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СК просит суд арестовать еще трех фигурантов дела о теракте в "Крокусе"
СК просит суд арестовать еще трех фигурантов дела о теракте в "Крокусе" - РИА Новости Крым, 25.03.2024
СК просит суд арестовать еще трех фигурантов дела о теракте в "Крокусе"
Следствие ходатайствует о заключении под стражу еще нескольких фигурантов дела о теракте в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщает пресс-служба Следственного... РИА Новости Крым, 25.03.2024
2024-03-25T17:49
2024-03-25T17:49
2024-03-25T18:22
"крокус сити холл"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Следствие ходатайствует о заключении под стражу еще нескольких фигурантов дела о теракте в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.В рамках расследования уголовного дела о теракте в "Крокус Сити Холле" Следственный комитет установил роли еще ряда фигурантов.Следствие ходатайствует перед судом об аресте Аминчона Исломова, Диловара Исломова и еще одного подозреваемого по уголовному делу, уточн или в СКЧитайте также на РИА Новости Крым:Следком проанализирует работу систем оповещения в "Крокус Сити Холле"ЦБ рекомендует банкам простить долги погибших в "Крокус Сити Холле"Не главный вопрос: в Госдуме высказались о смертной казни для террористов
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"крокус сити холл", новости, суд, басманный суд москвы, ск рф (следственный комитет российской федерации), теракт, москва
СК просит суд арестовать еще трех фигурантов дела о теракте в "Крокусе"
СК попросил суд арестовать еще трех фигурантов дела о теракте в "Крокус Сити Холле"
17:49 25.03.2024 (обновлено: 18:22 25.03.2024)