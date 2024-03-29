https://crimea.ria.ru/20240329/terroristy-posle-terakta-v-krokuse-napravlyalis-v-kiev-za-nagradoy-1136145822.html

Исполнители после теракта в "Крокусе" направлялись в Киев за наградой

Исполнители после теракта в "Крокусе" направлялись в Киев за наградой - РИА Новости Крым, 29.03.2024

Исполнители после теракта в "Крокусе" направлялись в Киев за наградой

Следствием получены доказательства, что после совершения теракта в "Крокус Сити Холле" террористы на автомобиле поехали в сторону российско-украинской границы,... РИА Новости Крым, 29.03.2024

2024-03-29T18:57

2024-03-29T18:57

2024-03-29T19:05

ск рф (следственный комитет российской федерации)

"крокус сити холл"

новости

теракт

украина

граница

деньги

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости Крым. Следствием получены доказательства, что после совершения теракта в "Крокус Сити Холле" террористы на автомобиле поехали в сторону российско-украинской границы, после чего планировали отправиться в Киев для получения обещанного им вознаграждения, сообщается в Telegram-канале СК РФ.В ведомстве рассказали, что обвиняемые в совершении теракта в первоначальных показаниях, в ходе последующих допросов и других следственных мероприятий с их участием сообщили, что их действия, как на этапе подготовки, так и после вооруженного нападения в "Крокус Сити Холле", путем голосовых сообщений через мессенджер "Телеграм" координировал мужчина, который представился им под псевдонимом.Следствием продолжается выполнение комплекса следственных действий и оперативных мероприятий по проверке причастности к организации и финансированию теракта представителей украинских спецслужб.К уголовной ответственности привлечен девятый участник организованной группы, ему предъявлено обвинение по п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (совершение организованной группой террористического акта, повлекшего причинение смерти гражданам). По ходатайству следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Следователями продолжается планомерная работа по сбору и закреплению доказательств виновности обвиняемых, установлению их соучастников и организаторов террористического акта.В течение недели были арестованы восемь подозреваемых, которым предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы. Эта статья предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы.Как стало известно накануне, в Таджикистане по делу о теракте в "Крокусе" были задержаны еще девять фигурантов. Все девять человек – жители пригорода Душанбе, сообщил РИА Новости источник в спецслужбах страны. Они задержаны за связь с исполнителями теракта в "Крокус Сити Холле", их подозревают в связи с "Исламским государством"*.Тем временем 29 марта количество жертв этого теракта увеличилось еще на одного человека – в больнице от полученных огнестрельных ранений скончался мужчина. Он быль доставлен в реанимацию в крайне тяжелом состоянии, все это время врачи боролись за его жизнь, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Таким образом, по последним данным, в ходе теракта в "Крокусе" погибли уже 144 человека.* Запрещенная в России террористическая организация.Читайте также на РИА Новости Крым:Во время теракта в "Крокусе" погибла чемпионка РФ по настольному теннисуОпознаны 84 тела погибших при теракте в "Крокусе" – СКПатриарх Кирилл: мы вправе требовать от мигрантов уважения к традициям* Запрещенная в России террористическая организация.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ск рф (следственный комитет российской федерации), "крокус сити холл", новости, теракт, украина, граница, деньги