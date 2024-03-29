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В Таджикистане арестованы 15 человек – их проверяют на связи с "Крокусом" - РИА Новости Крым, 29.03.2024
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В Таджикистане арестованы 15 человек – их проверяют на связи с "Крокусом"
В Таджикистане арестованы 15 человек – их проверяют на связи с "Крокусом" - РИА Новости Крым, 29.03.2024
В Таджикистане арестованы 15 человек – их проверяют на связи с "Крокусом"
В Таджикистане арестованы 15 человек, которых подозревают в организации террористических актов в праздник Навруз. Их проверяют на связь с исполнителями теракта... РИА Новости Крым, 29.03.2024
2024-03-29T18:07
2024-03-29T18:09
теракт
антитеррор
новости
таджикистан
в мире
арест
"крокус сити холл"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости Крым. В Таджикистане арестованы 15 человек, которых подозревают в организации террористических актов в праздник Навруз. Их проверяют на связь с исполнителями теракта в "Крокус Сити Холле", сообщил РИА Новости источник в спецслужбах республики.Все подозреваемые были задержаны до празднования Навруза.Как стало известно накануне, в Таджикистане по делу о теракте в "Крокусе" были задержаны еще девять фигурантов. Все девять человек – жители пригорода Душанбе, сообщил РИА Новости источник в спецслужбах страны. Они задержаны за связь с исполнителями теракта в "Крокус Сити Холле", их подозревают также в связи с "Исламским государством"*.Ранее Басманный суд Москвы арестовал девятого подозреваемого в совершении теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле". Им оказался 24-летний гражданин Таджикистана Назримада Лутфуллои.* Запрещенная в России террористическая организация.Читайте также на РИА Новости Крым:Во время теракта в "Крокусе" погибла чемпионка РФ по настольному теннисуОпознаны 84 тела погибших при теракте в "Крокусе" – СКПатриарх Кирилл: мы вправе требовать от мигрантов уважения к традициям
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4.7
96
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теракт, антитеррор, новости, таджикистан, в мире, арест, "крокус сити холл"
В Таджикистане арестованы 15 человек – их проверяют на связи с "Крокусом"

В Таджикистане проверяют на связь с делом "Крокуса" еще 15 арестованных

18:07 29.03.2024 (обновлено: 18:09 29.03.2024)
 
© Пресс-служба Президента ТаджикистанаСотрудники правоохранительных органов Таджикистана. Архивное фото
Сотрудники правоохранительных органов Таджикистана. Архивное фото
© Пресс-служба Президента Таджикистана
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости Крым. В Таджикистане арестованы 15 человек, которых подозревают в организации террористических актов в праздник Навруз. Их проверяют на связь с исполнителями теракта в "Крокус Сити Холле", сообщил РИА Новости источник в спецслужбах республики.

"Спецслужбы Таджикистана арестовали 15 жителей Душанбе и Вахдата, которые планировали теракты на праздник Навруз (21-23 марта), сейчас следователи проверяют их связь с лицами, совершившими теракт в "Крокус сити холле" 22 марта", – сказал собеседник агентства.

Все подозреваемые были задержаны до празднования Навруза.
Как стало известно накануне, в Таджикистане по делу о теракте в "Крокусе" были задержаны еще девять фигурантов. Все девять человек – жители пригорода Душанбе, сообщил РИА Новости источник в спецслужбах страны. Они задержаны за связь с исполнителями теракта в "Крокус Сити Холле", их подозревают также в связи с "Исламским государством"*.
Ранее Басманный суд Москвы арестовал девятого подозреваемого в совершении теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле". Им оказался 24-летний гражданин Таджикистана Назримада Лутфуллои.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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ТерактАнтитеррорНовостиТаджикистанВ миреАрест"Крокус Сити Холл"
 
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