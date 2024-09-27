https://crimea.ria.ru/20240927/krymskim-pensioneram-rasskazali-chto-vazhno-znat-o-bankovskikh-kartakh-1140664976.html

Крымским пенсионерам рассказали, что важно знать о банковских картах

Крымским пенсионерам рассказали, что важно знать о банковских картах - РИА Новости Крым, 27.09.2024

Крымским пенсионерам рассказали, что важно знать о банковских картах

Все чаще пенсионеры начинают использовать банковские карты как платежный инструмент и счет для получения льгот и пенсионных выплат, также часто люди старшего... РИА Новости Крым, 27.09.2024

2024-09-27T10:17

2024-09-27T10:17

2024-09-27T10:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Все чаще пенсионеры начинают использовать банковские карты как платежный инструмент и счет для получения льгот и пенсионных выплат, также часто люди старшего возраста становятся и активными пользователями интернета, где не только смотрят полезные рецепты и общаются с родными, но еще оплачивают услуги, покупают товары и многое другое, сообщает пресс-служба Сбера.Специалисты банка подготовили несколько советов по финансовой грамотности для пенсионеров, которые тоже хотят отказаться от полностью наличного расчета, но опасаются за сохранность средств.Людей старшего возраста призывают не бояться использовать банковскую карту в повседневной жизни. Деньги с нее не могут потеряться, случайно выпасть из кармана или прийти в негодность, а доступ к ним имеет только владелец. Даже если кошелек или карта будут утеряны – средства останутся в сохранности, а держатель "пластика" сможет получить новую карту и продолжать пользоваться своими сбережениями. Кроме того, с помощью карты можно легко оплатить ЖКУ или делать покупки онлайн, не выходя из дома. Также можно быстро получить переводы от близких, или перевести деньги на подарок родственникам, даже если они находятся в другом городе.Также пенсионерам напоминают, что получать пенсию на банковскую карту - удобно. Получая пенсию на карту, не нужно ждать почтальона или тратить время для похода на почту и стоять в очередях. Пенсия будет приходить вовремя в определенный день прямо на карту, поэтому можно строить свой финансовый план, зная дату зачисления пенсионных выплат.Также следует быть внимательными в интернете. Если на электронную почту или в сообщении пришла подозрительная ссылка от неизвестного отправителя – нельзя переходить по ней. Иногда мошенники под видом ссылки на сайт для получения приза или оплаты услуг присылают ссылку на вредоносное программное обеспечение, которое может заразить компьютер или телефон шпионскими программами или вирусами."Пользуйтесь специальными предложениями для пенсионеров. Финансовые организации, медицинские учреждения и даже магазины часто предлагают специальные условия, бонусы и скидки для пенсионеров – не бойтесь пользоваться этими возможностями, ведь такой подход может сэкономить ваши деньги или даже принести вам дополнительный доход", - добавили в банке.Как сообщил управляющий Головным отделением Сбербанка в Крыму Андрей Подсвиров, в последнее время в Крыму люди старшего возраста начинают все чаще получать пенсию на карты, отказываясь от наличных денег."Уверен, что благодаря современным банковским услугам и сервисам люди старшего возраста не только смогут сделать свою жизнь проще, но и смогут эффективнее пользоваться своими финансами", - подчеркнул Подсвиров.Для оформления выхода на пенсию клиенту необходимо за 30 дней до ухода на заслуженный отдых подать два заявления: первое для назначения пенсии и готовности получать выплаты, а второе – чтобы получать пенсию на указанный банковский счет.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сбер, сбербанк в крыму, общество, крым, новости крыма, финансы, пенсия, банковская карта