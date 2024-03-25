Рейтинг@Mail.ru
Следком проанализирует работу систем оповещения в "Крокус Сити Холле" - РИА Новости Крым, 25.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240325/sledkom-proanaliziruet-rabotu-sistem-opovescheniya-v-krokus-siti-kholle-1136014986.html
Следком проанализирует работу систем оповещения в "Крокус Сити Холле"
Следком проанализирует работу систем оповещения в "Крокус Сити Холле" - РИА Новости Крым, 25.03.2024
Следком проанализирует работу систем оповещения в "Крокус Сити Холле"
Глава Следкома России Александр Бастрыкин поручил проанализировать, как работали системы оповещения в "Крокус Сити Холле", были ли открыты эвакуационные выходы. РИА Новости Крым, 25.03.2024
2024-03-25T15:05
2024-03-25T15:05
новости
"крокус сити холл"
ск рф (следственный комитет российской федерации)
александр бастрыкин
теракт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110054/35/1100543545_0:256:3037:1964_1920x0_80_0_0_a7e9cc0fad858d5da52e12d4bbd02ee5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости Крым. Глава Следкома России Александр Бастрыкин поручил проанализировать, как работали системы оповещения в "Крокус Сити Холле", были ли открыты эвакуационные выходы. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по итогам оперативного совещания о расследовании теракта.Сейчас продолжаются следственные действия с обвиняемыми, установление соучастников и организаторов преступления. Назначены и проводятся криминалистические судебные экспертизы, результаты которых позволят восстановить полную картину произошедшего, добавили в ведомстве.По последним данным СК РФ, в "Крокус Сити Холле" погибли 137 человек, трое из которых – дети, число пострадавших увеличилось до 180 человек. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Вечером в воскресенье российский лидер в церкви на территории государственной резиденции Ново-Огарево поставил свечу за упокой погибших в результате чудовищного теракта. Читайте также на РИА Новости Крым:Песков ответил на вопрос о помощи Запада в расследовании терактаЗадержавшие подозреваемых по делу о теракте в "Крокусе" получили наградыУстановим и покараем каждого: Путин о теракте в Подмосковье
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110054/35/1100543545_306:0:3037:2048_1920x0_80_0_0_89e35379ea957379eb9d32c89d6d6b4e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, "крокус сити холл", ск рф (следственный комитет российской федерации), александр бастрыкин, теракт
Следком проанализирует работу систем оповещения в "Крокус Сити Холле"

СК РФ проанализирует работу систем оповещения в "Крокус Сити Холле" при теракте

15:05 25.03.2024
 
© РИА Новости . Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкСледственный комитет при прокуратуре РФ
Следственный комитет при прокуратуре РФ - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости . Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости Крым. Глава Следкома России Александр Бастрыкин поручил проанализировать, как работали системы оповещения в "Крокус Сити Холле", были ли открыты эвакуационные выходы. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по итогам оперативного совещания о расследовании теракта.

"Следственной группе поручено продолжить допросы свидетелей, в том числе из числа сотрудников "Крокус Сити Холла", а также детальный анализ документов и иных данных, которые позволят установить, как были организованы и функционировали системы оповещения о чрезвычайных ситуациях, имелась ли у людей возможность оперативно покинуть здание при помощи эвакуационных выходов", – сказано в сообщении.

Сейчас продолжаются следственные действия с обвиняемыми, установление соучастников и организаторов преступления. Назначены и проводятся криминалистические судебные экспертизы, результаты которых позволят восстановить полную картину произошедшего, добавили в ведомстве.
По последним данным СК РФ, в "Крокус Сити Холле" погибли 137 человек, трое из которых – дети, число пострадавших увеличилось до 180 человек. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Вечером в воскресенье российский лидер в церкви на территории государственной резиденции Ново-Огарево поставил свечу за упокой погибших в результате чудовищного теракта.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Песков ответил на вопрос о помощи Запада в расследовании теракта
Задержавшие подозреваемых по делу о теракте в "Крокусе" получили награды
Установим и покараем каждого: Путин о теракте в Подмосковье
 
Новости"Крокус Сити Холл"СК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)Александр БастрыкинТеракт
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:49ПСБ обсудил с застройщиками Крыма тренды регионального ипотечного рынка
15:31Запомнить выходы и не паниковать – главные правила поведения при ЧС
15:05Следком проанализирует работу систем оповещения в "Крокус Сити Холле"
14:52COVID-19 в Крыму: актуальные данные Роспотребнадзора
14:28ЦБ рекомендует банкам простить долги погибших в "Крокус Сити Холле"
14:18В Москве из центра Пирогова эвакуировали около 700 человек
14:11Более 7 тысяч крымчан заболели ОРВИ за неделю
13:52Уничтоженные боевики и горящие танки: новости с передовой СВО
13:33Армия России уничтожила более 800 самолетов и вертолетов ВСУ с начала СВО
13:2117-летнего жителя Севастополя будут судить за попытку убийства матери
13:12На Украине повреждены ТЭЦ и электроподстанция
12:57Песков ответил на вопрос о помощи Запада в расследовании теракта
12:37Украина неплатежеспособна: кто будет выплачивать долги МВФ
12:27В Крыму многодетную семью оставили без света – дело в прокуратуре
12:18Не главный вопрос: в Госдуме высказались о смертной казни для террористов
11:59Мощные взрывы прогремели в центре Киева
11:52Северо-Крымский канал на Херсонщине переоборудуют под накопление воды
11:50БПЛА со взрывным устройством перехвачен рядом с нефтезаводом
11:46Ребенок застрял в решетке автоэстакады в Бахчисарае
11:16В Крыму на строительстве ФОКа украли 14 миллионов
Лента новостейМолния