https://crimea.ria.ru/20240228/kogda-otkroyut-novye-obschezhitiya-krymskogo-federalnogo-universiteta-1135272151.html

Когда откроют новые общежития Крымского федерального университета

Когда откроют новые общежития Крымского федерального университета - РИА Новости Крым, 28.02.2024

Когда откроют новые общежития Крымского федерального университета

Строительная готовность двух новых общежитий Крымского федерального университета на 700 мест в Симферополе составляет 80%, объекты введут в эксплуатацию к 1... РИА Новости Крым, 28.02.2024

2024-02-28T12:02

2024-02-28T12:02

2024-02-28T12:04

юрий гоцанюк

новости крыма

симферополь

кфу (крымский федеральный университет)

образование в крыму и севастополе

высшее образование

строительство

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. Строительная готовность двух новых общежитий Крымского федерального университета на 700 мест в Симферополе составляет 80%, объекты введут в эксплуатацию к 1 августа. Об этом сообщил глава правительства республики Юрий Гоцанюк.Общежития строят в рамках государственной программы "Социально–экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя".Также идет строительство системы коммунальной инфраструктуры, в том числе сетей ливневой канализации. Данные мероприятия будут завершены в установленные сроки для своевременного обеспечения ввода объектов в эксплуатацию, добавил председатель Совмина республики.Строительство общежитий для студентов КФУ началось в конце 2022 года. Их общая площадь превысит 13 тысяч квадратных метров. Кроме жилых комнат, в общежитиях будут административные и подсобные помещения. Фасады зданий покрасят в серо-голубой и светло-серый цвета с оранжевыми элементами декора. На прилегающей территории установят спортивные площадки и сделают парковки, проезды и тротуары.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе сносят старые общежития СевГУ – когда построят новыеОбразовательный фронт: какая роль в СВО отводится вузам?В Крыму открылся студенческий медиацентр Минобрнауки России

симферополь

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юрий гоцанюк, новости крыма, симферополь, кфу (крымский федеральный университет), образование в крыму и севастополе, высшее образование, строительство, общество