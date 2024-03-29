https://crimea.ria.ru/20240329/devyat-chelovek-po-delu-o-terakte-v-krokuse-zaderzhany-v-tadzhikistane-1136132725.html

В Таджикистане задержали девять человек по делу о теракте в "Крокусе"

В Таджикистане задержали девять человек по делу о теракте в "Крокусе" - РИА Новости Крым, 29.03.2024

В Таджикистане задержали девять человек по делу о теракте в "Крокусе"

В Таджикистане задержаны девять человек по подозрению в причастности к делу о теракте в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник РИА Новости Крым, 29.03.2024

2024-03-29T13:05

2024-03-29T13:05

2024-03-29T13:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости Крым. В Таджикистане задержаны девять человек по подозрению в причастности к делу о теракте в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в спецслужбах республики..По информации собеседника агентства, все девять человек – жители пригорода Душанбе. Они задержаны за связь с исполнителями теракта в "Крокус Сити Холле". Их подозревают в связи с "Исламским государством"*.Накануне следствие установило еще одного подозреваемого, причастного к схеме финансирования террористов, устроивших теракт в "Крокус Сити Холле". Также Следственный комитет РФ сообщал, что получены доказательства связи террористов, совершивших атаку на "Крокус", с украинскими националистами.Стрельба и пожар перед музыкальным концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске произошли вечером 22 марта. По последним данным Следственного комитета, погибли 143 человека, трое из которых – дети.После совершения преступления террористы пытались пересечь границу и скрыться на территории Украины, где у них были соответствующие контакты. Силовики задержали их в Брянской области.* Запрещенная в России террористическая организация.Читайте также на РИА Новости Крым:Директор ФСБ доложил Путину о задержании террористов из "Крокуса"Арестован восьмой фигурант дела о теракте в "Крокус Сити Холле"Еще трое фигурантов дела о теракте в "Крокус Сити Холле" арестованы* Запрещенная в России террористическая организация.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

таджикистан, новости, "крокус сити холл", россия, в мире