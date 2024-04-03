https://crimea.ria.ru/20240403/posle-krokusa-s-ukrainy-nachalsya-massovyy-obzvon-o-minirovanii-zdaniy-1136254494.html

После "Крокуса" с Украины начался массовый обзвон о "минировании" зданий

После "Крокуса" с Украины начался массовый обзвон о "минировании" зданий - РИА Новости Крым, 03.04.2024

После "Крокуса" с Украины начался массовый обзвон о "минировании" зданий

Сразу после произошедшего в "Крокус Сити Холле" теракта начался массовый телефонный обзвон с территории Украины о якобы минировании общественных зданий. Об этом РИА Новости Крым, 03.04.2024

2024-04-03T12:55

2024-04-03T12:55

2024-04-03T12:55

николай патрушев

совет безопасности россии

теракт

украина

россия

"крокус сити холл"

терроризм

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр - РИА Новости Крым. Сразу после произошедшего в "Крокус Сити Холле" теракта начался массовый телефонный обзвон с территории Украины о якобы минировании общественных зданий. Об этом в ходе IX ежегодной встречи секретарей советов безопасности стран-государств ШОС заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.Некоторые страны все активнее используют террористические группировки в своих геостратегических целях, продолжил Николай Патрушев."Террористам передается современное оружие, предоставляются передовые образцы средств слежения и разведки, осуществляется снабжение разведывательной информацией", - констатировал он.Учитывая все эти факторы, секретарь Совбеза РФ предложил на предстоящем саммите стран-государств Шанхайской организации сотрудничества утвердить обновленную программу сотрудничества по противодействию терроризму, сепаратизму и экстремизму на 2025–2027 годы.Киевский режим является спонсором и заказчиком теракта в "Крокусе", заявил также Патрушев. Связи Киева с террористами ИГИЛ* многим в мире давно очевидны, члены запрещенной организации скрываются от правосудия на территории Украины.Руководитель Центра по противодействию дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко в интервью британской газете The Times признался, что Киев после теракта в "Крокус Сити Холле" проводит операции по разжиганию межнациональной розни в России. По его словам, проводятся психологические операции, чтобы в том числе усилить настроения против мигрантов. Коваленко назвал обстановку в России, где проживает множество народов, "благодатной почвой" для таких действий.* запрещенная в РФ международная террористическая организацияЧитайте также на РИА Новости Крым:Число погибших детей при теракте в "Крокусе" увеличилось до шести В России выявили более 400 причастных к поджогам учреждений с начала СВОБомбы прятали в иконах: ФСБ раскрыла канал ввоза взрывчатки из Украины

украина

россия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

николай патрушев, совет безопасности россии , теракт, украина, россия, "крокус сити холл", терроризм, новости