посетители этих центров ходят вместе в музеи, библиотеки и на экскурсии. Занимаются скандинавской ходьбой, пением, танцами.
"Не остаются крымские центры общения в стороне от событий спецоперации. Посетители вяжут носки и нашлемники, изготавливают блиндажные свечи, плетут маскировочные сети для наших защитников", - отмечают в республиканском отделении СФР.
Организовать в центрах общения сбор посылок на передовую и отправить их бойцам и жителям территорий в зоне спецоперации помогают сотрудники республиканского Отделения соцфонда России.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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