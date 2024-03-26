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Арестован восьмой фигурант дела о теракте в "Крокус Сити Холле" - РИА Новости Крым, 26.03.2024
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Арестован восьмой фигурант дела о теракте в "Крокус Сити Холле"
Арестован восьмой фигурант дела о теракте в "Крокус Сити Холле" - РИА Новости Крым, 26.03.2024
Арестован восьмой фигурант дела о теракте в "Крокус Сити Холле"
Басманный суд Москвы арестовал восьмого фигуранта дела о теракте в "Крокус Сити Холле" Алишера Касимова. Об этом пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 26.03.2024
2024-03-26T12:52
2024-03-26T13:04
"крокус сити холл"
теракт
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закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. Басманный суд Москвы арестовал восьмого фигуранта дела о теракте в "Крокус Сити Холле" Алишера Касимова. Об этом пишет РИА Новости.На заседании фигурант дела заявил, что сдавал террористам квартиру, но ничего не знал об их планах. Вскоре заседание было закрыто от публики.Касимов — гражданин России, уроженец Киргизии. Проживает под Красногорском в деревне Путилково. Содержал кафе, где и работал. 25 марта Басманный суд Москвы предъявил официальное обвинение подозреваемым в совершении теракта в "Крокус Сити Холле" - Далерджону Мирзоеву, Рачабализоде Саидакрами Муродали, Шамсидину Фаридуни и Мухаммадсобиру Файзову. Позже стало известно, что следствие ходатайствует о заключении под стражу еще нескольких фигурантов дела - Исроила, Аминчона и Диловара Исломовых.Срок ареста всем фигурантам дела о теракте в "Крокус Сити Холле" установлен до 22 мая.Теракт в "крокус Сити Холле"Вечером 22 марта произошла стрельба и пожар перед музыкальным концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным Следственного комитета, погибли 139 человек, трое из которых – дети. По данным минздрава Московской области, пострадали 182 человека. 12 взрослых пациентов остаются в крайне тяжелом состоянии, состояние 33 пострадавших врачи оценивают как тяжелое.После совершения преступления террористы пытались пересечь границу и скрыться на территории Украины, где у них были соответствующие контакты. Силовики задержали их в Брянской области. В ведомстве отметили, что теракт был тщательно спланирован, оружие было заранее приготовлено в тайнике.25 марта Басманный суд Москвы заключил семерых обвиняемых под стражу сроком на два месяца.Во всех регионах России введены дополнительные антитеррористические и противодиверсионные меры.По словам президента РФ Владимира Путина, теракт был совершен руками радикальных исламистов, но российскую сторону интересует, кто является заказчиком этого преступления. Он также указал, что США по разным каналам пытаются убедить своих сателлитов и другие страны мира в том, что киевского следа в теракте якобы нет.
https://crimea.ria.ru/20240325/zaderzhavshie-podozrevaemykh-po-delu-o-terakte-v-krokuse-poluchili-nagrady-1136004040.html
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"крокус сити холл", теракт, арест, москва, россия, новости, закон и право
Арестован восьмой фигурант дела о теракте в "Крокус Сити Холле"

Басманный суд арестовал восьмого фигуранта дела о теракте в "Крокус Сити Холле"

12:52 26.03.2024 (обновлено: 13:04 26.03.2024)
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкИзбрание меры пресечения обвиняемым в теракте в "Крокус Сити Холл"
Избрание меры пресечения обвиняемым в теракте в Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. Басманный суд Москвы арестовал восьмого фигуранта дела о теракте в "Крокус Сити Холле" Алишера Касимова. Об этом пишет РИА Новости.
"Ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении Алишера Касимова меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 22 мая", - огласила решение судья Елена Ленская.
На заседании фигурант дела заявил, что сдавал террористам квартиру, но ничего не знал об их планах. Вскоре заседание было закрыто от публики.
Касимов — гражданин России, уроженец Киргизии. Проживает под Красногорском в деревне Путилково. Содержал кафе, где и работал.
25 марта Басманный суд Москвы предъявил официальное обвинение подозреваемым в совершении теракта в "Крокус Сити Холле" - Далерджону Мирзоеву, Рачабализоде Саидакрами Муродали, Шамсидину Фаридуни и Мухаммадсобиру Файзову.
Позже стало известно, что следствие ходатайствует о заключении под стражу еще нескольких фигурантов дела - Исроила, Аминчона и Диловара Исломовых.
Срок ареста всем фигурантам дела о теракте в "Крокус Сити Холле" установлен до 22 мая.

Теракт в "крокус Сити Холле"

Вечером 22 марта произошла стрельба и пожар перед музыкальным концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным Следственного комитета, погибли 139 человек, трое из которых – дети. По данным минздрава Московской области, пострадали 182 человека. 12 взрослых пациентов остаются в крайне тяжелом состоянии, состояние 33 пострадавших врачи оценивают как тяжелое.
После совершения преступления террористы пытались пересечь границу и скрыться на территории Украины, где у них были соответствующие контакты. Силовики задержали их в Брянской области. В ведомстве отметили, что теракт был тщательно спланирован, оружие было заранее приготовлено в тайнике.
25 марта Басманный суд Москвы заключил семерых обвиняемых под стражу сроком на два месяца.
Во всех регионах России введены дополнительные антитеррористические и противодиверсионные меры.
По словам президента РФ Владимира Путина, теракт был совершен руками радикальных исламистов, но российскую сторону интересует, кто является заказчиком этого преступления. Он также указал, что США по разным каналам пытаются убедить своих сателлитов и другие страны мира в том, что киевского следа в теракте якобы нет.
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