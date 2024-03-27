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Патриарх Кирилл: мы вправе требовать от мигрантов уважения к традициям
Патриарх Кирилл: мы вправе требовать от мигрантов уважения к традициям - РИА Новости Крым, 27.03.2024
Патриарх Кирилл: мы вправе требовать от мигрантов уважения к традициям
Россияне вправе требовать от мигрантов уважительного отношения к устоям и традициям, а также знания русского языка, заявил патриарх Московский и всея Руси... РИА Новости Крым, 27.03.2024
2024-03-27T12:49
2024-03-27T12:49
2024-03-27T12:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. Россияне вправе требовать от мигрантов уважительного отношения к устоям и традициям, а также знания русского языка, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.А в случае их постоянного проживания в России законные требования – знание языка и наших традиций, уважение к этим традициям, подчеркнул патриарх.Последний раз Всемирный русский народный собор проходил в ноябре 2023 года, на нем обсуждались вопросы миграции, образования, демографии, идеологии, экономики. Он был посвящен теме "Настоящее и будущее Русского мира". Среди участников были религиозные и общественные деятели, ученые и чиновники. На пленарном заседании в формате видеоконференции выступил президент России Владимир Путин. Глава ВРНС патриарх Московский и всея Руси Кирилл тогда заявил, что массовый приток мигрантов, не желающих интегрироваться в общество, меняет облик российских городов, способствует возникновению замкнутых этнических анклавов и организованной преступности, и эту проблему не нужно замалчивать.Глядя на события в "Крокус Сити Холле", становится понятно, что против России пытались разыграть религиозный и национальный фактор, подчеркнул Патриарх.По его словам, недоброжелатели России "пытались использовать внутренние проблемы с миграционной ситуацией, обострить межнациональные отношения в нашей стране, в том числе с помощью радикального исламистского фактора"."Была сделана попытка столкнуть две традиционные религии, была сделана попытка разделить людей по религиозному принципу и тоже столкнуть одних с другими. Конечно, мы не можем ничего подобного допустить в России. Вновь хочу подчеркнуть, что мировоззренческое нравственное единство православных и мусульман во многом является тем камнем преткновения, о который разбиваются усилия наших оппонентов и врагов впечатляющих уничтожить Россию", – добавил патриарх.Все о теракте в "Крокус Сити Холле" собрали здесь >>>
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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патриарх кирилл (владимир гундяев), мнения, новости, россия, религия, православие, мусульмане, общество
Патриарх Кирилл: мы вправе требовать от мигрантов уважения к традициям
Патриарх Кирилл: мы вправе требовать от мигрантов знания языка и уважения к традициям
12:49 27.03.2024 (обновлено: 12:55 27.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. Россияне вправе требовать от мигрантов уважительного отношения к устоям и традициям, а также знания русского языка, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
"Многие считают угрозой миграцию, но угроза заключается не просто в миграции, а в нежелании части мигрантов уважать культуру той страны, куда они прибыли работать. Вокруг нас живут братские народы, с которыми мы всегда стремились выстраивать добрососедские отношения, понимая непростую экономическую ситуацию, сложившуюся в ряде стран бывшего Советского Союза. Мы, вместе с тем, имеем право требовать уважительного отношения к нашим устоям, культуре со стороны тех, кто из этих стран приезжает в Россию", – сказал патриарх на внеочередном съезде Всемирного Русского народного собора.
А в случае их постоянного проживания в России законные требования – знание языка и наших традиций, уважение к этим традициям, подчеркнул патриарх.
Последний раз Всемирный русский народный собор проходил в ноябре 2023 года, на нем обсуждались вопросы миграции, образования, демографии, идеологии, экономики. Он был посвящен теме "Настоящее и будущее Русского мира". Среди участников были религиозные и общественные деятели, ученые и чиновники. На пленарном заседании в формате видеоконференции выступил президент России Владимир Путин. Глава ВРНС патриарх Московский и всея Руси Кирилл тогда заявил, что массовый приток мигрантов, не желающих интегрироваться в общество, меняет облик российских городов, способствует возникновению замкнутых этнических анклавов и организованной преступности, и эту проблему не нужно замалчивать.
Глядя на события в "Крокус Сити Холле", становится понятно, что против России пытались разыграть религиозный и национальный фактор, подчеркнул Патриарх.
"Как тогда (во время агрессии НАТО в Югославии – ред.), так и сейчас, разыгрываются сценарии с использованием религиозного и межнационального фактора. Мы прекрасно понимаем это, глядя на непосредственных исполнителей злодеяний, совершенных в "Крокус сити холл", – сказал патриарх Кирилл.
По его словам, недоброжелатели России "пытались использовать внутренние проблемы с миграционной ситуацией, обострить межнациональные отношения в нашей стране, в том числе с помощью радикального исламистского фактора".
"Была сделана попытка столкнуть две традиционные религии, была сделана попытка разделить людей по религиозному принципу и тоже столкнуть одних с другими. Конечно, мы не можем ничего подобного допустить в России. Вновь хочу подчеркнуть, что мировоззренческое нравственное единство православных и мусульман во многом является тем камнем преткновения, о который разбиваются усилия наших оппонентов и врагов впечатляющих уничтожить Россию", – добавил патриарх.
Все о теракте в "Крокус Сити Холле" собрали здесь >>>