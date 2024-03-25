https://crimea.ria.ru/20240325/peskov-otvetil-na-vopros-o-pomoschi-zapada-v-rassledovanii-terakta-1136009341.html
Песков ответил на вопрос о помощи Запада в расследовании теракта
Песков ответил на вопрос о помощи Запада в расследовании теракта - РИА Новости Крым, 25.03.2024
Песков ответил на вопрос о помощи Запада в расследовании теракта
Российские спецслужбы самостоятельно расследуют теракт в "Крокус Сити Холле", о помощи западных коллег речи сейчас не идет. Об этом заявил пресс-секретарь... РИА Новости Крым, 25.03.2024
2024-03-25T12:57
2024-03-25T12:57
2024-03-25T13:03
дмитрий песков
"крокус сити холл"
теракт
траур
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Российские спецслужбы самостоятельно расследуют теракт в "Крокус Сити Холле", о помощи западных коллег речи сейчас не идет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.Представитель Кремля при этом отметил, что президент России провел много телефонных переговоров с лидерами других стран, в ходе которых, в частности, обсуждались "намерение совершенствовать и усиливать двустороннее взаимодействие в области борьбы с терроризмом", сказал Песков.Отвечая на вопрос, предоставлялись ли Кремлю конкретные разведданные США о том, что в России готовятся теракты, он сказал:Песков добавил, что российский лидер продолжает получать все доклады по линии всех соответствующих служб.Он также уточнил, что Кремль не принимает участие в дискуссии по вопросу отмены моратория на смертную казнь в России.Вечером 22 марта ФСБ сообщила о стрельбе и пожаре перед музыкальным концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным Следственного комитета, погибли 137 человек, трое из которых – дети. Пострадали 180 человекВ субботу ФСБ сообщила о задержании 11 человек, в том числе четверых непосредственных исполнителей теракта.После совершения преступления террористы пытались пересечь границу и скрыться на территории Украины, где у них были соответствующие контакты. Силовики задержали их в Брянской области. В ведомстве отметили, что теракт был тщательно спланирован, оружие было заранее приготовлено в тайнике.Президент России объявил 24 марта днем общенационального траура по погибшим.Басманный суд Москвы заключил обвиняемых под стражу сроком на два месяца.Читайте также на РИА Новости Крым:Задержавшие подозреваемых по делу о теракте в "Крокусе" получили наградыПострадавшие от теракта в "Крокус Сити Холле" начали получать выплатыВ "Крокусе" во время теракта погиб житель Крыма
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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дмитрий песков, "крокус сити холл", теракт, траур, новости, москва, кремль
Песков ответил на вопрос о помощи Запада в расследовании теракта
Российские спецслужбы расследуют теракт в "Крокус Сити Холле" без помощи Запада – Песков
12:57 25.03.2024 (обновлено: 13:03 25.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Российские спецслужбы самостоятельно расследуют теракт в "Крокус Сити Холле", о помощи западных коллег речи сейчас не идет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
"Наши спецслужбы работают самостоятельно, сейчас ни о какой помощи речи не идет. Каких-либо контактов с западниками сейчас нет", – сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, предоставил ли Запад какую-то помощь для расследования теракта в Красногорске, о которой некоторые страны и Интерпол заявляли после произошедшего.
Представитель Кремля при этом отметил, что президент России провел много телефонных переговоров с лидерами других стран, в ходе которых, в частности, обсуждались "намерение совершенствовать и усиливать двустороннее взаимодействие в области борьбы с терроризмом", сказал Песков.
Отвечая на вопрос, предоставлялись ли Кремлю конкретные разведданные США о том, что в России готовятся теракты, он сказал:
"Разведданные никогда не предоставляются Кремлю, они предоставляются по каналам спецслужб – от спецслужбы к спецслужбе. Поэтому это относится к категории чувствительной информации, которая, конечно, не разглашается".
Песков добавил, что российский лидер продолжает получать все доклады по линии всех соответствующих служб.
Он также уточнил, что Кремль не принимает участие в дискуссии по вопросу отмены моратория на смертную казнь в России.
Вечером 22 марта ФСБ сообщила о стрельбе и пожаре перед музыкальным концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным Следственного комитета, погибли 137 человек, трое из которых – дети. Пострадали 180 человек
В субботу ФСБ сообщила
о задержании 11 человек, в том числе четверых непосредственных исполнителей теракта.
После совершения преступления террористы пытались пересечь границу и скрыться на территории Украины, где у них были соответствующие контакты. Силовики задержали
их в Брянской области. В ведомстве отметили, что теракт был тщательно спланирован, оружие было заранее приготовлено в тайнике.
Президент России объявил 24 марта днем общенационального траура по погибшим.
Басманный суд Москвы заключил обвиняемых под стражу
сроком на два месяца.
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