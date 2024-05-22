Рейтинг@Mail.ru
У крымских студентов появится два новых дома - РИА Новости Крым, 22.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20240522/u-krymskikh-studentov-poyavitsya-dva-novykh-doma-1137467340.html
У крымских студентов появится два новых дома
У крымских студентов появится два новых дома - РИА Новости Крым, 22.05.2024
У крымских студентов появится два новых дома
В Крымском федеральном университете им. В. И. Вернадского к началу следующего года планируют сдать в эксплуатацию два новых общежития в Симферополе. Об этом РИА РИА Новости Крым, 22.05.2024
2024-05-22T07:18
2024-05-22T07:02
кфу (крымский федеральный университет)
эксклюзивы риа новости крым
владимир курьянов
новости крыма
крым
высшее образование
высшее образование в крыму
студенческие общежития
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110087/27/1100872795_0:127:2416:1486_1920x0_80_0_0_37f2deca5d38a5c18f1001ea1192dea4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. В Крымском федеральном университете им. В. И. Вернадского к началу следующего года планируют сдать в эксплуатацию два новых общежития в Симферополе. Об этом РИА Новости Крым рассказал и.о. ректора университета Владимир Курьянов.Сдача этих общежитий позволит не только удовлетворить спрос на места для всех желающих студентов университета, но и, скорее всего, при наличии финансирования, отселять туда студентов на период реконструкции тех общежитий, которые этого требуют, или капитального ремонта, объяснил Курьянов.Большинство студенческих общежитий были построены еще в 70-80 годы прошлого века, уточнил руководитель вуза. Их инфраструктура нуждается в серьезном обновлении.Два студенческих общежития на 250 и 450 мест строятся в рамках государственной программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя". Ранее ожидалось, что они будут сданы до 1 августа. В конце февраля их строительная готовность составляла 80%, сообщал глава правительства республики Юрий Гоцанюк. На прилегающей территории обустраивают ливневую канализацию, планируется также благоустройство парковок, тротуаров и проездов.Читайте также на РИА Новости Крым:Кампус на берегу моря: СевГУ заявится на федеральный конкурс – РазвожаевНазвана дата старта приемной кампании в вузы в 2024 годуСистема доступа по банковским картам появилась в КФУ
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110087/27/1100872795_134:0:2282:1611_1920x0_80_0_0_e9d25d98b47665a4ab383aa34204d744.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кфу (крымский федеральный университет), владимир курьянов, новости крыма, крым, высшее образование, высшее образование в крыму, студенческие общежития
У крымских студентов появится два новых дома

В Крымском университете к 1 сентября планируют сдать два новых общежития

07:18 22.05.2024
 
© РИА Новости . Влад СергиенкоДень знаний в КФУ
День знаний в КФУ - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости . Влад Сергиенко
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. В Крымском федеральном университете им. В. И. Вернадского к началу следующего года планируют сдать в эксплуатацию два новых общежития в Симферополе. Об этом РИА Новости Крым рассказал и.о. ректора университета Владимир Курьянов.

"К 1 сентября 2024 года подрядчик обещал сдать два новых общежития по адресу Ялтинская, 20. Это 700 мест", – сказал он.

Сдача этих общежитий позволит не только удовлетворить спрос на места для всех желающих студентов университета, но и, скорее всего, при наличии финансирования, отселять туда студентов на период реконструкции тех общежитий, которые этого требуют, или капитального ремонта, объяснил Курьянов.
Большинство студенческих общежитий были построены еще в 70-80 годы прошлого века, уточнил руководитель вуза. Их инфраструктура нуждается в серьезном обновлении.
Два студенческих общежития на 250 и 450 мест строятся в рамках государственной программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя". Ранее ожидалось, что они будут сданы до 1 августа. В конце февраля их строительная готовность составляла 80%, сообщал глава правительства республики Юрий Гоцанюк. На прилегающей территории обустраивают ливневую канализацию, планируется также благоустройство парковок, тротуаров и проездов.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Кампус на берегу моря: СевГУ заявится на федеральный конкурс – Развожаев
Названа дата старта приемной кампании в вузы в 2024 году
Система доступа по банковским картам появилась в КФУ
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымКФУ (Крымский федеральный университет)Владимир КурьяновНовости КрымаКрымВысшее образованиеВысшее образование в КрымуСтуденческие общежития
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:18У крымских студентов появится два новых дома
07:02Погода была летной: офис президента Ирана о дне крушения вертолета Раиси
06:43Отключения электричества в Севастополе – график на 22 мая
06:02Яблоки для всей России: в Крыму заложат новые фруктовые сады
00:01+28 и усиление ветра: погода в Крыму в среду
00:00Какой сегодня праздник: 22 мая
23:59Брюссель возвел воровство в ранг инструментов внешней политики
23:39Бастрыкин взял на контроль дело об осквернении символа воинской славы
22:52Главное за день: 21 мая
22:43Главные новости Крыма: 21 мая
22:30Путин поблагодарил Госдуму за формирование кабинета министров РФ
22:12Россия готова оказать экспертную помощь Ирану – Путин
21:52В Минобороны предложили изменить границу России в Балтийском море
21:38Что будет с ценами на бензин из-за отмены запрета на экспорт из России
21:22Один человек погиб и четверо ранены в результате ударов ВСУ по Донецку
21:04Срок уплаты налогов на землю и имущество предложили перенести на 1 июля
20:42Многодетным семьям продлили выплаты на погашение ипотеки
20:18В Алуште простились с героем спецоперации Романом Точилкиным
20:11Военные в Севастополе проводят учения
20:02Как кинологический клуб Крыма согревает российских бойцов
Лента новостейМолния