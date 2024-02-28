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Когда откроют новые общежития Крымского федерального университета
Когда откроют новые общежития Крымского федерального университета - РИА Новости Крым, 28.02.2024
Когда откроют новые общежития Крымского федерального университета
Строительная готовность двух новых общежитий Крымского федерального университета на 700 мест в Симферополе составляет 80%, объекты введут в эксплуатацию к 1... РИА Новости Крым, 28.02.2024
2024-02-28T12:02
2024-02-28T12:02
2024-02-28T12:04
юрий гоцанюк
новости крыма
симферополь
кфу (крымский федеральный университет)
образование в крыму и севастополе
высшее образование
строительство
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. Строительная готовность двух новых общежитий Крымского федерального университета на 700 мест в Симферополе составляет 80%, объекты введут в эксплуатацию к 1 августа. Об этом сообщил глава правительства республики Юрий Гоцанюк.Общежития строят в рамках государственной программы "Социально–экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя".Также идет строительство системы коммунальной инфраструктуры, в том числе сетей ливневой канализации. Данные мероприятия будут завершены в установленные сроки для своевременного обеспечения ввода объектов в эксплуатацию, добавил председатель Совмина республики.Строительство общежитий для студентов КФУ началось в конце 2022 года. Их общая площадь превысит 13 тысяч квадратных метров. Кроме жилых комнат, в общежитиях будут административные и подсобные помещения. Фасады зданий покрасят в серо-голубой и светло-серый цвета с оранжевыми элементами декора. На прилегающей территории установят спортивные площадки и сделают парковки, проезды и тротуары.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе сносят старые общежития СевГУ – когда построят новыеОбразовательный фронт: какая роль в СВО отводится вузам?В Крыму открылся студенческий медиацентр Минобрнауки России
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юрий гоцанюк, новости крыма, симферополь, кфу (крымский федеральный университет), образование в крыму и севастополе, высшее образование, строительство, общество
Когда откроют новые общежития Крымского федерального университета
Новые общежития для студентов Крымского федерального университета откроют к 1 августа
12:02 28.02.2024 (обновлено: 12:04 28.02.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. Строительная готовность двух новых общежитий Крымского федерального университета на 700 мест в Симферополе составляет 80%, объекты введут в эксплуатацию к 1 августа. Об этом сообщил глава правительства республики Юрий Гоцанюк.
"Вместе с заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Вадимом Викторовичем Васильевым осмотрели строительство общежитий на 250 мест и 450 мест Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского в Симферополе. На сегодняшний день строительная готовность общежитий составляет более 80%. Ввод зданий планируется открыть к 1 августа этого года", – написал Гоцанюк в своем Telegram-канале.
Общежития строят в рамках государственной программы "Социально–экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя".
Также идет строительство системы коммунальной инфраструктуры, в том числе сетей ливневой канализации. Данные мероприятия будут завершены в установленные сроки для своевременного обеспечения ввода объектов в эксплуатацию, добавил председатель Совмина республики.
Строительство общежитий для студентов КФУ началось в конце 2022 года. Их общая площадь превысит 13 тысяч квадратных метров. Кроме жилых комнат, в общежитиях будут административные и подсобные помещения. Фасады зданий покрасят в серо-голубой и светло-серый цвета с оранжевыми элементами декора. На прилегающей территории установят спортивные площадки и сделают парковки, проезды и тротуары.
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