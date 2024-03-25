https://crimea.ria.ru/20240325/sledkom-proanaliziruet-rabotu-sistem-opovescheniya-v-krokus-siti-kholle-1136014986.html

Следком проанализирует работу систем оповещения в "Крокус Сити Холле"

Следком проанализирует работу систем оповещения в "Крокус Сити Холле" - РИА Новости Крым, 25.03.2024

Следком проанализирует работу систем оповещения в "Крокус Сити Холле"

Глава Следкома России Александр Бастрыкин поручил проанализировать, как работали системы оповещения в "Крокус Сити Холле", были ли открыты эвакуационные выходы. РИА Новости Крым, 25.03.2024

2024-03-25T15:05

2024-03-25T15:05

2024-03-25T15:05

новости

"крокус сити холл"

ск рф (следственный комитет российской федерации)

александр бастрыкин

теракт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости Крым. Глава Следкома России Александр Бастрыкин поручил проанализировать, как работали системы оповещения в "Крокус Сити Холле", были ли открыты эвакуационные выходы. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по итогам оперативного совещания о расследовании теракта.Сейчас продолжаются следственные действия с обвиняемыми, установление соучастников и организаторов преступления. Назначены и проводятся криминалистические судебные экспертизы, результаты которых позволят восстановить полную картину произошедшего, добавили в ведомстве.По последним данным СК РФ, в "Крокус Сити Холле" погибли 137 человек, трое из которых – дети, число пострадавших увеличилось до 180 человек. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Вечером в воскресенье российский лидер в церкви на территории государственной резиденции Ново-Огарево поставил свечу за упокой погибших в результате чудовищного теракта. Читайте также на РИА Новости Крым:Песков ответил на вопрос о помощи Запада в расследовании терактаЗадержавшие подозреваемых по делу о теракте в "Крокусе" получили наградыУстановим и покараем каждого: Путин о теракте в Подмосковье

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, "крокус сити холл", ск рф (следственный комитет российской федерации), александр бастрыкин, теракт