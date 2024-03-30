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Число пострадавших при теракте в "Крокусе" - новая цифра - РИА Новости Крым, 30.03.2024
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Число пострадавших при теракте в "Крокусе" - новая цифра
Число пострадавших при теракте в "Крокусе" - новая цифра - РИА Новости Крым, 30.03.2024
Число пострадавших при теракте в "Крокусе" - новая цифра
В результате теракта в "Крокус Сити Холле" пострадали 695 человек, из них 144 человека погибли, в том числе пятеро детей, пишет РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС РИА Новости Крым, 30.03.2024
2024-03-30T12:43
2024-03-30T13:10
"крокус сити холл"
происшествия
терроризм
теракт
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар - РИА Новости Крым. В результате теракта в "Крокус Сити Холле" пострадали 695 человек, из них 144 человека погибли, в том числе пятеро детей, пишет РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по Подмосковью.Накануне глава российского минздрава Михаил Мурашко сообщал, что в медицинских учреждениях остаются 69 пострадавших, в том числе один в крайне тяжелом состоянии. 98 человек выписаны, еще 19 готовятся к выписке. Теракт в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта. В результате стрельбы и пожара погибли и были ранены сотни человек.После совершения преступления террористы пытались пересечь границу и скрыться на территории Украины, где у них были соответствующие контакты. Силовики задержали их в Брянской области. В ведомстве отметили, что теракт был тщательно спланирован, оружие заранее приготовлено в тайнике.25 марта Басманный суд Москвы заключил обвиняемых под стражу сроком на два месяца.Во всех регионах России введены дополнительные антитеррористические и противодиверсионные меры. По словам президента РФ Владимира Путина, теракт был совершен руками радикальных исламистов, но российскую сторону интересует, кто является заказчиком этого преступления. Он также указал, что США по разным каналам пытаются убедить своих сателлитов и другие страны мира в том, что киевского следа в теракте якобы нет.Директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что показания задержанных по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" подтверждают украинский след. Заказчика пока не установили, но в ФСБ видят, кто организовывал нападение и вербовал исполнителей. По его словам, теракт был выгоден западным спецслужбам и Украине, чтобы раскачать ситуацию в России и посеять панику в обществе.Читайте также на РИА Новости Крым:Терроризм рождается в высоких кабинетах Лондона – журналист ПрокопенкоИсполнители после теракта в "Крокусе" направлялись в Киев за наградойОпознаны 84 тела погибших при теракте в "Крокусе" – СК
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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"крокус сити холл", происшествия, терроризм, теракт, новости
Число пострадавших при теракте в "Крокусе" - новая цифра

МЧС: Число пострадавших в результате теракта в "Крокусе" выросло

12:43 30.03.2024 (обновлено: 13:10 30.03.2024)
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкОбстановка у "Крокус Сити Холл"
Обстановка у Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар - РИА Новости Крым. В результате теракта в "Крокус Сити Холле" пострадали 695 человек, из них 144 человека погибли, в том числе пятеро детей, пишет РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по Подмосковью.

"По состоянию на 6 часов утра 30 марта в результате теракта пострадали 695 человек (в том числе 15 детей), из них 144 человека погибли (в том числе 5 детей)", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Накануне глава российского минздрава Михаил Мурашко сообщал, что в медицинских учреждениях остаются 69 пострадавших, в том числе один в крайне тяжелом состоянии. 98 человек выписаны, еще 19 готовятся к выписке.
Теракт в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта. В результате стрельбы и пожара погибли и были ранены сотни человек.
После совершения преступления террористы пытались пересечь границу и скрыться на территории Украины, где у них были соответствующие контакты. Силовики задержали их в Брянской области.
В ведомстве отметили, что теракт был тщательно спланирован, оружие заранее приготовлено в тайнике.
25 марта Басманный суд Москвы заключил обвиняемых под стражу сроком на два месяца.
Во всех регионах России введены дополнительные антитеррористические и противодиверсионные меры.
По словам президента РФ Владимира Путина, теракт был совершен руками радикальных исламистов, но российскую сторону интересует, кто является заказчиком этого преступления. Он также указал, что США по разным каналам пытаются убедить своих сателлитов и другие страны мира в том, что киевского следа в теракте якобы нет.
Директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что показания задержанных по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" подтверждают украинский след.
Заказчика пока не установили, но в ФСБ видят, кто организовывал нападение и вербовал исполнителей. По его словам, теракт был выгоден западным спецслужбам и Украине, чтобы раскачать ситуацию в России и посеять панику в обществе.
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"Крокус Сити Холл"ПроисшествияТерроризмТерактНовости
 
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