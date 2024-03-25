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СК просит суд арестовать еще трех фигурантов дела о теракте в "Крокусе" - РИА Новости Крым, 25.03.2024
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СК просит суд арестовать еще трех фигурантов дела о теракте в "Крокусе"
СК просит суд арестовать еще трех фигурантов дела о теракте в "Крокусе" - РИА Новости Крым, 25.03.2024
СК просит суд арестовать еще трех фигурантов дела о теракте в "Крокусе"
Следствие ходатайствует о заключении под стражу еще нескольких фигурантов дела о теракте в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщает пресс-служба Следственного... РИА Новости Крым, 25.03.2024
2024-03-25T17:49
2024-03-25T18:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Следствие ходатайствует о заключении под стражу еще нескольких фигурантов дела о теракте в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.В рамках расследования уголовного дела о теракте в "Крокус Сити Холле" Следственный комитет установил роли еще ряда фигурантов.Следствие ходатайствует перед судом об аресте Аминчона Исломова, Диловара Исломова и еще одного подозреваемого по уголовному делу, уточн или в СКЧитайте также на РИА Новости Крым:Следком проанализирует работу систем оповещения в "Крокус Сити Холле"ЦБ рекомендует банкам простить долги погибших в "Крокус Сити Холле"Не главный вопрос: в Госдуме высказались о смертной казни для террористов
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"крокус сити холл", новости, суд, басманный суд москвы, ск рф (следственный комитет российской федерации), теракт, москва
СК просит суд арестовать еще трех фигурантов дела о теракте в "Крокусе"

СК попросил суд арестовать еще трех фигурантов дела о теракте в "Крокус Сити Холле"

17:49 25.03.2024 (обновлено: 18:22 25.03.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкСледственный комитет при прокуратуре РФ
Следственный комитет при прокуратуре РФ - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости . Сергей Пятаков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Следствие ходатайствует о заключении под стражу еще нескольких фигурантов дела о теракте в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.
В рамках расследования уголовного дела о теракте в "Крокус Сити Холле" Следственный комитет установил роли еще ряда фигурантов.

"По данным следствия, с целью совершения террористического акта Шамсидин Фаридуни не позднее января 2024 года вовлек в состав организованной группы Аминчона Исломова, а не позднее 11 марта 2024 года – Диловара Исломова", – говорится в сообщении ведомства.

Следствие ходатайствует перед судом об аресте Аминчона Исломова, Диловара Исломова и еще одного подозреваемого по уголовному делу, уточн или в СК
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01:13
Суд арестовал всех фигурантов дела о теракте в "Крокус Сити Холле"
 
"Крокус Сити Холл"НовостиСудБасманный суд МосквыСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)ТерактМосква
 
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