https://crimea.ria.ru/20240325/esche-troe-figurantov-o-terakte-v-krokus-siti-kholle-otpravleny-pod-arest-1136023068.html

Еще трое фигурантов дела о теракте в "Крокус Сити Холле" арестованы

Еще трое фигурантов дела о теракте в "Крокус Сити Холле" арестованы - РИА Новости Крым, 25.03.2024

Еще трое фигурантов дела о теракте в "Крокус Сити Холле" арестованы

Басманный суд Москвы отправил под арест еще троих фигурантов по делу о террористическом акте в "Крокус Сити Холле", пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 25.03.2024

2024-03-25T19:27

2024-03-25T19:27

2024-03-25T19:39

"крокус сити холл"

суд

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости Крым. Басманный суд Москвы отправил под арест еще троих фигурантов по делу о террористическом акте в "Крокус Сити Холле", пишет РИА Новости.Суд рассматривал ходатайства следствия в закрытом режиме ради безопасности участников процесса. По рассмотрение принято решение о заключении под стражу Исроила, Аминчона и Диловара Исломовых до 22 мая.Днем ранее Басманный суд Москвы предъявил официальное обвинение четверым подозреваемым в совершении теракта в "Крокус Сити Холле". Обвиняемые были доставлены в суд под конвоем бойцов спецподразделения ФСБ.Следствие обратилось с ходатайством об аресте Рачабализода Саидакрами Муродали, Далерджона Мирзоева, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова. Срок ареста всем фигурантам дела о теракте в "Крокус Сити Холле" установлен до 22 мая.Вечером в понедельник следствие обратилось в Басманный суд Москвы с ходатайством о заключении под стражу еще троих фигурантов дела о теракте в "Крокус Сити Холле".По последним данным СК РФ, в "Крокус Сити Холле" погибли 137 человек, трое из которых – дети, число пострадавших увеличилось до 180 человек. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Вечером в воскресенье российский лидер в церкви на территории государственной резиденции Ново-Огарево поставил свечу за упокой погибших в результате чудовищного теракта.Читайте также на РИА Новости Крым:Песков ответил на вопрос о помощи Запада в расследовании терактаЗадержавшие подозреваемых по делу о теракте в "Крокусе" получили наградыУстановим и покараем каждого: Путин о теракте в Подмосковье

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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