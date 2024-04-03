https://crimea.ria.ru/20240403/posle-krokusa-s-ukrainy-nachalsya-massovyy-obzvon-o-minirovanii-zdaniy-1136254494.html
После "Крокуса" с Украины начался массовый обзвон о "минировании" зданий
После "Крокуса" с Украины начался массовый обзвон о "минировании" зданий - РИА Новости Крым, 03.04.2024
После "Крокуса" с Украины начался массовый обзвон о "минировании" зданий
Сразу после произошедшего в "Крокус Сити Холле" теракта начался массовый телефонный обзвон с территории Украины о якобы минировании общественных зданий. Об этом РИА Новости Крым, 03.04.2024
2024-04-03T12:55
2024-04-03T12:55
2024-04-03T12:55
николай патрушев
совет безопасности россии
теракт
украина
россия
"крокус сити холл"
терроризм
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр - РИА Новости Крым. Сразу после произошедшего в "Крокус Сити Холле" теракта начался массовый телефонный обзвон с территории Украины о якобы минировании общественных зданий. Об этом в ходе IX ежегодной встречи секретарей советов безопасности стран-государств ШОС заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.Некоторые страны все активнее используют террористические группировки в своих геостратегических целях, продолжил Николай Патрушев."Террористам передается современное оружие, предоставляются передовые образцы средств слежения и разведки, осуществляется снабжение разведывательной информацией", - констатировал он.Учитывая все эти факторы, секретарь Совбеза РФ предложил на предстоящем саммите стран-государств Шанхайской организации сотрудничества утвердить обновленную программу сотрудничества по противодействию терроризму, сепаратизму и экстремизму на 2025–2027 годы.Киевский режим является спонсором и заказчиком теракта в "Крокусе", заявил также Патрушев. Связи Киева с террористами ИГИЛ* многим в мире давно очевидны, члены запрещенной организации скрываются от правосудия на территории Украины.Руководитель Центра по противодействию дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко в интервью британской газете The Times признался, что Киев после теракта в "Крокус Сити Холле" проводит операции по разжиганию межнациональной розни в России. По его словам, проводятся психологические операции, чтобы в том числе усилить настроения против мигрантов. Коваленко назвал обстановку в России, где проживает множество народов, "благодатной почвой" для таких действий.* запрещенная в РФ международная террористическая организацияЧитайте также на РИА Новости Крым:Число погибших детей при теракте в "Крокусе" увеличилось до шести В России выявили более 400 причастных к поджогам учреждений с начала СВОБомбы прятали в иконах: ФСБ раскрыла канал ввоза взрывчатки из Украины
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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николай патрушев, совет безопасности россии , теракт, украина, россия, "крокус сити холл", терроризм, новости
После "Крокуса" с Украины начался массовый обзвон о "минировании" зданий
После теракта в "Крокусе" с Украины началась волна звонков о минировании зданий - Патрушев
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр - РИА Новости Крым. Сразу после произошедшего в "Крокус Сити Холле" теракта начался массовый телефонный обзвон с территории Украины о якобы минировании общественных зданий. Об этом в ходе IX ежегодной встречи секретарей советов безопасности стран-государств ШОС заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.
"Нельзя не отметить и тот факт, что сразу после теракта фиксировался массовый телефонный обзвон с территории Украины российских экстренных служб с ложными сообщениями о минировании зданий", - сказал он.
Некоторые страны все активнее используют террористические группировки в своих геостратегических целях, продолжил Николай Патрушев.
"Террористам передается современное оружие, предоставляются передовые образцы средств слежения и разведки, осуществляется снабжение разведывательной информацией", - констатировал он.
Учитывая все эти факторы, секретарь Совбеза РФ предложил на предстоящем саммите стран-государств Шанхайской организации сотрудничества утвердить обновленную программу сотрудничества по противодействию терроризму, сепаратизму и экстремизму на 2025–2027 годы.
Киевский режим является спонсором и заказчиком
теракта в "Крокусе", заявил также Патрушев. Связи Киева с террористами ИГИЛ* многим в мире давно очевидны, члены запрещенной организации скрываются от правосудия на территории Украины.
Руководитель Центра по противодействию дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко в интервью британской газете The Times
признался, что Киев после теракта в "Крокус Сити Холле" проводит операции по разжиганию межнациональной розни в России. По его словам, проводятся психологические операции, чтобы в том числе усилить настроения против мигрантов. Коваленко назвал обстановку в России, где проживает множество народов, "благодатной почвой" для таких действий.
* запрещенная в РФ международная террористическая организация
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