https://crimea.ria.ru/20240214/za-vzyatku-v-96-mln-eks-nachalnik-sevastopolskoy-kech-poluchil-srok-1134929920.html

Экс-начальник квартирной службы ЧФ получил срок за взятку в 9,6 млн

Экс-начальник квартирной службы ЧФ получил срок за взятку в 9,6 млн - РИА Новости Крым, 14.02.2024

Экс-начальник квартирной службы ЧФ получил срок за взятку в 9,6 млн

Бывший начальник Севастопольской квартирно-эксплуатационной части получил срок за взятку в 9,6 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ России... РИА Новости Крым, 14.02.2024

2024-02-14T12:01

2024-02-14T12:01

2024-02-14T12:26

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

новости

взятка

суд

приговор

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110831/48/1108314887_0:39:3072:1767_1920x0_80_0_0_a10d0ee9319494a83fbbb0b62041fe6c.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. Бывший начальник Севастопольской квартирно-эксплуатационной части получил срок за взятку в 9,6 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по Черноморскому флоту.По данным ФСБ, в период с марта 2018 по октябрь 2021 года фигурант получил взятку в размере 9,6 млн рублей от руководителя организации за общее покровительство в ходе выполнения государственных контрактов по теплоснабжению военного городка Черноморского флота.Кроме того, осужденный лишен права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления на трехлетний срок."5 февраля Севастопольским городским судом приговор суда первой инстанции оставлен без изменения и вступил в законную силу", – уточняется в сообщении.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму будут судить инженера Службы технадзора за крупную взятку Брали взятки за трудоустройство мигрантов – задержаны 11 членов ОПГ 8 лет за взятки и халатность: осужден экс-сотрудник Депздрава Севастополя

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости, взятка, суд, приговор