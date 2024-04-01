https://crimea.ria.ru/20240401/zaderzhannye-v-dagestane-boeviki-finansirovali-terroristov-iz-krokusa-1136187408.html

Задержанные в Дагестане боевики финансировали террористов из "Крокуса"

Задержанные в Дагестане боевики финансировали террористов из "Крокуса" - РИА Новости Крым, 01.04.2024

Задержанные в Дагестане боевики финансировали террористов из "Крокуса"

Задержанные в Дагестане иностранцы участвовали в финансировании и обеспечении напавших на "Крокус Сити Холл" террористов, а также сами готовились совершить... РИА Новости Крым, 01.04.2024

2024-04-01T13:52

2024-04-01T13:52

2024-04-01T14:00

дагестан

теракт

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

"крокус сити холл"

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россия

антитеррор

махачкала

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. Задержанные в Дагестане иностранцы участвовали в финансировании и обеспечении напавших на "Крокус Сити Холл" террористов, а также сами готовились совершить теракт в Каспийске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.В воскресенье на территории Ленинского, Советского районов Махачкалы и Каспийска Республики Дагестан был объявлен режим контртеррористической операции, в ходе которой силовики задержали четверых иностранных граждан. У них изъяли оружие, боеприпасы и готовое к применению самодельное взрывное устройство, что указывает на возможное планирование задержанными террористических преступлений, заявил глава региона Сергей Меликов.Также установлено, что задержанные боевики "непосредственно участвовали в финансировании и обеспечении средствами террора исполнителей террористического акта, совершенного 22 марта 2024 года в концертном зале "Крокус Сити Холл", отметили в ведомстве.По данным ФСБ, после совершения теракта злоумышленники планировали выехать за границу.Теракт в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта. Погибли 144 человека, пострадали более 550 граждан.Четверых нападавших – непосредственных исполнителей теракта – силовики задержали в Брянской области в первые часы после трагедии. После совершения преступления террористы пытались пересечь границу и скрыться на территории Украины, где у них были соответствующие контакты. В ведомстве отметили, что теракт был тщательно спланирован, оружие заранее приготовлено в тайнике.Впоследствии правоохранители задержали еще пятерых фигурантов дела о теракте. Всех заключили под стражу согласно решению суда.Директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что показания задержанных по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" подтверждают украинский след.Заказчика пока не установили, но в ФСБ видят, кто организовывал нападение и вербовал исполнителей. По его словам, теракт был выгоден западным спецслужбам и Украине, чтобы раскачать ситуацию в России и посеять панику в обществе.Читайте также на РИА Новости Крым:Установить поименно: Бастрыкин проверил работу следователей в "Крокусе"Исполнители после теракта в "Крокусе" направлялись в Киев за наградой Терроризм рождается в высоких кабинетах Лондона – журналист Прокопенко

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дагестан, теракт, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), "крокус сити холл", новости, россия, антитеррор, махачкала