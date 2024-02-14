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Экс-начальник квартирной службы ЧФ получил срок за взятку в 9,6 млн
Экс-начальник квартирной службы ЧФ получил срок за взятку в 9,6 млн - РИА Новости Крым, 14.02.2024
Экс-начальник квартирной службы ЧФ получил срок за взятку в 9,6 млн
Бывший начальник Севастопольской квартирно-эксплуатационной части получил срок за взятку в 9,6 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ России... РИА Новости Крым, 14.02.2024
2024-02-14T12:01
2024-02-14T12:01
2024-02-14T12:26
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
новости
взятка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. Бывший начальник Севастопольской квартирно-эксплуатационной части получил срок за взятку в 9,6 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по Черноморскому флоту.По данным ФСБ, в период с марта 2018 по октябрь 2021 года фигурант получил взятку в размере 9,6 млн рублей от руководителя организации за общее покровительство в ходе выполнения государственных контрактов по теплоснабжению военного городка Черноморского флота.Кроме того, осужденный лишен права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления на трехлетний срок."5 февраля Севастопольским городским судом приговор суда первой инстанции оставлен без изменения и вступил в законную силу", – уточняется в сообщении.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму будут судить инженера Службы технадзора за крупную взятку Брали взятки за трудоустройство мигрантов – задержаны 11 членов ОПГ 8 лет за взятки и халатность: осужден экс-сотрудник Депздрава Севастополя
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости, взятка, суд, приговор
Экс-начальник квартирной службы ЧФ получил срок за взятку в 9,6 млн
Экс-начальник квартирной службы ЧФ в Севастополе пойдет в колонию за взятку в 9,6 млн
12:01 14.02.2024 (обновлено: 12:26 14.02.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. Бывший начальник Севастопольской квартирно-эксплуатационной части получил срок за взятку в 9,6 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по Черноморскому флоту.
По данным ФСБ, в период с марта 2018 по октябрь 2021 года фигурант получил взятку в размере 9,6 млн рублей от руководителя организации за общее покровительство в ходе выполнения государственных контрактов по теплоснабжению военного городка Черноморского флота.
"Ленинский районный суд города Севастополя признал подсудимого виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ, и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", – сказано в сообщении.
Кроме того, осужденный лишен права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления на трехлетний срок.
"5 февраля Севастопольским городским судом приговор суда первой инстанции оставлен без изменения и вступил в законную силу", – уточняется в сообщении.
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