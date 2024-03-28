https://crimea.ria.ru/20240328/zaderzhan-esche-odin-podozrevaemyy-po-delu-o-terakte-v-krokus-siti-kholle-1136117434.html

Задержан еще один подозреваемый по делу о теракте в "Крокус Сити Холле"

Задержан еще один подозреваемый по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" - РИА Новости Крым, 28.03.2024

Задержан еще один подозреваемый по делу о теракте в "Крокус Сити Холле"

Следствие установило еще одного подозреваемого, причастного к схеме финансирования террористов, устроивших теракт в "Крокус Сити Холле". Об этом по итогам... РИА Новости Крым, 28.03.2024

2024-03-28T17:44

2024-03-28T17:44

2024-03-28T18:02

ск рф (следственный комитет российской федерации)

"крокус сити холл"

новости

общество

александр бастрыкин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости Крым. Следствие установило еще одного подозреваемого, причастного к схеме финансирования террористов, устроивших теракт в "Крокус Сити Холле". Об этом по итогам оперативного совещания с участием главы СК Александра Бастрыкина сообщает пресс-служба Следкома РФ.В ходе доклада о проделанной работе, следователи доложили о проводимой активной работе по воссозданию полной картины совершенного преступления, как на этапах подготовки и планирования, так и совершения террористического нападения на безоружных граждан. В результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях получены доказательства их связи с украинскими националистами.Также в распоряжении следствия имеются подтвержденные данные о поступлении исполнителям теракта значительных сумм денежных средств и криптовалюты из Украины, которые использовались при подготовке преступления.Теракт в "Крокус Сити Холле"Вечером 22 марта произошла стрельба и пожар перед музыкальным концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным Следственного комитета, погибли 143 человека, трое из которых – дети.После совершения преступления террористы пытались пересечь границу и скрыться на территории Украины, где у них были соответствующие контакты. Силовики задержали их в Брянской области. В ведомстве отметили, что теракт был тщательно спланирован, оружие заранее приготовлено в тайнике.25 марта Басманный суд Москвы заключил семерых обвиняемых под стражу сроком на два месяца.Во всех регионах России введены дополнительные антитеррористические и противодиверсионные меры.По словам президента РФ Владимира Путина, теракт был совершен руками радикальных исламистов, но российскую сторону интересует, кто является заказчиком этого преступления. Он также указал, что США по разным каналам пытаются убедить своих сателлитов и другие страны мира в том, что киевского следа в теракте якобы нет.Директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что показания задержанных по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" подтверждают украинский след.Заказчика пока не установили, но в ФСБ видят, кто организовывал нападение и вербовал исполнителей. По его словам, теракт был выгоден западным спецслужбам и Украине, чтобы раскачать ситуацию в России и посеять панику в обществе.Читайте также на РИА Новости Крым:Во время теракта в "Крокусе" погибла чемпионка РФ по настольному теннисуЛьвова-Белова рассказала о состоянии раненых в "Крокусе" детейБизнес и жители Москвы пожертвовали 235 млн рублей пострадавшим в теракте

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ск рф (следственный комитет российской федерации), "крокус сити холл", новости, общество, александр бастрыкин