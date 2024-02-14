Рейтинг@Mail.ru
Экс-начальник квартирной службы ЧФ получил срок за взятку в 9,6 млн - РИА Новости Крым, 14.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240214/za-vzyatku-v-96-mln-eks-nachalnik-sevastopolskoy-kech-poluchil-srok-1134929920.html
Экс-начальник квартирной службы ЧФ получил срок за взятку в 9,6 млн
Экс-начальник квартирной службы ЧФ получил срок за взятку в 9,6 млн - РИА Новости Крым, 14.02.2024
Экс-начальник квартирной службы ЧФ получил срок за взятку в 9,6 млн
Бывший начальник Севастопольской квартирно-эксплуатационной части получил срок за взятку в 9,6 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ России... РИА Новости Крым, 14.02.2024
2024-02-14T12:01
2024-02-14T12:26
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
новости
взятка
суд
приговор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110831/48/1108314887_0:39:3072:1767_1920x0_80_0_0_a10d0ee9319494a83fbbb0b62041fe6c.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. Бывший начальник Севастопольской квартирно-эксплуатационной части получил срок за взятку в 9,6 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по Черноморскому флоту.По данным ФСБ, в период с марта 2018 по октябрь 2021 года фигурант получил взятку в размере 9,6 млн рублей от руководителя организации за общее покровительство в ходе выполнения государственных контрактов по теплоснабжению военного городка Черноморского флота.Кроме того, осужденный лишен права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления на трехлетний срок."5 февраля Севастопольским городским судом приговор суда первой инстанции оставлен без изменения и вступил в законную силу", – уточняется в сообщении.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму будут судить инженера Службы технадзора за крупную взятку Брали взятки за трудоустройство мигрантов – задержаны 11 членов ОПГ 8 лет за взятки и халатность: осужден экс-сотрудник Депздрава Севастополя
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110831/48/1108314887_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_cb2c6f76ead522ba793c075fdd334b63.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости, взятка, суд, приговор
Экс-начальник квартирной службы ЧФ получил срок за взятку в 9,6 млн

Экс-начальник квартирной службы ЧФ в Севастополе пойдет в колонию за взятку в 9,6 млн

12:01 14.02.2024 (обновлено: 12:26 14.02.2024)
 
© РИА Новости . Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости . Андрей Старостин
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. Бывший начальник Севастопольской квартирно-эксплуатационной части получил срок за взятку в 9,6 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по Черноморскому флоту.
По данным ФСБ, в период с марта 2018 по октябрь 2021 года фигурант получил взятку в размере 9,6 млн рублей от руководителя организации за общее покровительство в ходе выполнения государственных контрактов по теплоснабжению военного городка Черноморского флота.

"Ленинский районный суд города Севастополя признал подсудимого виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ, и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", – сказано в сообщении.

Кроме того, осужденный лишен права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления на трехлетний срок.
"5 февраля Севастопольским городским судом приговор суда первой инстанции оставлен без изменения и вступил в законную силу", – уточняется в сообщении.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму будут судить инженера Службы технадзора за крупную взятку
Брали взятки за трудоустройство мигрантов – задержаны 11 членов ОПГ
8 лет за взятки и халатность: осужден экс-сотрудник Депздрава Севастополя
 
ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)НовостиВзяткаСудПриговор
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:57Вариантов не просматривается: Лавров о переговорах по Украине
12:22Казахстан снова трясет: произошло второе землетрясение за день
12:05Исследование: спрос на сберегательные продукты в Крыму продолжает расти
12:01Экс-начальник квартирной службы ЧФ получил срок за взятку в 9,6 млн
11:45Шторм с холодным ветром идет в Крым
11:45Возбуждено уголовное дело по факту пожара в жилом доме Анапы
11:2150 жителей новых регионов обратились в аппарат омбудсмена Крыма за год
11:02Гриппом и ОРВИ за неделю заболели более 1 миллиона россиян
10:55"Генерал 200" уходит в оборону - три причины заявлений Сырского
10:45Режим ЧС введен из-за пожара в многоквартирном доме
10:28Как работает Керченская паромная переправа в среду
09:48Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки об армии
09:33Путин расширил полномочия регионов по борьбе с "наливайками"
09:11Какой рыбы больше всего у берегов Крыма в феврале
09:04Движение поездов на Черноморском побережье восстановили после оползня
08:38В Алупке нашли старинный фонтан – его вернут на историческое место
08:16К Земле движутся облака плазмы
07:49При атаке на Белгородскую область ранена мирная жительница
07:229 беспилотников перехвачены над Черным морем и двумя регионами России
07:03Пожар в многоэтажке Анапы ликвидирован – жертв нет
Лента новостейМолния