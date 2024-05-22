https://crimea.ria.ru/20240522/u-krymskikh-studentov-poyavitsya-dva-novykh-doma-1137467340.html

У крымских студентов появится два новых дома

У крымских студентов появится два новых дома - РИА Новости Крым, 22.05.2024

У крымских студентов появится два новых дома

В Крымском федеральном университете им. В. И. Вернадского к началу следующего года планируют сдать в эксплуатацию два новых общежития в Симферополе. Об этом РИА РИА Новости Крым, 22.05.2024

2024-05-22T07:18

2024-05-22T07:18

2024-05-22T07:02

кфу (крымский федеральный университет)

эксклюзивы риа новости крым

владимир курьянов

новости крыма

крым

высшее образование

высшее образование в крыму

студенческие общежития

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110087/27/1100872795_0:127:2416:1486_1920x0_80_0_0_37f2deca5d38a5c18f1001ea1192dea4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. В Крымском федеральном университете им. В. И. Вернадского к началу следующего года планируют сдать в эксплуатацию два новых общежития в Симферополе. Об этом РИА Новости Крым рассказал и.о. ректора университета Владимир Курьянов.Сдача этих общежитий позволит не только удовлетворить спрос на места для всех желающих студентов университета, но и, скорее всего, при наличии финансирования, отселять туда студентов на период реконструкции тех общежитий, которые этого требуют, или капитального ремонта, объяснил Курьянов.Большинство студенческих общежитий были построены еще в 70-80 годы прошлого века, уточнил руководитель вуза. Их инфраструктура нуждается в серьезном обновлении.Два студенческих общежития на 250 и 450 мест строятся в рамках государственной программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя". Ранее ожидалось, что они будут сданы до 1 августа. В конце февраля их строительная готовность составляла 80%, сообщал глава правительства республики Юрий Гоцанюк. На прилегающей территории обустраивают ливневую канализацию, планируется также благоустройство парковок, тротуаров и проездов.Читайте также на РИА Новости Крым:Кампус на берегу моря: СевГУ заявится на федеральный конкурс – РазвожаевНазвана дата старта приемной кампании в вузы в 2024 годуСистема доступа по банковским картам появилась в КФУ

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кфу (крымский федеральный университет), владимир курьянов, новости крыма, крым, высшее образование, высшее образование в крыму, студенческие общежития