https://crimea.ria.ru/20240329/v-tadzhikistane-arestovany-15-chelovek--ikh-proveryayut-na-svyazi-s-krokusom-1136143736.html

В Таджикистане арестованы 15 человек – их проверяют на связи с "Крокусом"

В Таджикистане арестованы 15 человек – их проверяют на связи с "Крокусом" - РИА Новости Крым, 29.03.2024

В Таджикистане арестованы 15 человек – их проверяют на связи с "Крокусом"

В Таджикистане арестованы 15 человек, которых подозревают в организации террористических актов в праздник Навруз. Их проверяют на связь с исполнителями теракта... РИА Новости Крым, 29.03.2024

2024-03-29T18:07

2024-03-29T18:07

2024-03-29T18:09

теракт

антитеррор

новости

таджикистан

в мире

арест

"крокус сити холл"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости Крым. В Таджикистане арестованы 15 человек, которых подозревают в организации террористических актов в праздник Навруз. Их проверяют на связь с исполнителями теракта в "Крокус Сити Холле", сообщил РИА Новости источник в спецслужбах республики.Все подозреваемые были задержаны до празднования Навруза.Как стало известно накануне, в Таджикистане по делу о теракте в "Крокусе" были задержаны еще девять фигурантов. Все девять человек – жители пригорода Душанбе, сообщил РИА Новости источник в спецслужбах страны. Они задержаны за связь с исполнителями теракта в "Крокус Сити Холле", их подозревают также в связи с "Исламским государством"*.Ранее Басманный суд Москвы арестовал девятого подозреваемого в совершении теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле". Им оказался 24-летний гражданин Таджикистана Назримада Лутфуллои.* Запрещенная в России террористическая организация.Читайте также на РИА Новости Крым:Во время теракта в "Крокусе" погибла чемпионка РФ по настольному теннисуОпознаны 84 тела погибших при теракте в "Крокусе" – СКПатриарх Кирилл: мы вправе требовать от мигрантов уважения к традициям

таджикистан

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

теракт, антитеррор, новости, таджикистан, в мире, арест, "крокус сити холл"