https://crimea.ria.ru/20240325/sk-prosit-sud-arestovat-esche-trekh-figurantov-dela-o-terakte-v-krokuse-1136020021.html

СК просит суд арестовать еще трех фигурантов дела о теракте в "Крокусе"

СК просит суд арестовать еще трех фигурантов дела о теракте в "Крокусе" - РИА Новости Крым, 25.03.2024

СК просит суд арестовать еще трех фигурантов дела о теракте в "Крокусе"

Следствие ходатайствует о заключении под стражу еще нескольких фигурантов дела о теракте в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщает пресс-служба Следственного... РИА Новости Крым, 25.03.2024

2024-03-25T17:49

2024-03-25T17:49

2024-03-25T18:22

"крокус сити холл"

новости

суд

басманный суд москвы

ск рф (следственный комитет российской федерации)

теракт

москва

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Следствие ходатайствует о заключении под стражу еще нескольких фигурантов дела о теракте в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.В рамках расследования уголовного дела о теракте в "Крокус Сити Холле" Следственный комитет установил роли еще ряда фигурантов.Следствие ходатайствует перед судом об аресте Аминчона Исломова, Диловара Исломова и еще одного подозреваемого по уголовному делу, уточн или в СКЧитайте также на РИА Новости Крым:Следком проанализирует работу систем оповещения в "Крокус Сити Холле"ЦБ рекомендует банкам простить долги погибших в "Крокус Сити Холле"Не главный вопрос: в Госдуме высказались о смертной казни для террористов

https://crimea.ria.ru/20240325/sud-arestoval-vsekh-figurantov-dela-o-terakte-v-krokus-siti-kholle-1136000477.html

москва

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"крокус сити холл", новости, суд, басманный суд москвы, ск рф (следственный комитет российской федерации), теракт, москва