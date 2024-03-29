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В Таджикистане задержали девять человек по делу о теракте в "Крокусе" - РИА Новости Крым, 29.03.2024
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В Таджикистане задержали девять человек по делу о теракте в "Крокусе"
В Таджикистане задержали девять человек по делу о теракте в "Крокусе" - РИА Новости Крым, 29.03.2024
В Таджикистане задержали девять человек по делу о теракте в "Крокусе"
В Таджикистане задержаны девять человек по подозрению в причастности к делу о теракте в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник РИА Новости Крым, 29.03.2024
2024-03-29T13:05
2024-03-29T13:24
таджикистан
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"крокус сити холл"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости Крым. В Таджикистане задержаны девять человек по подозрению в причастности к делу о теракте в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в спецслужбах республики..По информации собеседника агентства, все девять человек – жители пригорода Душанбе. Они задержаны за связь с исполнителями теракта в "Крокус Сити Холле". Их подозревают в связи с "Исламским государством"*.Накануне следствие установило еще одного подозреваемого, причастного к схеме финансирования террористов, устроивших теракт в "Крокус Сити Холле". Также Следственный комитет РФ сообщал, что получены доказательства связи террористов, совершивших атаку на "Крокус", с украинскими националистами.Стрельба и пожар перед музыкальным концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске произошли вечером 22 марта. По последним данным Следственного комитета, погибли 143 человека, трое из которых – дети.После совершения преступления террористы пытались пересечь границу и скрыться на территории Украины, где у них были соответствующие контакты. Силовики задержали их в Брянской области.* Запрещенная в России террористическая организация.Читайте также на РИА Новости Крым:Директор ФСБ доложил Путину о задержании террористов из "Крокуса"Арестован восьмой фигурант дела о теракте в "Крокус Сити Холле"Еще трое фигурантов дела о теракте в "Крокус Сити Холле" арестованы* Запрещенная в России террористическая организация.
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Новости
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РИА Новости Крым
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таджикистан, новости, "крокус сити холл", россия, в мире
В Таджикистане задержали девять человек по делу о теракте в "Крокусе"

Девять человек по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" задержаны в Таджикистане

13:05 29.03.2024 (обновлено: 13:24 29.03.2024)
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкОбстановка у "Крокус Сити Холл"
Обстановка у Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости Крым. В Таджикистане задержаны девять человек по подозрению в причастности к делу о теракте в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в спецслужбах республики..
"Девять жителей Вахдатского района были задержаны за связь с лицами, совершившими теракт в "Крокус Сити Холле" 22 марта", – цитирует РИА Новости источник.
По информации собеседника агентства, все девять человек – жители пригорода Душанбе. Они задержаны за связь с исполнителями теракта в "Крокус Сити Холле". Их подозревают в связи с "Исламским государством"*.
Накануне следствие установило еще одного подозреваемого, причастного к схеме финансирования террористов, устроивших теракт в "Крокус Сити Холле". Также Следственный комитет РФ сообщал, что получены доказательства связи террористов, совершивших атаку на "Крокус", с украинскими националистами.
Стрельба и пожар перед музыкальным концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске произошли вечером 22 марта. По последним данным Следственного комитета, погибли 143 человека, трое из которых – дети.
После совершения преступления террористы пытались пересечь границу и скрыться на территории Украины, где у них были соответствующие контакты. Силовики задержали их в Брянской области.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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Арестован восьмой фигурант дела о теракте в "Крокус Сити Холле"
Еще трое фигурантов дела о теракте в "Крокус Сити Холле" арестованы
* Запрещенная в России террористическая организация.
 
ТаджикистанНовости"Крокус Сити Холл"РоссияВ мире
 
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