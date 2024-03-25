https://crimea.ria.ru/20240325/esche-troe-figurantov-o-terakte-v-krokus-siti-kholle-otpravleny-pod-arest-1136023068.html
Еще трое фигурантов дела о теракте в "Крокус Сити Холле" арестованы
Еще трое фигурантов дела о теракте в "Крокус Сити Холле" арестованы - РИА Новости Крым, 25.03.2024
Еще трое фигурантов дела о теракте в "Крокус Сити Холле" арестованы
Басманный суд Москвы отправил под арест еще троих фигурантов по делу о террористическом акте в "Крокус Сити Холле", пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 25.03.2024
2024-03-25T19:27
2024-03-25T19:27
2024-03-25T19:39
"крокус сити холл"
суд
арест
москва
басманный суд москвы
теракт
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/19/1136023129_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_5ef21ec335102bf96e3f3fdfd39e0219.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости Крым. Басманный суд Москвы отправил под арест еще троих фигурантов по делу о террористическом акте в "Крокус Сити Холле", пишет РИА Новости.Суд рассматривал ходатайства следствия в закрытом режиме ради безопасности участников процесса. По рассмотрение принято решение о заключении под стражу Исроила, Аминчона и Диловара Исломовых до 22 мая.Днем ранее Басманный суд Москвы предъявил официальное обвинение четверым подозреваемым в совершении теракта в "Крокус Сити Холле". Обвиняемые были доставлены в суд под конвоем бойцов спецподразделения ФСБ.Следствие обратилось с ходатайством об аресте Рачабализода Саидакрами Муродали, Далерджона Мирзоева, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова. Срок ареста всем фигурантам дела о теракте в "Крокус Сити Холле" установлен до 22 мая.Вечером в понедельник следствие обратилось в Басманный суд Москвы с ходатайством о заключении под стражу еще троих фигурантов дела о теракте в "Крокус Сити Холле".По последним данным СК РФ, в "Крокус Сити Холле" погибли 137 человек, трое из которых – дети, число пострадавших увеличилось до 180 человек. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Вечером в воскресенье российский лидер в церкви на территории государственной резиденции Ново-Огарево поставил свечу за упокой погибших в результате чудовищного теракта.Читайте также на РИА Новости Крым:Песков ответил на вопрос о помощи Запада в расследовании терактаЗадержавшие подозреваемых по делу о теракте в "Крокусе" получили наградыУстановим и покараем каждого: Путин о теракте в Подмосковье
москва
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/19/1136023129_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_686821be7c6b0c3af266bfab4eab9fb0.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
"крокус сити холл", суд, арест, москва, басманный суд москвы, теракт, новости
Еще трое фигурантов дела о теракте в "Крокус Сити Холле" арестованы
Басманный суд арестовал еще троих фигурантов дела о теракте в "Крокус Сити Холле"
19:27 25.03.2024 (обновлено: 19:39 25.03.2024)