https://crimea.ria.ru/20240327/patriarkh-kirill-my-vprave-trebovat-ot-migrantov-uvazheniya-k-traditsiyam-1136068054.html

Патриарх Кирилл: мы вправе требовать от мигрантов уважения к традициям

Патриарх Кирилл: мы вправе требовать от мигрантов уважения к традициям - РИА Новости Крым, 27.03.2024

Патриарх Кирилл: мы вправе требовать от мигрантов уважения к традициям

Россияне вправе требовать от мигрантов уважительного отношения к устоям и традициям, а также знания русского языка, заявил патриарх Московский и всея Руси... РИА Новости Крым, 27.03.2024

2024-03-27T12:49

2024-03-27T12:49

2024-03-27T12:55

патриарх кирилл (владимир гундяев)

мнения

новости

россия

религия

православие

мусульмане

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/14/1132210925_0:0:3044:1713_1920x0_80_0_0_f63c7446d96dd7de33ea17e33800460f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. Россияне вправе требовать от мигрантов уважительного отношения к устоям и традициям, а также знания русского языка, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.А в случае их постоянного проживания в России законные требования – знание языка и наших традиций, уважение к этим традициям, подчеркнул патриарх.Последний раз Всемирный русский народный собор проходил в ноябре 2023 года, на нем обсуждались вопросы миграции, образования, демографии, идеологии, экономики. Он был посвящен теме "Настоящее и будущее Русского мира". Среди участников были религиозные и общественные деятели, ученые и чиновники. На пленарном заседании в формате видеоконференции выступил президент России Владимир Путин. Глава ВРНС патриарх Московский и всея Руси Кирилл тогда заявил, что массовый приток мигрантов, не желающих интегрироваться в общество, меняет облик российских городов, способствует возникновению замкнутых этнических анклавов и организованной преступности, и эту проблему не нужно замалчивать.Глядя на события в "Крокус Сити Холле", становится понятно, что против России пытались разыграть религиозный и национальный фактор, подчеркнул Патриарх.По его словам, недоброжелатели России "пытались использовать внутренние проблемы с миграционной ситуацией, обострить межнациональные отношения в нашей стране, в том числе с помощью радикального исламистского фактора"."Была сделана попытка столкнуть две традиционные религии, была сделана попытка разделить людей по религиозному принципу и тоже столкнуть одних с другими. Конечно, мы не можем ничего подобного допустить в России. Вновь хочу подчеркнуть, что мировоззренческое нравственное единство православных и мусульман во многом является тем камнем преткновения, о который разбиваются усилия наших оппонентов и врагов впечатляющих уничтожить Россию", – добавил патриарх.Все о теракте в "Крокус Сити Холле" собрали здесь >>>

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

патриарх кирилл (владимир гундяев), мнения, новости, россия, религия, православие, мусульмане, общество