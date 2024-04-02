https://crimea.ria.ru/20240402/ukraina-razzhigaet-mezhnatsionalnuyu-rozn-v-rossii-1136242220.html

Украина призналась в разжигании межнациональной розни в России

Украина призналась в разжигании межнациональной розни в России - РИА Новости Крым, 02.04.2024

Украина призналась в разжигании межнациональной розни в России

Киев после теракта в "Крокус Сити Холле" проводит операции по разжиганию межнациональной розни в России. Об этом в интервью британской газете The Times... РИА Новости Крым, 02.04.2024

2024-04-02T21:58

2024-04-02T21:58

2024-04-02T22:42

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терроризм

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр - РИА Новости Крым. Киев после теракта в "Крокус Сити Холле" проводит операции по разжиганию межнациональной розни в России. Об этом в интервью британской газете The Times признался руководитель Центра по противодействию дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко. Как уточняется, Киев проводит психологические операции, чтобы в том числе активизировать настроения против мигрантов. Коваленко назвал обстановку в России, где проживает множество народов, "благодатной почвой" для таких действий. Украинские агенты внедряются, в частности, в Telegram-чаты, чтобы настраивать людей друг против друга, добавляет издание.Например, Центр по противодействию дезинформации СНБО попытался после теракта распространить посыл с сочувствием террористам. Кроме того, Киев хотел настроить таджиков против сотрудников правоохранительных органов, а также пользователей соцсетей против чеченцев, пишет The Times со ссылкой на Коваленко.Теракт в "Крокус Сити Холл"Теракт в "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года. Погибли 144 человека, пострадали более 550 граждан.Четверых нападавших – непосредственных исполнителей теракта – силовики задержали в Брянской области в первые часы после трагедии. После совершения преступления террористы пытались пересечь границу и скрыться на территории Украины, где у них были соответствующие контакты. В ведомстве отметили, что теракт был тщательно спланирован, оружие заранее приготовлено в тайнике.25 марта Басманный суд Москвы арестовал четверых обвиняемых в непосредственном исполнении теракта: Далерджона Мирзоева, Саидакрама Рачабализоду, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова.Впоследствии правоохранители задержали еще шестерых фигурантов дела о теракте. Всех заключили под стражу по решению суда.Директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что показания задержанных по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" подтверждают украинский след.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему Украина не осудила теракт в "Крокусе" – мнениеЗадержанные в Дагестане боевики финансировали террористов из "Крокуса"В Таджикистане арестованы 15 человек – их проверяют на связи с "Крокусом"

https://crimea.ria.ru/20240402/putin-nazval-glavnuyu-zadachu-terroristov-i-zakazchikov-1136224569.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

снбо украины, украина, новости, "крокус сити холл", россия, теракт, терроризм